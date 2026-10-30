23 % Rendite mit ETFs – doch für diese Anlegerin könnte das zum Problem werden

Claudia ist 62 Jahre alt, hat erst vor gut einem Jahr mit dem Investieren begonnen und bereits ein beachtliches ETF-Portfolio aufgebaut. Rund 11.000 Euro Gewinn stehen inzwischen zu Buche. Doch die Anlegerin verfolgt ein Ziel, das ihre erfolgreiche Anlagestrategie plötzlich in einem anderen Licht erscheinen lässt: In fünf Jahren möchte sie eine Immobilie kaufen. Im extraETF Portfolio Review zeigt sich, warum eine gute Rendite allein noch keine gute Anlagestrategie ausmacht.

Es ist nie zu spät, mit dem Investieren anzufangen. Das zeigt die Geschichte von Claudia. Die 62-Jährige ist Privatier, verfügt nach eigenen Angaben über ein monatliches Einkommen von rund 10.000 Euro und hat im September 2025 begonnen, ihr Geld in ETFs anzulegen.

Ihr Ziel ist klar: In etwa fünf Jahren möchte sie eine Immobilie kaufen. Bis dahin soll ihr Vermögen möglichst gewinnbringend arbeiten. Tages- oder Festgeld mit vergleichsweise niedrigen Zinsen erscheint ihr dafür wenig attraktiv. Stattdessen setzt sie auf die langfristigen Renditechancen des Aktienmarktes. Und bislang scheint die Rechnung aufzugehen. Rund 55.000 Euro hat Claudia investiert. Zum Zeitpunkt unseres Portfolio Reviews liegt sie mit etwa 11.000 Euro im Plus. Die ausgewiesene Performance beträgt rund 23 Prozent. Ein beeindruckendes Ergebnis für eine Anlegerin, die erst seit vergleichsweise kurzer Zeit an der Börse aktiv ist. Doch genau hier beginnt die eigentliche Geschichte. Denn was passiert, wenn ausgerechnet kurz vor dem geplanten Immobilienkauf die Aktienmärkte einbrechen?