224.000 Euro mit 41: Marcos Freiheitsdepot im Check
Marco ist 41 Jahre alt, selbstständig und hat rund 224.000 Euro in seinem Depot. Im Portfolio-Review zeigt sich, was an seiner Strategie aufgeht und an welchen Stellen du in deinem Depot genauer hinsehen solltest.
Wer selbstständig arbeitet, kennt das Gefühl: Um die Altersvorsorge kümmert sich niemand, wenn man es nicht selbst tut. Marco hat daraus früh Konsequenzen gezogen. Von seinem monatlichen Einkommen von 5.200 Euro legt er zwischen 1.200 und 1.600 Euro, also rund ein Viertel bis knapp ein Drittel, an.
Sein Ziel ist klar umrissen. Das Depot soll ihn im Alter absichern und ihm bereits vorher ein wachsendes Dividendeneinkommen liefern. Den passenden Namen hat er auch gefunden: „Freiheitsdepot”.
Seine Strategie fasst er in einem Satz zusammen, dem viele Anleger zustimmen würden: „Breit gestreut ist nie bereut.“
Ob das Depot dieses Versprechen hält, haben wir im Portfolio-Review untersucht. Und ja, dabei geht es am Rande auch um Tomaten. Die kann Marco nämlich nicht ausstehen.
Fünf ETFs als Fundament, Einzelaktien als Beigabe
Marcos Depot besteht aus 14 Positionen, wobei die fünf größten ETFs sind. Den Kern bilden zwei ETFs auf den MSCI World sowie ein Schwellenländer-ETF, der auch kleinere Unternehmen enthält. Hinzu kommen ein Dividenden-ETF auf Industrieländer und ein Geldmarkt-ETF mit rund 15.000 Euro, der als Sicherheitspuffer dient.
Dahinter reihen sich die Einzelaktien ein, darunter Allianz, Fresenius, Unilever, Rio Tinto, British American Tobacco und Nike. Jede einzelne macht nur rund zwei Prozent des Depots aus. So kann keine Aktie allein das Ergebnis prägen – im Guten wie im Schlechten.
Was hier entstanden ist, hat einen Namen: Ein breiter ETF-Kern wird um einzelne Titel ergänzt, die eigene Akzente setzen. Wie du diesen Ansatz für dein Depot nutzen kannst, erklärt unser Ratgeber zur Core-Satellite-Strategie. Bei Marco zeigt sich der Effekt in der Sektorverteilung: Technologie ist geringer gewichtet als in einem reinen Welt-ETF, Finanzwerte und Basiskonsumgüter liegen darüber.
Zweimal MSCI World: Doppelung mit Absicht
Beim Blick auf die ETFs fällt eine Überschneidung auf, die dir vielleicht aus deinem eigenen Depot bekannt ist. Der MSCI World steckt gleich zweimal darin. Der eine ETF bildet den Index synthetisch über Swaps ab und legt die Erträge wieder an. Der andere kauft die Aktien physisch und schüttet aus.
Die Transaktionen zeigen, wie es dazu kam. Marco hatte zuerst die thesaurierende Variante im Depot. Vor rund einem Jahr kam die ausschüttende Variante hinzu und seitdem fließen seine Sparraten dorthin. Das passt zu seinem Ziel, laufende Erträge aufzubauen. Die Doppelung ist also kein Fehler, sondern die Spur eines Strategiewechsels. Welche Variante zu welchem Ziel passt, erfährst du in unserem Vergleich thesaurierender und ausschüttender ETFs.
Zwei weitere Punkte lohnen einen zweiten Blick. Mit rund 21 Prozent sind Schwellenländer stark im Gesamtdepot vertreten. Dieser Wert dürfte von Marco bewusst gewählt worden sein. Außerdem ist Großbritannien stärker vertreten als üblich, da mit Unilever, Rio Tinto und British American Tobacco drei britische Aktien im Depot liegen. Ein Klumpenrisiko stellt dies bei dieser Größenordnung jedoch nicht dar. Es zeigt jedoch, wie schnell wenige Einzeltitel die Länderverteilung verschieben können.
