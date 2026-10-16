Martina (43) investiert nur 75 Euro im Monat – doch ihr Depot zeigt einen typischen Anfängerfehler

Neun Positionen bei gerade einmal 278 Euro Depotwert: Martinas Beispiel zeigt, warum beim Vermögensaufbau weniger oft mehr ist.

Mit 43 Jahren hat Martina einen wichtigen Entschluss gefasst: Sie will ihre finanzielle Zukunft selbst in die Hand nehmen und mit dem Investieren beginnen. Viel Geld steht ihr dafür nicht zur Verfügung. Bei einem Nettoeinkommen von rund 1.400 Euro investiert sie aktuell 75 Euro im Monat. Doch genau ihr Beispiel zeigt: Für den Einstieg an der Börse braucht es kein großes Vermögen.

Martina möchte sich langfristig ein finanzielles Polster aufbauen und fürs Alter vorsorgen. Ihre eigene Anlagestrategie empfindet sie allerdings noch nicht als ausreichend zielgerichtet. Deshalb hat sie ihr Depot für den Portfolio Review von extraETF eingereicht. Und dabei zeigt sich ein Problem, das viele Anleger gerade am Anfang kennen: Aus dem Wunsch nach möglichst guter Diversifikation wird schnell ein ziemlich kompliziertes Portfolio.

Neun Investments bei einem Depotwert von 278 Euro.

Martinas Wertpapierdepot ist noch ganz am Anfang. Zum Zeitpunkt unseres Portfolio Reviews beträgt der Depotwert lediglich rund 278 Euro. Insgesamt hat sie über Trade Republic bereits rund 2.000 Euro investiert beziehungsweise angelegt, ein größerer Teil ihres Vermögens befindet sich allerdings noch auf dem Tagesgeld.