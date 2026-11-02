Aktive ETFs: Vom Nischenprodukt zum Wachstumsmotor

Aktive ETFs wachsen rasant: Rekordvermögen, Hunderte neue Produkte. Was dahintersteckt und welche Rolle sie in deinem Altersvorsorgedepot spielen können.

ETFs stehen längst nicht mehr nur für passive Indexfonds. Immer mehr Anbieter packen aktive Strategien in den ETF-Mantel – und Anleger greifen zu. Aus dem einstigen Nischenprodukt ist eines der am schnellsten wachsenden Segmente des ETF-Markts geworden. In Europa erreichte das Vermögen aktiver ETFs Ende September 2026 laut dem aktuellen Report „Exchange-Traded Europe“ von HANetf einen Rekord von 144,4 Milliarden US-Dollar. Nach einem Plus von 86 Prozent im Jahr 2025 kamen seit Jahresbeginn weitere mehr als 50 Prozent hinzu, allein im dritten Quartal 9,4 Prozent. Netto flossen den Produkten in diesem Quartal 13,1 Milliarden US-Dollar zu. Das waren zwar 17,5 Prozent weniger als im Vorquartal, aber weiterhin ein hohes Niveau.

Zur Einordnung: Der gesamte europäische ETP-Markt kam Ende September laut HANetf-Report auf rund 3,9 Billionen US-Dollar. Aktive ETFs machen davon nur einen kleinen Teil aus, sammeln aber überproportional viel neues Geld ein.

Auch das Angebot wächst rasant. Inzwischen gibt es in Europa 433 aktive ETFs, 118 davon wurden 2026 aufgelegt. Und der Trend dürfte anhalten: Rund 70 Prozent der etwa 150 Anfragen für neue ETFs, die HANetf im dritten Quartal erhielt, betrafen aktive Strategien. Die Zahlen spiegeln zwar nur einen Anbieter wider, zeigen aber, wohin sich die Branche bewegt.

Fast doppelt so viele aktive ETFs in einem Jahr