825.000 Euro Vermögen: Geht Karl mit 75 zu viel Risiko ein?
Karl hat geschafft, wovon viele Anleger träumen: Er hat sich über Jahre ein beträchtliches Vermögen aufgebaut. Heute sollen ihm Dividenden einen angenehmen Ruhestand ermöglichen. Doch sein Portfolio zeigt auch, warum ein erfolgreiches Depot nicht automatisch zu jeder Lebensphase passt. Erfahre, was du aus seiner Geschichte für deine eigene Geldanlage mitnehmen kannst.
Irgendwann verändert sich die Frage, mit der du auf dein Depot schaust. Aus „Wie viel kann daraus noch werden?" wird „Was kann mir dieses Geld jetzt ermöglichen?". Vielleicht möchtest du weniger arbeiten, deine Rente aufbessern oder dir etwas gönnen, wofür im Berufsleben die Zeit gefehlt hat.
Für Karl ist dieser Moment längst gekommen. Er ist 75 Jahre alt, Rentner und möchte sein Vermögen nutzen. Sein Motto dafür: „Für ein lustiges Greisenleben." Hinter dem humorvollen Satz steckt ein klarer Wunsch. Das Geld soll ihm Freude machen, regelmäßige Erträge liefern und möglichst wenig Sorgen bereiten.
Rund 825.000 Euro Gesamtvermögen hat Karl zum Zeitpunkt des Reviews aufgebaut. Sein monatliches Einkommen gibt er mit etwa 4.000 Euro an. Wie viel davon auf Dividenden entfällt, lässt sich aus den vorliegenden Angaben nicht ableiten. Klar ist aber: Er spart nicht mehr weiter an. Sein Portfolio soll jetzt zu seinem Leben im Ruhestand passen.
Ein Vermögen, das mit den Jahren gewachsen ist
Die im Portfolio-Review gezeigte Vermögenshistorie beginnt 2012 bei rund 32.000 Euro. Über die Jahre wächst daraus ein beachtlicher Bestand. Weitere Einzahlungen und die Wertentwicklung tragen dazu bei. Der Anstieg auf 825.000 Euro ist deshalb keine reine Anlagerendite. Er erzählt vielmehr die Geschichte eines Anlegers, der über lange Zeit investiert geblieben ist.
Vielleicht erkennst du darin deinen eigenen Weg wieder. Am Anfang stehen einige Käufe, später kommen neue Sparbeträge und weitere Wertpapiere hinzu. Manche Positionen bleiben viele Jahre liegen. Was zunächst überschaubar wirkt, wird mit der Zeit zu einem wichtigen Teil der finanziellen Absicherung.
Karl hat seinen Schwerpunkt inzwischen auf Ausschüttungen verlagert. Seine Dividendenstrategie soll ihm zusätzliches Einkommen verschaffen. Regelmäßige Zahlungen machen für ihn sichtbar, was sein Vermögen im Alltag leisten kann.
Ob die Zusammensetzung dazu passt, zeigt der Blick hinter die Depotübersicht. Im vollständigen Portfolio Review erfährst du, welche Stärken Karls Portfolio hat und an welchen Stellen sich ein genauerer Blick lohnt.
Aktien, ETFs und Gold: Was in Karls Portfolio steckt
Karl hält rund 75 Wertpapierpositionen. Im Portfolio Review werden unter anderem 42 Aktien und 20 ETFs genannt. Dazu kommen weitere Anlagen sowie physische Edelmetalle im Wert von rund 47.000 Euro.
Die größte Einzelaktienposition ist die Münchener Rück mit etwa 6,3 Prozent des Portfolios. Es folgen der niederländische Vermögensverwalter Van Lanschot mit rund 4,8 Prozent und ein Global Select Dividend 100 ETF mit etwa 3 Prozent. Auch Siemens gehört zum Bestand. Viele seiner Aktien hält Karl bereits seit Jahren.
Das Portfolio trägt dabei eine persönliche Handschrift: Europa ist stark vertreten, Deutschland macht rund 26 Prozent aus und ist damit ein echtes Klumpenrisiko. Technologie kommt dagegen nur auf ungefähr 2 Prozent. Einen größeren Stellenwert haben klassische Branchen wie Finanzen, Basiskonsumgüter, Energie und Industrie.
Damit unterscheidet sich Karls Aufstellung deutlich von einem Portfolio, das sich eng an einem weltweiten Aktienindex orientiert. Das ist eine bewusste Schwerpunktsetzung. Für dich als Anleger ist entscheidend, solche Schwerpunkte zu kennen. Viele Positionen allein sagen noch wenig darüber aus, wie ausgewogen dein Vermögen tatsächlich verteilt ist.
Was Geduld bei Dividenden bewirken kann
Besonders anschaulich wird Karls langer Anlagehorizont bei Siemens. Er hat rund 6.000 Euro investiert, daraus sind inzwischen etwa 30.000 Euro geworden. Zusätzlich hat er über die Haltedauer stattliche Dividenden erhalten. Seine persönliche Dividendenrendite auf den ursprünglichen Kaufpreis liegt bei dieser Position bei ungefähr 7 Prozent. Bei der Münchener Rück sind es sogar rund 12,9 Prozent. Solche Zahlen zeigen, wie stark gestiegene Ausschüttungen im Verhältnis zu einem lange zurückliegenden Einstieg wirken können.
