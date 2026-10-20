Tabu-Bruch beim Norwegischen Staatsfonds: Wird bald in Rüstung investiert?

Kurswechsel beim weltgrößten Staatsfonds: Eine Kommission will Rüstung zurück ins Portfolio holen. Was das für dich bedeutet.

Der Norwegische Staatsfonds steht für breite Streuung und strenge Ethikregeln. Jetzt könnte eines seiner wichtigsten Tabus fallen. Am 15. Oktober 2026 übergab ein Regierungsausschuss Finanzminister Jens Stoltenberg seinen Bericht zum ethischen Rahmenwerk des Fonds. Die Kernempfehlung: Der Fonds soll in große westliche Rüstungskonzerne investieren dürfen, die bislang wegen ihrer Rolle bei der Atomwaffenproduktion ausgeschlossen sind.

Norwegischer Staatsfonds: Wer zurück ins Portfolio könnte

Bisher sind Beteiligungen an Konzernen wie Airbus (WKN: 938914), Boeing (WKN: 850471), BAE Systems (WKN: 866131) und Lockheed Martin (WKN: 894648) tabu, weil sie zur Herstellung von Atomwaffen beitragen. Die Kommission unter Ex-Zentralbankchef Svein Gjedrem schlägt eine Ausnahme vor: Erlaubt wären Unternehmen aus Atomwaffenstaaten im Sinne des Atomwaffensperrvertrags, die mit dem Nato-Mitglied Norwegen verbündet sind. Im Raum stehen Investitionen von mehreren zehn Milliarden US-Dollar.

Auch der Ethikrat soll an Einfluss verlieren. Statt Handlungsempfehlungen soll er künftig nur noch ethische Analysen von Unternehmen liefern, und seine Berichte sollen nicht mehr automatisch öffentlich werden.

Bisher vs. Vorschlag: die Änderungen im Überblick