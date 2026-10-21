KI-Investments: Die Dynamik steigt, die Kluft zwischen Gewinnern und Verlierern wächst

Technologischer Fortschritt schafft neue Gewinner und setzt etablierte Geschäftsmodelle unter Druck.

Der KI- und Technologiesektor ist von hoher Innovationsgeschwindigkeit, tiefgreifenden strukturellen Veränderungen und einer zunehmenden Spreizung zwischen Gewinnern und Verlierern geprägt. Denn technologischer Fortschritt kommt keineswegs allen Unternehmen gleichermaßen zugute: Während neue Technologien und Geschäftsmodelle erhebliche Wachstumspotenziale eröffnen, geraten etablierte Marktpositionen und Wettbewerbsvorteile zunehmend unter Druck. Zugleich sorgen hohe Wachstumserwartungen und dynamische Marktbewegungen dafür, dass sich Unternehmensbewertungen, die Entwicklung breiter Indizes und fundamentale Geschäftsentwicklungen zeitweise deutlich voneinander entkoppeln.

Für Investoren kommt es deshalb nicht allein darauf an, grundsätzlich an technologischen Wachstumstrends zu partizipieren. Entscheidend ist vielmehr, frühzeitig jene Unternehmen zu identifizieren, die nachhaltige Wettbewerbsvorteile aufbauen, technologische Innovationen in profitables Wachstum übersetzen und gemessen an ihrem langfristigen Potenzial attraktiv bewertet sind. Das erfordert tiefgreifende technologische Expertise, kontinuierliche Fundamentalanalyse und die Fähigkeit, auf veränderte Marktbedingungen und neue Erkenntnisse flexibel zu reagieren. Hier liegt der potenzielle Mehrwert eines aktiven, technologiegetriebenen Investmentansatzes gegenüber einer rein indexbasierten Marktabbildung.

