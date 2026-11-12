Zu viel Nvidia, Apple und Microsoft? Dieser Welt-ETF reduziert Klumpenrisiken
Viele Welt-ETFs hängen stark von wenigen US-Börsengiganten ab. Ein besonderer Gewichtungsansatz eines ETFs soll dieses Risiko reduzieren.
Anzeige – Wer einen Welt-ETF kauft, möchte sein Geld möglichst breit streuen. Schließlich investiert man damit in Hunderte oder sogar Tausende Unternehmen. Doch ein genauer Blick auf die Zusammensetzung vieler bekannter Aktienindizes zeigt: Einige wenige Konzerne haben einen erstaunlich großen Einfluss auf die Wertentwicklung. Besonders die US-Technologieriesen dominieren häufig das Geschehen. Der comdirect S&P All World State Street UCITS ETF verfolgt deshalb einen anderen Ansatz.
Tausende Aktien – und trotzdem ein Klumpenrisiko?
Der MSCI World gilt als Klassiker unter den Weltindizes. Er umfasst rund 1.500 Unternehmen aus 23 Industrieländern und ermöglicht Anlegern eine breite Streuung über verschiedene Branchen und Länder.
Allerdings sind die Unternehmen im Index nicht gleich stark vertreten. Entscheidend ist ihre Marktkapitalisierung, also vereinfacht gesagt ihr Börsenwert. Je größer ein Unternehmen an der Börse ist, desto höher fällt grundsätzlich sein Gewicht im Index aus.
Das führt dazu, dass Konzerne wie Nvidia, Apple oder Microsoft deutlich stärker vertreten sind als viele andere Unternehmen. Entwickeln sich diese Börsenschwergewichte positiv, profitieren Anleger besonders stark. Geraten sie dagegen unter Druck, kann das die Wertentwicklung des gesamten ETFs spürbar belasten.
Dieses sogenannte Klumpenrisiko wird häufig unterschätzt. Denn selbst ein ETF mit mehr als 1.000 Aktien kann stark von der Entwicklung einer vergleichsweise kleinen Gruppe von Unternehmen abhängen, wie sich am MSCI World zeigt. Das ist beim comdirect S&P All World State Street UCITS ETF (Acc) (WKN: A41WW6) anders. Hier wird das Klumpenrisiko wirksam gesenkt.
Warum die größten Aktien nicht immer die besten sein müssen
Die Gewichtung nach Marktkapitalisierung hat durchaus Vorteile. Sie bildet die Größenverhältnisse am Aktienmarkt ab und kommt mit vergleichsweise wenigen Umschichtungen aus. Allerdings führt sie auch dazu, dass stark gestiegene Aktien zunehmend mehr Gewicht erhalten. Ein Unternehmen, dessen Börsenwert kräftig wächst, gewinnt automatisch an Bedeutung im Index.
Das muss nicht problematisch sein. Schließlich können erfolgreiche Unternehmen über viele Jahre weiterwachsen. Doch eine hohe Bewertung ist keine Garantie für zukünftige Kursgewinne. Werden die Erwartungen der Anleger enttäuscht, können gerade die größten Börsenstars deutlich an Wert verlieren. Hohe Abhängigkeiten von wenigen Unternehmen erhöhen das Risiko der Geldanlage, man spricht dann von einem Klumpenrisiko. Für langfristig orientierte Privatanleger stellt sich deshalb eine wichtige Frage: Muss ein Welt-ETF wirklich so stark von wenigen Schwergewichten abhängen?
Dieser Welt-ETF gewichtet die größten 25 Prozent gleich
Einen anderen Weg geht der comdirect S&P All World State Street UCITS ETF (Acc) (WKN: A41WW6). Er bildet den S&P Global Select Capped Index ab, der eine besondere Gewichtungsmethode verwendet. Das Prinzip: Die nach Börsenwert größten 25 Prozent der Unternehmen werden innerhalb dieser Gruppe gleichgewichtet. Die übrigen 75 Prozent werden weiterhin nach ihrer Marktkapitalisierung gewichtet.
Damit kombiniert der Index zwei Ansätze. Einerseits berücksichtigt er die wirtschaftliche Größe der Unternehmen. Andererseits begrenzt er den Einfluss einzelner besonders großer Börsenkonzerne. Die Gleichgewichtung wird alle vier Monate wiederhergestellt. Dadurch sollen einzelne Aktien nicht dauerhaft ein immer größeres Gewicht innerhalb der gleichgewichteten Gruppe erhalten.
Ein vereinfachtes Beispiel verdeutlicht die Idee: Steigt eine ohnehin hoch gewichtete Aktie besonders stark, nimmt ihr Einfluss in einem klassischen, nach Marktkapitalisierung gewichteten Index weiter zu. Bei einer Gleichgewichtung wird ein solcher Gewichtungsanstieg zum nächsten Anpassungstermin wieder zurückgeführt. Das bedeutet allerdings nicht, dass große Technologiekonzerne aus dem Portfolio verschwinden. Sie bleiben enthalten, haben durch die besondere Indexmethodik aber einen geringeren Einfluss, als sie bei einer reinen Gewichtung nach Börsenwert haben könnten.
Weniger Abhängigkeit von einzelnen Börsenstars
Der comdirect-Welt-ETF setzt nicht ausschließlich auf eine andere Gewichtung. Sein zugrunde liegender Index umfasst rund 4.700 Unternehmen aus 45 Ländern. Neben Industrieländern berücksichtigt er auch Schwellenländer sowie kleinere börsennotierte Unternehmen. Die Kombination aus breiter Marktabdeckung und besonderer Gewichtung soll das Portfolio ausgewogener aufstellen.
Der US-Aktienmarkt bleibt dennoch ein wichtiger Bestandteil des Index. Zudem kann eine geringere Gewichtung besonders erfolgreicher Unternehmen in Phasen, in denen wenige Börsenschwergewichte den Markt antreiben, zu einer schwächeren Wertentwicklung gegenüber klassischen Indizes führen. Umgekehrt kann sich die breitere Verteilung positiv auswirken, wenn die großen Börsenstars unter Druck geraten und andere Unternehmen besser abschneiden. Eine Garantie dafür gibt es allerdings nicht.
Was Anleger über Kosten und Risiken wissen sollten
Der comdirect S&P All World State Street UCITS ETF ist thesaurierend. Dividenden werden also automatisch wieder angelegt. Die laufenden Kosten betragen 0,40 Prozent pro Jahr. Zudem lässt sich der Welt-ETF auch besparen.
Wichtig ist außerdem: Die besondere Gewichtung schützt nicht vor allgemeinen Börsenverlusten. Fallen die Aktienmärkte weltweit, kann auch dieser ETF deutlich an Wert verlieren. Die Reduzierung von Klumpenrisiken ist deshalb nicht mit einer Absicherung gegen Kursverluste gleichzusetzen.
Breite Streuung ist mehr als die Anzahl der Aktien
Ein Welt-ETF mit Tausenden Unternehmen klingt zunächst nach maximaler Diversifikation. Doch entscheidend ist nicht allein, wie viele Aktien enthalten sind, sondern auch, wie stark die einzelnen Unternehmen gewichtet werden. Der comdirect S&P All World State Street UCITS ETF setzt genau hier an. Durch die Gleichgewichtung der größten 25 Prozent der Unternehmen soll verhindert werden, dass einzelne Börsengiganten das Portfolio übermäßig dominieren. Für Privatanleger, die weltweit investieren möchten, dabei aber weniger stark von einzelnen Schwergewichten abhängig sein wollen, kann dieser Ansatz eine interessante Alternative zu klassischen Welt-ETFs sein.