Für heutige Kaufentscheidungen brauchen diese Werte jedoch eine Einordnung. Die persönliche Dividendenrendite bezieht sich auf Karls damaligen Einsatz. Sie beschreibt weder die Rendite eines heutigen Käufers noch die Ausschüttungsrendite seines gesamten Portfolios. Ob eine Position weiterhin zu ihm passt, hängt auch von ihrem heutigen Wert, ihren Perspektiven und ihrem Risiko ab.
Die Erfahrung dahinter bleibt wertvoll: Wer langfristig an Unternehmen beteiligt bleibt, kann von deren Entwicklung und steigenden Ausschüttungen profitieren. Garantiert ist das allerdings nicht. Auch Dividenden können gekürzt werden oder ausfallen.
82 Prozent Aktien: Passt das noch zum Leben mit 75?
Die wichtigste Frage des Reviews betrifft die Aktienquote. Rund 82 Prozent von Karls Vermögen entfallen auf Aktienanlagen, knapp 9 Prozent auf Anleihen. Damit hängt die Entwicklung seines Vermögens wesentlich von den Aktienmärkten ab.
Eine hohe Aktienquote ist nicht allein deshalb unpassend, weil ein Anleger 75 Jahre alt ist. Entscheidend ist, wie viel Geld er für seinen Alltag benötigt, welche anderen Einnahmen vorhanden sind und welche Verluste er finanziell und emotional tragen kann.
Stell dir vor, dein Depot verliert deutlich an Wert, gerade als du deine Rente daraus ergänzen möchtest. Kannst du diese Schwankungen aussitzen? Oder müsstest du Wertpapiere verkaufen, um deine laufenden Ausgaben zu decken? Wer in einer schwachen Marktphase Anteile verkauft, hat anschließend weniger Kapital, das an einer Erholung partizipieren kann.
Auch eine Dividendenstrategie nimmt dir diese Frage nicht ab. Ausschüttungen können helfen, Ausgaben zu decken. Sie schützen aber weder vor Kursverlusten noch vor sinkenden Erträgen. Für Karls Entnahmestrategie lohnt sich deshalb die Prüfung, welcher Teil seines Vermögens kurzfristig verfügbar und möglichst wertstabil sein sollte.
Viele Positionen bedeuten auch viel Arbeit
Neben dem Marktrisiko fällt die Zahl der Positionen auf. Einige Beteiligungen machen nur rund 0,3 Prozent des Portfolios aus. Sie verändern das Gesamtergebnis jeweils wenig, wollen aber trotzdem verstanden und beobachtet werden.
Vielleicht kennst du das: Eine Aktie klang interessant, ein ETF passte zu einer früheren Idee, eine kleine Position ist nach einem Verkauf übrig geblieben. Über die Jahre wächst die Liste. Irgendwann wird es schwieriger, für jede Anlage eine klare Begründung zu nennen.
Für Karl könnte eine Vereinfachung deshalb ein sinnvoller Gedanke sein. Im Review wird angeregt, zu prüfen, ob sich die Zahl der Positionen auf etwa 20 bis 30 reduzieren lässt. Dabei geht es um eine übersichtlichere Struktur, die sich im Alltag leichter betreuen lässt.
Ein möglicher Rahmen ist die Core-Satellite-Strategie: Ein breit gestreuter Kern bildet die Grundlage, ausgewählte Einzelanlagen ergänzen ihn. Ob dieser Ansatz für Karl passt, hängt von seinen Zielen ab. Die Frage dahinter kannst du auch auf dein Depot übertragen: Würdest du jede deiner heutigen Positionen noch einmal kaufen?
So kannst du dein eigenes Portfolio besser verstehen
Karls Geschichte zeigt, wie sich die Anforderungen an ein Depot verändern können. Lange investiert zu bleiben und konsequent Vermögen aufzubauen, hat ihm finanziellen Spielraum verschafft. Im Ruhestand zählen für ihn nun stärker die verfügbaren Erträge, die Übersicht und die Frage, wie viel Risiko er für sein gewünschtes Leben eingehen möchte.
Auch bei deinem Portfolio lohnt es sich deshalb, regelmäßig genauer hinzusehen. Welche Länder und Branchen bestimmen die Entwicklung? Wie stark hängen deine Einnahmen von einzelnen Unternehmen ab? Und passt die Zusammensetzung noch zu deinen heutigen Plänen?
Mit dem extraETF Portfolio Tracker kannst du dein Depot genauso wie Karl überwachen und tiefe Einblicke in deine Anlagestrategie erhalten. Analysiere die Zusammensetzung deines Vermögens, verfolge deine Ausschüttungen und prüfe, wo sich Schwerpunkte oder Überschneidungen ergeben. Weitere Portfolio-Reviews mit echten Anlegergeschichten findest du auf dem YouTube-Kanal von extraETF.