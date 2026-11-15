Optionsbasierte ETFs: Hohe Ausschüttung, aber gedeckelte Kursgewinne
Seit April gibt es Autocallable-ETFs auf Xetra, im September hat WisdomTree nachgelegt. Die Fonds kosten 0,65 bis 0,74 Prozent im Jahr – und tauschen Kursgewinne gegen Ausschüttungen.
ETF-Anbieter verpacken immer häufiger Optionsstrategien in Fonds. Im September hat WisdomTree in Europa mehrere Autocallable-ETFs aufgelegt. Der US-Anbieter Calamos war im April mit dem ersten Produkt dieser Art auf Xetra gestartet. Schon länger am Markt sind Covered-Call-ETFs: Der Global X Nasdaq 100 Covered Call kommt nach extraETF-Daten auf eine prognostizierte Ausschüttungsrendite von 11,5 Prozent für 2026.
Die Produkte bilden nicht nur einen Markt ab, sie setzen zusätzlich Kauf- und Verkaufsoptionen ein, also Calls und Puts. Diese Derivate sollen je nach Konstruktion regelmäßige Erträge liefern, Schwankungen dämpfen oder Verluste begrenzen. Der Preis dafür steht seltener im Vordergrund: Du gibst einen Teil der Kursgewinne ab und zahlst höhere laufende Kosten.
Optionsbasierte ETFs: Drei Strategien, drei Gegenleistungen
Der US-Vermögensverwalter Fidelity, selbst Anbieter solcher Fonds, unterscheidet in seiner Übersicht zu optionsbasierten ETFs drei Grundformen. Die meisten dieser Fonds sind aktive ETFs und keine klassischen Indexfonds.
|Strategie
|Was der ETF macht
|Was du bekommst
|Was du aufgibst
|Absicherung mit Puts
|kauft Verkaufsoptionen
|Puffer bei Kursrutschen
|Die Prämien kosten laufend Rendite
|Collar
|kauft Puts und verkauft Calls
|Untergrenze und Obergrenze für die Wertentwicklung
|Kursgewinne oberhalb der Obergrenze
|Covered Call
|verkauft Kaufoptionen auf das Portfolio
|Prämien als zusätzlichen Ertrag
|Kursgewinne oberhalb des Basispreises
Quelle: Fidelity Learning Center, „Options-based ETFs", Stand 20.04.2026; Darstellung extraETF.
Nach einem ähnlichen Prinzip wie der Collar arbeiten Buffer-ETFs, die Verluste bis zu einer festen Schwelle abfedern und dafür die Gewinne begrenzen.
Covered-Call-ETFs: Was die Prämie kostet
Ein vereinfachtes Rechenbeispiel ohne Kosten und Dividenden zeigt den Tausch. Ein ETF hält Aktien im Wert von 100 Euro und verkauft dafür einen Call mit Basispreis 105 Euro. Er kassiert 2 Euro Prämie.
- Steigt der Markt auf 120 Euro, bleiben dem ETF 7 Euro Gewinn: 5 Euro Kursgewinn bis zum Basispreis plus die Prämie. Ohne Option wären es 20 Euro gewesen.
- Fällt der Markt auf 80 Euro, verliert der ETF 18 statt 20 Euro.
Die Prämie federt Verluste also nur wenig ab, der Deckel nach oben greift dagegen voll. Im Vorteil ist die Strategie, wenn die Kurse seitwärts laufen. Eine hohe Ausschüttung sagt deshalb wenig über die Gesamtrendite aus.
Mehr dazu: Covered Call Strategie erklärt
Autocallable-ETFs: Kupons nur unter Bedingungen
Autocallables stammen aus der Welt der Zertifikate. Es sind strukturierte Papiere, die regelmäßig Kupons zahlen, solange ein Index bestimmte Schwellen nicht unterschreitet. Erreicht er eine festgelegte Marke, werden sie vorzeitig zurückgezahlt. Die ETFs bündeln viele solcher Strukturen und bilden sie über Tauschgeschäfte mit Banken ab.
Beim Calamos-ETF liegt die Barriere für Kupons und Rückzahlung 40 Prozent unter dem Startniveau. An steigenden Kursen nimmst du mit solchen Konstruktionen kaum teil. Fällt der Index dagegen unter die Barriere, entfallen Kupons, und du trägst Kursverluste.
Dazu kommen die Kosten: Der WisdomTree Defined Return Autocallable EUR Active UCITS ETF (ISIN: IE0005VCFMG0) kostet 0,65 Prozent pro Jahr, der Calamos-ETF 0,74 Prozent. Der Covered-Call-ETF von Global X liegt bei 0,45 Prozent. Breit gestreute Welt-ETFs sind meist deutlich günstiger. Das Segment ist zudem jung: Die ausschüttende Anteilsklasse des WisdomTree-ETFs kommt bislang auf rund 2 Millionen Euro Fondsvolumen.
Rechner: ETF-Kostenrechner – zeigt dir, wie stark sich unterschiedliche laufende Kosten über die Jahre auf dein Endvermögen auswirken.
Für wen optionsbasierte ETFs infrage kommen
Für den langfristigen Vermögensaufbau bleibt ein Welt-ETF als Basisanlage die einfachere Lösung, weil er Kursgewinne ungekürzt weitergibt. Optionsbasierte ETFs kommen als Beimischung infrage, wenn du regelmäßige Ausschüttungen brauchst oder Schwankungen dämpfen willst und dafür bewusst auf Rendite verzichtest. Die Strategien sind komplex und können in starken Aufwärtsphasen deutlich hinter dem Markt zurückbleiben.
Drei Fragen helfen vor dem Kauf: Woher stammt die Ausschüttung? Welchen Teil der Kursgewinne gibst du ab? Und was kostet der ETF im Vergleich zu einem einfachen Indexfonds? Wie Calls und Puts im Detail funktionieren, erklärt unser Ratgeber zu ETF-Optionen.
Tipp: Stelle Kosten, Ausschüttung und Wertentwicklung eines optionsbasierten ETFs direkt neben einen Welt-ETF. → ETF-Vergleich