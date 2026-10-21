KI-Investments: Die Dynamik steigt, die Kluft zwischen Gewinnern und Verlierern wächst
Technologischer Fortschritt schafft neue Gewinner und setzt etablierte Geschäftsmodelle unter Druck.
Der KI- und Technologiesektor ist von hoher Innovationsgeschwindigkeit, tiefgreifenden strukturellen Veränderungen und einer zunehmenden Spreizung zwischen Gewinnern und Verlierern geprägt. Denn technologischer Fortschritt kommt keineswegs allen Unternehmen gleichermaßen zugute: Während neue Technologien und Geschäftsmodelle erhebliche Wachstumspotenziale eröffnen, geraten etablierte Marktpositionen und Wettbewerbsvorteile zunehmend unter Druck. Zugleich sorgen hohe Wachstumserwartungen und dynamische Marktbewegungen dafür, dass sich Unternehmensbewertungen, die Entwicklung breiter Indizes und fundamentale Geschäftsentwicklungen zeitweise deutlich voneinander entkoppeln.
Für Investoren kommt es deshalb nicht allein darauf an, grundsätzlich an technologischen Wachstumstrends zu partizipieren. Entscheidend ist vielmehr, frühzeitig jene Unternehmen zu identifizieren, die nachhaltige Wettbewerbsvorteile aufbauen, technologische Innovationen in profitables Wachstum übersetzen und gemessen an ihrem langfristigen Potenzial attraktiv bewertet sind. Das erfordert tiefgreifende technologische Expertise, kontinuierliche Fundamentalanalyse und die Fähigkeit, auf veränderte Marktbedingungen und neue Erkenntnisse flexibel zu reagieren. Hier liegt der potenzielle Mehrwert eines aktiven, technologiegetriebenen Investmentansatzes gegenüber einer rein indexbasierten Marktabbildung.
Nicht der Index entscheidet, sondern das Potenzial jedes Unternehmens
Diesen Ansatz verfolgt der BIT Global Technology Leaders UCITS ETF. Statt bestehende Indexgewichtungen nachzubilden, investiert er global und benchmarkunabhängig in ein konzentriertes Portfolio von Unternehmen, die das Potenzial haben, überproportional von den nächsten Wellen der KI-Adoption und dem strukturellen technologischen Wandel zu profitieren. Im Fokus stehen Unternehmen, die neue Märkte erschließen, ihre Geschäftsmodelle mithilfe von KI skalieren oder sich entlang neu entstehender Wertschöpfungsketten strategisch vorteilhaft positionieren. Maßgeblich für eine Investition sind dabei nicht Marktgröße oder Indexzugehörigkeit, sondern die Qualität des Geschäftsmodells, die Nachhaltigkeit der Wettbewerbsvorteile und das Verhältnis zwischen langfristigem Wachstumspotenzial und Bewertung.
Human × AI: Technologische Gewinner frühzeitig identifizieren
Um diese Unternehmen möglichst frühzeitig zu identifizieren, verbindet BIT Capital fundamentale Unternehmensanalyse und technologische Expertise mit seiner proprietären Human-x-AI-Investmentplattform. Mithilfe KI-gestützter Analysen großer Mengen alternativer Daten untersucht das Investmentteam technologische Entwicklungen, konkrete Nutzungsmuster und Veränderungen der Wettbewerbsdynamik. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse fließen in die Bewertung von Geschäftsmodellen, Marktpotenzialen und Unternehmensbewertungen ein. Auswahl, Gewichtung und Haltedauer der Positionen richten sich nach der fundamentalen Investmentüberzeugung, nicht nur nach der Marktkapitalisierung. Der konzentrierte High-Conviction-Ansatz ermöglicht es, besonders aussichtsreiche Unternehmen gezielt höher zu gewichten und das Portfolio bei veränderten Fundamentaldaten, technologischen Umbrüchen oder attraktiven Bewertungsgelegenheiten anzupassen.
Neues ETF-Format. Etablierte Strategie seit 2019
Der ETF verbindet diesen aktiven Investmentansatz mit der Erfahrung einer seit Jahren etablierten Fondsstrategie. Denn bei dem Produkt handelt es sich nicht um eine neu konzipierte Investmentstrategie, sondern um die börsengehandelte Anteilklasse des BIT Global Technology Leaders. Anleger investieren damit in dasselbe Portfolio, das auf demselben Investmentprozess basiert und vom selben Fondsmanagement verantwortet wird. Die zugrunde liegende Strategie besteht seit 2019, verwaltet rund 1,6 Milliarden Euro Fondsvolumen und zählt seit ihrer Auflage zu den renditestärksten Aktienfonds Europas. Der Fonds wurde unter anderem mit dem LSEG Lipper Europe Active Award 2026 ausgezeichnet.
Damit macht der ETF eine langjährig erprobte, technologiebasierte Investmentstrategie im börsengehandelten Format zugänglich. Anleger erhalten nicht nur Zugang zum langfristigen Wachstumspotenzial des KI- und Technologiesektors, sondern zu einem Investmentprozess, der gezielt darauf ausgerichtet ist, die strukturellen Gewinner des laufenden Wandels zu identifizieren.
Disclaimer
Dies ist eine Marketinginformation. Die darin enthaltenen Informationen stellen weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf/Verkauf von Anteilen an in dieser Marketinginformation genannten Finanzinstrumenten dar. Die enthaltenen Informationen und Einschätzungen stellen keine Anlage-, Rechts- und/oder Steuerberatung oder sonstige Empfehlung dar. Insbesondere ersetzen diese Informationen nicht eine geeignete anleger- und produktbezogene Beratung sowie ggf. die fachliche Beratung durch einen rechtlichen oder steuerlichen Berater. Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichen Verhältnissen des Anlegers abhängig und kann Änderungen unterworfen sein. Die genannten Finanzinstrumente sind mit erheblichen Risiken verbunden, einschl. des möglichen Verlusts des investierten Betrags, wie im Prospekt der Fonds ausführlich beschrieben. Die Wertentwicklung der Vergangenheit und andere historische Daten sind kein Hinweis oder eine Garantie für die zukünftige Entwicklung.