Marco ist 41 Jahre alt, selbstständig und hat rund 224.000 Euro in seinem Depot. Im Portfolio-Review zeigt sich, was an seiner Strategie aufgeht und an welchen Stellen du in deinem Depot genauer hinsehen solltest.

Wer selbstständig arbeitet, kennt das Gefühl: Um die Altersvorsorge kümmert sich niemand, wenn man es nicht selbst tut. Marco hat daraus früh Konsequenzen gezogen. Von seinem monatlichen Einkommen von 5.200 Euro legt er zwischen 1.200 und 1.600 Euro, also rund ein Viertel bis knapp ein Drittel, an.

Sein Ziel ist klar umrissen. Das Depot soll ihn im Alter absichern und ihm bereits vorher ein wachsendes Dividendeneinkommen liefern. Den passenden Namen hat er auch gefunden: „Freiheitsdepot”.

Seine Strategie fasst er in einem Satz zusammen, dem viele Anleger zustimmen würden: „Breit gestreut ist nie bereut.“

Ob das Depot dieses Versprechen hält, haben wir im Portfolio-Review untersucht. Und ja, dabei geht es am Rande auch um Tomaten. Die kann Marco nämlich nicht ausstehen.