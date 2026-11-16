Börsenausblick 2027: Chefvolkswirt sieht keine KI-Blase – aber neue Gewinner
Im Jahresausblick erwartet Carsten Mumm, Chefvolkswirt von Donner & Reuschel, für 2027 ein konstruktiv positives Aktienjahr und 3 bis 3,4 Prozent Weltwirtschaftswachstum. Chancen sieht er bei KI-Anwendern, Indien und Industriemetallen, Risiken in Politik und Staatsfinanzen.
Carsten Mumm blickt zuversichtlich auf das Börsenjahr 2027. Der Chefvolkswirt und Investmentchef der Hamburger Privatbank Donner & Reuschel rechnet im Interview mit extraETF mit einem „konstruktiv positiven Aktienmarktjahr“. Auf Rückschläge und deutliche Verschiebungen zwischen Branchen sollten sich Anleger dennoch einstellen.
Schon 2026 habe die vergleichsweise stetige Entwicklung der großen Indizes verdeckt, wie stark sich darunter einzelne Branchen wie Software bewegt hätten. Der MSCI World etwa lag bis Ende Oktober in US-Dollar gerechnet gut elf Prozent im Plus. Die Rotationen zwischen den Branchen dürften nach Mumms Einschätzung auch in den kommenden Monaten anhalten.
Konjunktur 2027: Staatsausgaben und KI treiben das Wachstum
Zwei Kräfte stützen nach Mumms Einschätzung die Konjunktur: Staaten investieren in Energiesicherheit, Verteidigung und Infrastruktur, um kritische Abhängigkeiten abzubauen. Gleichzeitig stecken Technologieunternehmen hohe Summen in künstliche Intelligenz: In den USA gehe rund die Hälfte des Wachstums von etwa zwei Prozent allein auf die KI-Investitionen der großen Technologiekonzerne zurück. Davon profitierten auch Bauunternehmen, Energieversorger und Zulieferer.
Für die Weltwirtschaft erwartet Mumm 2027 ein Wachstum von etwa 3 bis 3,4 Prozent. Der Internationale Währungsfonds liegt mit seinem Weltwirtschaftsausblick vom 13. Oktober am oberen Ende dieser Spanne: Er rechnet für 2027 mit 3,4 Prozent, nach 3,1 Prozent in diesem Jahr. Die größten Risiken sieht Mumm in politischen Fehlentscheidungen, geopolitischen Eskalationen und einer unsoliden Haushaltspolitik, die die Zinsen stark steigen lassen könnte.
KI-Aktien: Keine Blase, aber die Anwender rücken in den Fokus
Ein allgemeines Platzen einer KI-Blase erwartet Mumm in den nächsten Monaten nicht, weil die übermäßige Euphorie fehle: Anders als Ende der 1990er-Jahre werde nicht alles gekauft, worauf KI stehe. Bei einigen Technologiekonzernen seien Gewinne und Gewinnerwartungen stärker gestiegen als die Kurse, die Bewertungen hätten sich dadurch teilweise ermäßigt. Allerdings müssten die Unternehmen ihre Gewinnversprechen erst erfüllen. Enttäuschungen könnten einzelne Aktien und Branchen empfindlich treffen. Wie weit Gewinner und Verlierer schon auseinanderliegen, zeigt unser Beitrag zur wachsenden Kluft zwischen KI-Gewinnern und -Verlierern.
Neue Chancen sieht Mumm bei Unternehmen, die KI einsetzen. Gerade Dienstleister, Finanzunternehmen und Beratungsgesellschaften könnten ihre Produktivität steigern. Auch die deutsche Industrie verfüge über einen großen Datenschatz, der sich mithilfe von KI besser nutzen lasse.
ETF-Depot 2027: Warum Mumm breiter streuen würde
Für das Depot spricht das aus Mumms Sicht für eine breitere Streuung. Wer ausschließlich auf nach Börsenwert gewichtete Indizes setzt, investiert stark in die großen Gewinner der vergangenen Jahre. Im MSCI World kommt der größte Einzelwert Mitte November auf ein Gewicht von fast sechs Prozent Prozent, in der gleichgewichteten Indexvariante auf 0,17 Prozent.
Ergänzend könnten andere Sektoren, gleichgewichtete ETFs oder ausgewählte aktive ETFs interessant sein, so Mumm. Bei aktiven Ansätzen komme es allerdings auf eine sorgfältige Auswahl an.
Gerade, wenn du gleichgewichtete oder aktive ETFs beimischt, gilt es mit dem extraETF Portfolio Tracker den Überblick zu bewahren.
Schwellenländer: Indien und Südostasien vorn, China und Europa mit Aufgaben
Regional richtet Mumm den Blick besonders auf Indien und Südostasien. Junge, technologieaffine Bevölkerungen und eine hohe Wachstumsdynamik sprächen für diese Märkte. Der IWF traut Indien für 2026 und 2027 jeweils 7,0 Prozent Wachstum zu.
China beurteilt Mumm wegen demografischer Probleme, des schwachen Binnenkonsums und politischer Eingriffe zurückhaltender. Europa brauche vor allem geopolitische Entspannung, schnellere Strukturreformen und zukunftsfähige Geschäftsmodelle; eine Chance sieht er in der industriellen Anwendung von KI. Warum Schwellenländer in vielen Depots trotzdem nur eine Nebenrolle spielen, zeigt unser Beitrag zum Comeback der Schwellenländer.
Inflation und Anleihen 2027: Für Mumm zählt der reale Ertrag
Bei der Inflation rechnet Mumm 2027 mit Entlastung. Dazu dürften ab März Basiseffekte beitragen: Weil die Ölpreise im März 2026 kräftig gestiegen sind, fällt die jährliche Teuerungsrate geringer aus, sobald dieser Monat als Vergleichsbasis dient – selbst wenn die Preise an der Tankstelle hoch bleiben. Derzeit treibt vor allem Energie die Preise: Im Oktober lag die Inflation im Euroraum laut Schnellschätzung von Eurostat bei 4,0 Prozent, Energie kostete 20,8 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.
Auf längere Sicht erwartet Mumm dennoch eher Inflationsraten zwischen 2 und 3 Prozent. Anleihen bleiben für ihn wegen ihrer laufenden Erträge ein sinnvoller Portfoliobaustein. Er bevorzugt auf Euro lautende Staatsanleihen und Unternehmensanleihen, denn bei Fremdwährungsanlagen könnten Wechselkursverluste oder Absicherungskosten den Zinsvorteil aufzehren. Entscheidend sei zudem, was nach Inflation vom Ertrag übrig bleibt.