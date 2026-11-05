Fast 50 Prozent Rendite mit nur vier ETFs: Was du von Björns Depot lernen kannst

Vier ETFs, eine monatliche Sparrate von 400 Euro und rund 1.200 Euro Dividenden pro Jahr: Björn (42) zeigt, wie unkompliziert langfristiger Vermögensaufbau sein kann. Sein Depot liegt bislang knapp 50 Prozent im Plus. Doch hinter der einfachen Strategie stecken bewusste Entscheidungen und einige Risiken, die auch anderen ETF-Anlegern bekannt sein sollten.

Björn ist Angestellter und legt jeden Monat 400 Euro für die Altersvorsorge zurück. Sein Ziel ist es, in mindestens 20 Jahren ein solides Polster für den Ruhestand aufzubauen und bereits heute regelmäßige Ausschüttungen zu erhalten. Dafür will er sein Depot möglichst einfach halten.

Nach den schwächeren Börsenjahren 2022 und 2023 ging es seit Anfang 2024 aufwärts. Insgesamt steht inzwischen eine Rendite von knapp 50 Prozent zu Buche. Das ist erfreulich, aber keine Garantie für die Zukunft.

Schauen wir uns nun Björns Depot in Ruhe an und sehen dann, was du daraus für deine Geldanlage mitnehmen kannst.