825.000 Euro Vermögen: Geht Karl mit 75 zu viel Risiko ein?

Karl hat geschafft, wovon viele Anleger träumen: Er hat sich über Jahre ein beträchtliches Vermögen aufgebaut. Heute sollen ihm Dividenden einen angenehmen Ruhestand ermöglichen. Doch sein Portfolio zeigt auch, warum ein erfolgreiches Depot nicht automatisch zu jeder Lebensphase passt. Erfahre, was du aus seiner Geschichte für deine eigene Geldanlage mitnehmen kannst.

Irgendwann verändert sich die Frage, mit der du auf dein Depot schaust. Aus „Wie viel kann daraus noch werden?" wird „Was kann mir dieses Geld jetzt ermöglichen?". Vielleicht möchtest du weniger arbeiten, deine Rente aufbessern oder dir etwas gönnen, wofür im Berufsleben die Zeit gefehlt hat.

Für Karl ist dieser Moment längst gekommen. Er ist 75 Jahre alt, Rentner und möchte sein Vermögen nutzen. Sein Motto dafür: „Für ein lustiges Greisenleben." Hinter dem humorvollen Satz steckt ein klarer Wunsch. Das Geld soll ihm Freude machen, regelmäßige Erträge liefern und möglichst wenig Sorgen bereiten.

Rund 825.000 Euro Gesamtvermögen hat Karl zum Zeitpunkt des Reviews aufgebaut. Sein monatliches Einkommen gibt er mit etwa 4.000 Euro an. Wie viel davon auf Dividenden entfällt, lässt sich aus den vorliegenden Angaben nicht ableiten. Klar ist aber: Er spart nicht mehr weiter an. Sein Portfolio soll jetzt zu seinem Leben im Ruhestand passen.

Ein Vermögen, das mit den Jahren gewachsen ist

Die im Portfolio-Review gezeigte Vermögenshistorie beginnt 2012 bei rund 32.000 Euro. Über die Jahre wächst daraus ein beachtlicher Bestand. Weitere Einzahlungen und die Wertentwicklung tragen dazu bei. Der Anstieg auf 825.000 Euro ist deshalb keine reine Anlagerendite. Er erzählt vielmehr die Geschichte eines Anlegers, der über lange Zeit investiert geblieben ist.

Vielleicht erkennst du darin deinen eigenen Weg wieder. Am Anfang stehen einige Käufe, später kommen neue Sparbeträge und weitere Wertpapiere hinzu. Manche Positionen bleiben viele Jahre liegen. Was zunächst überschaubar wirkt, wird mit der Zeit zu einem wichtigen Teil der finanziellen Absicherung.

Karl hat seinen Schwerpunkt inzwischen auf Ausschüttungen verlagert. Seine Dividendenstrategie soll ihm zusätzliches Einkommen verschaffen. Regelmäßige Zahlungen machen für ihn sichtbar, was sein Vermögen im Alltag leisten kann.

Ob die Zusammensetzung dazu passt, zeigt der Blick hinter die Depotübersicht. Im vollständigen Portfolio Review erfährst du, welche Stärken Karls Portfolio hat und an welchen Stellen sich ein genauerer Blick lohnt.