83 Positionen im Depot – und trotzdem ein Klumpenrisiko? So investiert Karl (42)

Zwei Aktien machen mehr als ein Fünftel seines Vermögens aus, Deutschland ist stark übergewichtet. Was Karl bei seiner Anlagestrategie verbessern könnte.

Karl ist 42 Jahre alt, verdient rund 10.000 Euro netto im Monat und hat bereits 160.000 Euro investiert. Sein Ziel: langfristig von Dividenden leben und gleichzeitig Vermögen für die nächste Generation aufbauen. Dafür setzt er auf ETFs und Einzelaktien. Doch der Blick in sein Depot zeigt: Viele Positionen bedeuten nicht automatisch eine gute Diversifikation.

Wer sein Depot breit aufstellen möchte, kauft ETFs. Vielleicht kommen noch einige ausgewählte Einzelaktien dazu. So zumindest die Theorie. Bei Karl ist aus diesem eigentlich einfachen Ansatz mit der Zeit ein Portfolio mit insgesamt 83 Positionen entstanden. Seine Idee dahinter klingt zunächst schlüssig: ETFs sollen die Basis bilden, ausgewählte Einzelaktien als Satelliten zusätzliche Chancen eröffnen. Doch im Portfolio Review von extraETF zeigt sich schnell, dass aus den Satelliten inzwischen ein ziemlich großer Teil des Depots geworden ist.