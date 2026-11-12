Zu viel Nvidia, Apple und Microsoft? Dieser Welt-ETF reduziert Klumpenrisiken

Viele Welt-ETFs hängen stark von wenigen US-Börsengiganten ab. Ein besonderer Gewichtungsansatz eines ETFs soll dieses Risiko reduzieren.

Anzeige – Wer einen Welt-ETF kauft, möchte sein Geld möglichst breit streuen. Schließlich investiert man damit in Hunderte oder sogar Tausende Unternehmen. Doch ein genauer Blick auf die Zusammensetzung vieler bekannter Aktienindizes zeigt: Einige wenige Konzerne haben einen erstaunlich großen Einfluss auf die Wertentwicklung. Besonders die US-Technologieriesen dominieren häufig das Geschehen. Der comdirect S&P All World State Street UCITS ETF verfolgt deshalb einen anderen Ansatz.

Tausende Aktien – und trotzdem ein Klumpenrisiko?

Der MSCI World gilt als Klassiker unter den Weltindizes. Er umfasst rund 1.500 Unternehmen aus 23 Industrieländern und ermöglicht Anlegern eine breite Streuung über verschiedene Branchen und Länder.

Allerdings sind die Unternehmen im Index nicht gleich stark vertreten. Entscheidend ist ihre Marktkapitalisierung, also vereinfacht gesagt ihr Börsenwert. Je größer ein Unternehmen an der Börse ist, desto höher fällt grundsätzlich sein Gewicht im Index aus.

Das führt dazu, dass Konzerne wie Nvidia, Apple oder Microsoft deutlich stärker vertreten sind als viele andere Unternehmen. Entwickeln sich diese Börsenschwergewichte positiv, profitieren Anleger besonders stark. Geraten sie dagegen unter Druck, kann das die Wertentwicklung des gesamten ETFs spürbar belasten.

Dieses sogenannte Klumpenrisiko wird häufig unterschätzt. Denn selbst ein ETF mit mehr als 1.000 Aktien kann stark von der Entwicklung einer vergleichsweise kleinen Gruppe von Unternehmen abhängen, wie sich am MSCI World zeigt. Das ist beim comdirect S&P All World State Street UCITS ETF (Acc) (WKN: A41WW6) anders. Hier wird das Klumpenrisiko wirksam gesenkt.