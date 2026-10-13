Altersvorsorgedepot: Trade Republic kontert Scalable Capital mit Gratis-ETFs

Keine Depot- und Sparplankosten, Dutzende ETFs ohne Fondskosten: Trade Republic steigt in den Preiskampf ums Altersvorsorgedepot ein. Das musst du wissen.

Der Preiskampf um das neue Altersvorsorgedepot (AVD) geht in die nächste Runde. Nach Scalable Capital, Deka und weiteren Anbietern hat nun auch Trade Republic seine Konditionen vorgelegt. Der Neobroker bietet das neue Depot von Beginn an auch in einer komplett kostenlosen Variante an. Welche Anbieter bisher Konditionen veröffentlicht haben, siehst du in unserer AVD-Startliste.

„Deutschland gehört mit dem neuen Altersvorsorgedepot weltweit zur Spitze bei der geförderten privaten Altersvorsorge“, sagt Trade Republic Mitgründer Christian Hecker. Entscheidend sei nun, dass die Förderung tatsächlich bei den Menschen ankomme und nicht in hohen Gebühren bei Banken und Versicherungen versickere. Deshalb biete Trade Republic ein komplett kostenfreies Depot an, „damit jeder Euro für die Rente unserer Kunden arbeitet”.