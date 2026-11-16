Im Jahresausblick erwartet Carsten Mumm, Chefvolkswirt von Donner & Reuschel, für 2027 ein konstruktiv positives Aktienjahr und 3 bis 3,4 Prozent Weltwirtschaftswachstum. Chancen sieht er bei KI-Anwendern, Indien und Industriemetallen, Risiken in Politik und Staatsfinanzen.

Carsten Mumm blickt zuversichtlich auf das Börsenjahr 2027. Der Chefvolkswirt und Investmentchef der Hamburger Privatbank Donner & Reuschel rechnet im Interview mit extraETF mit einem „konstruktiv positiven Aktienmarktjahr“. Auf Rückschläge und deutliche Verschiebungen zwischen Branchen sollten sich Anleger dennoch einstellen.

Schon 2026 habe die vergleichsweise stetige Entwicklung der großen Indizes verdeckt, wie stark sich darunter einzelne Branchen wie Software bewegt hätten. Der MSCI World etwa lag bis Ende Oktober in US-Dollar gerechnet gut elf Prozent im Plus. Die Rotationen zwischen den Branchen dürften nach Mumms Einschätzung auch in den kommenden Monaten anhalten.