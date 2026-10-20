Tabu-Bruch beim Norwegischen Staatsfonds: Wird bald in Rüstung investiert?
Kurswechsel beim weltgrößten Staatsfonds: Eine Kommission will Rüstung zurück ins Portfolio holen. Was das für dich bedeutet.
Der Norwegische Staatsfonds steht für breite Streuung und strenge Ethikregeln. Jetzt könnte eines seiner wichtigsten Tabus fallen. Am 15. Oktober 2026 übergab ein Regierungsausschuss Finanzminister Jens Stoltenberg seinen Bericht zum ethischen Rahmenwerk des Fonds. Die Kernempfehlung: Der Fonds soll in große westliche Rüstungskonzerne investieren dürfen, die bislang wegen ihrer Rolle bei der Atomwaffenproduktion ausgeschlossen sind.
Norwegischer Staatsfonds: Wer zurück ins Portfolio könnte
Bisher sind Beteiligungen an Konzernen wie Airbus (WKN: 938914), Boeing (WKN: 850471), BAE Systems (WKN: 866131) und Lockheed Martin (WKN: 894648) tabu, weil sie zur Herstellung von Atomwaffen beitragen. Die Kommission unter Ex-Zentralbankchef Svein Gjedrem schlägt eine Ausnahme vor: Erlaubt wären Unternehmen aus Atomwaffenstaaten im Sinne des Atomwaffensperrvertrags, die mit dem Nato-Mitglied Norwegen verbündet sind. Im Raum stehen Investitionen von mehreren zehn Milliarden US-Dollar.
Auch der Ethikrat soll an Einfluss verlieren. Statt Handlungsempfehlungen soll er künftig nur noch ethische Analysen von Unternehmen liefern, und seine Berichte sollen nicht mehr automatisch öffentlich werden.
Bisher vs. Vorschlag: die Änderungen im Überblick
|Bisher
|Vorschlag der Kommission
|Rüstungskonzerne mit Atomwaffenbezug
|ausgeschlossen
|erlaubt, wenn Sitz in einem Atomwaffenstaat laut Atomwaffensperrvertrag und Nato-Verbündeter Norwegens
|Ausschlüsse aus anderen ethischen Gründen
|möglich
|weiterhin möglich
|Rolle des Ethikrats
|spricht Empfehlungen aus, die Zentralbank folgt meist
|liefert nur noch ethische Analysen
|Berichte des Ethikrats
|werden veröffentlicht
|nicht mehr automatisch öffentlich
|Mögliches Investitionsvolumen
|–
|mehrere zehn Milliarden US-Dollar
Sicherheitslage und Druck aus Washington
Stoltenberg spricht von einem Paradox: Der Fonds dürfe nicht in Unternehmen investieren, die für Norwegens Sicherheit entscheidend sein könnten. Dazu kommt politischer Druck. Schon im vergangenen Jahr hatte das Parlament ethisch begründete Verkäufe des Fonds ausgesetzt, wenige Wochen nach Kritik der Trump-Regierung.
Kritiker schlagen Alarm. Tale Hungnes von der Organisation Framtiden i våre hender warnt, der Ethikrat werde „zahnlos”. Auch das Norwegische Rote Kreuz lehnt eine Lockerung ab.
Wann entschieden wird
Bis zum 15. Januar läuft eine Anhörung, im Frühjahr 2027 will die Regierung ihre Bewertung vorlegen. Übernimmt sie den Vorschlag, hätte sie im Parlament eine Mehrheit. Abgesehen davon kannst du natürlich bereits heute breit in Rüstungsunternehmen investieren.
Was das für dich bedeutet
Kurzfristig ändert sich für dich nichts. Die Debatte zeigt aber, wie stark Ethikregeln ein Portfolio prägen. Baust du den Staatsfonds mit einem breiten Welt-ETF nach, steckst du in der Regel schon heute in Airbus oder Boeing. Nachhaltige Indizes schließen kontroverse Waffen wie Atomwaffen dagegen meist aus.
Wie du die Strategie des Staatsfonds selbst umsetzt, liest du in unserem Ratgeber Investieren wie der Norwegische Staatsfonds. Fertige Musterportfolios findest du als klassische Variante und als nachhaltige Variante.
Rüstungswerte im eigenen Depot? So behältst du den Überblick
Die Debatte in Norwegen wirft eine Frage auf, die sich viele ETF-Anleger nie gestellt haben: Wie viel Rüstung steckt eigentlich in meinem Depot? Bei einem einzelnen Welt-ETF mit über tausend Aktien ist das kaum zu durchschauen, bei mehreren ETFs erst recht nicht.
Genau hier hilft dir der extraETF Portfolio Tracker. Er durchleuchtet alle deine ETFs bis auf die Ebene der Einzelaktien. So siehst du, ob und mit welchem Gewicht Titel wie Airbus, Rheinmetall oder Lockheed Martin in deinem Depot vertreten sind, auch wenn sie über mehrere ETFs verteilt sind. Die Aufteilung nach Branchen und Ländern zeigt dir zudem, wie stark du insgesamt in der Luftfahrt- und Verteidigungsbranche investiert bist.
Damit kannst du selbst entscheiden, welcher Ansatz zu dir passt: der pragmatische Weg mit breiter Marktabdeckung oder ein nachhaltiges Portfolio mit klaren Ausschlüssen. Ganz gleich, wie Norwegen am Ende entscheidet, du hast deine eigenen Regeln im Blick.