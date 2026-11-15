Optionsbasierte ETFs: Hohe Ausschüttung, aber gedeckelte Kursgewinne

Seit April gibt es Autocallable-ETFs auf Xetra, im September hat WisdomTree nachgelegt. Die Fonds kosten 0,65 bis 0,74 Prozent im Jahr – und tauschen Kursgewinne gegen Ausschüttungen.

ETF-Anbieter verpacken immer häufiger Optionsstrategien in Fonds. Im September hat WisdomTree in Europa mehrere Autocallable-ETFs aufgelegt. Der US-Anbieter Calamos war im April mit dem ersten Produkt dieser Art auf Xetra gestartet. Schon länger am Markt sind Covered-Call-ETFs: Der Global X Nasdaq 100 Covered Call kommt nach extraETF-Daten auf eine prognostizierte Ausschüttungsrendite von 11,5 Prozent für 2026.

Die Produkte bilden nicht nur einen Markt ab, sie setzen zusätzlich Kauf- und Verkaufsoptionen ein, also Calls und Puts. Diese Derivate sollen je nach Konstruktion regelmäßige Erträge liefern, Schwankungen dämpfen oder Verluste begrenzen. Der Preis dafür steht seltener im Vordergrund: Du gibst einen Teil der Kursgewinne ab und zahlst höhere laufende Kosten.