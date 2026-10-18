Altersvorsorgedepot: Der Staat zögert, die Banken stehen schon Schlange

Banken setzen beim Altersvorsorgedepot auf Kundenbindung statt Ertrag. Was das für dich heißt und wie du mit unserem Rechner die Förderung durchspielst.

Seit Wochen unken Beobachter, ob das staatliche Altersvorsorgedepot (AVD) überhaupt pünktlich zum 1. Januar 2027 an den Start gehen wird. Nun verdichten sich diese Befürchtungen. Wie aus einer Antwort des Bundesfinanzministeriums (BMF) auf eine Anfrage der Grünen hervorgeht, prüft das Ministerium derzeit, ob ein staatliches Altersvorsorgedepot überhaupt umsetzbar ist.

Doch das ist kein Problem für dich: Während das staatliche Produkt wohl auf sich warten lässt, sind die privaten Anbieter längst in den Startlöchern. Niemand muss auf das staatliche Produkt warten. Längst haben sich etliche Neobroker und Banken positioniert. Ab dem 1. Januar 2027 kannst du dann mit dem Altersvorsorgedepot (AVD) staatlich gefördert für die Rente vorsorgen, auch mit ETFs. Bei einer derart langen Laufzeit kommt es auf jeden Basispunkt an Gebühren an.

Laufend präsentieren Anbieter ihre AVD-Konditionen: Das jüngste Beispiel für Top-AVD-Konditionen ist Trade Republic. Daneben geht Trade Republic nach Medienberichten als Justinian Versicherungs AG unter die Lebensversicherer. Auch dieser Schritt dürfte nach Ansicht von Beobachtern in Zusammenhang mit dem AVD stehen. Hintergrund: Neben reinen Fondslösungen sieht der Gesetzgeber auch Varianten mit einer 80- oder 100-prozentigen Beitragsgarantie vor. Da dafür Garantien und Risiken abgesichert werden müssen, ist der Mantel der Lebensversicherung nötig. Hier geht es zum Altersvorsorgedepot von Trade Republic *.

Du merkst: Es bleibt auch in den nächsten Wochen spannend. Ein Vergleich ist dringend nötig.