Nike mit 42 Prozent im Minus: So kannst du Verluste nutzen
Nicht alle Aktien in Marcos Depot haben sich gut entwickelt. Die Allianz liegt 38 Prozent im Plus, Fresenius sogar 66 Prozent. Nike hingegen steht mit 42 Prozent im Minus. Solche roten Zahlen sind für viele, die Einzelaktien halten, nichts Neues, und die meisten schauen lieber weg.
Dabei lässt sich ein Buchverlust sinnvoll einsetzen. Angenommen, Marco möchte sich von einer Aktie mit hohem Gewinn trennen. Dann kann er zuerst die Verlustposition verkaufen und den Verlust steuerlich realisieren. Der anschließende Gewinn aus dem zweiten Verkauf wird damit verrechnet und bleibt bis zur Höhe des Verlusts steuerfrei. Wer von der Aktie weiterhin überzeugt ist, kann sie anschließend zurückkaufen. Wie die Verrechnung im Detail funktioniert, zeigt unser Beitrag zu den Verlusttöpfen.
Einzelaktien bleiben riskanter als ein breit gestreuter ETF, denn ein Titel kann dauerhaft an Wert verlieren. Marcos Depot gleicht das aus, weil der ETF-Kern den weitaus größten Teil ausmacht.
Dividenden: Braucht es dafür Einzelaktien?
Marcos Dividendeneinkommen steht noch am Anfang. In den vergangenen zwölf Monaten kamen im Durchschnitt rund 120 Euro pro Monat zusammen. Das wirft die Frage auf, die du dir bei jedem Einzeltitel stellen kannst: Welche Aufgabe hat diese Aktie in meinem Depot?
Wenn es allein um regelmäßige Ausschüttungen geht, gibt es Alternativen zu einem wachsenden Korb aus Einzelaktien. Dividenden-ETFs bündeln Hunderte Titel in einem Produkt und manche von ihnen schütten sogar monatlich aus. Wer hingegen 20 oder 30 Aktien hält, hat den Aufwand eines kleinen Fonds, aber nicht dessen Streuung.
Dann bleibt noch die Frage nach dem Risiko. Bis auf die sieben Prozent im Geldmarkt-ETF steckt Marcos Geld in Aktien. Mit 41 Jahren und einem langen Anlagehorizont ist das vertretbar. Entscheidend ist jedoch, was passiert, wenn die Märkte um 30 oder 40 Prozent fallen. Wer dann verkauft, macht aus einem Buchverlust einen echten. Diese Frage solltest du am besten in ruhigen Zeiten für dich und dein Depot beantworten.
Unterm Strich ist Marcos Freiheitsdepot durchdacht aufgebaut. Der Kern ist breit aufgestellt, die Einzelaktien sind gering gewichtet und die Reserve wächst. Was bleibt, sind Feinheiten und die Aufgabe, das Ziel der Einzelaktien klar zu benennen.
So analysierst du dein Depot wie Marco
Marco hat sein Depot mit dem extraETF Portfolio Tracker verknüpft. Dort sieht er auf einen Blick, wie sich sein Vermögen auf Regionen, Länder und Sektoren verteilt, welche Positionen im Plus oder Minus liegen und wie sich seine Dividenden entwickeln.
Genau diese Einblicke kannst du dir auch für dein eigenes Depot holen. Mit dem extraETF Portfolio Tracker überwachst du dein Portfolio wie Marco, erkennst Überschneidungen und Klumpenrisiken und prüfst, ob deine Anlagestrategie in der Praxis deinen Vorstellungen entspricht.
Wenn du sehen möchtest, wie andere Anleger investieren, findest du auf dem YouTube-Kanal von extraETF weitere Portfolio-Reviews. Dort kannst du dich auch mit deinem eigenen Depot für ein Review bewerben.