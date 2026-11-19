Anthropic ist an der Börse: Mit 107,3 Milliarden US-Dollar ist es der größte Börsengang der Geschichte, die Aktie startete bei 111,50 US-Dollar. Ab Dezember steckt sie auch in deinem Welt-ETF, allerdings mit winzigem Gewicht.

Anthropic, das Unternehmen hinter dem KI-Programm Claude, schreibt mit seinem Börsengang Geschichte: Noch nie hat ein Unternehmen bei seinem Börsendebüt mehr Geld eingesammelt. Seit Donnerstag, 19. November, wird die Anthropic-Aktie (WKN: A42SXH) unter dem Kürzel ANT an der Nasdaq gehandelt. Der erste Kurs lag bei 111,50 US-Dollar, also 34,3 Prozent über dem Ausgabepreis von 83 US-Dollar. Den Preis hatte Anthropic am Mittwochabend über der geplanten Preisspanne von 70 bis 78 US-Dollar festgelegt.

Mit 980 Millionen verkauften Aktien und einem Erlös von 81,3 Milliarden US-Dollar übertrifft Anthropic den Börsengang von SpaceX, der im Juni 75 Milliarden US-Dollar brachte. Zusätzlich hat Anthropic Aktien für rund 26 Milliarden US-Dollar direkt an Investoren wie Google, Microsoft und den Chiphersteller AMD verkauft. Insgesamt brachte der Börsengang damit 107,3 Milliarden US-Dollar ein, umgerechnet knapp 98 Milliarden Euro. Voll verwässert ist Anthropic zum Ausgabepreis rund 1,5 Billionen US-Dollar wert, zum ersten Kurs rund zwei Billionen US-Dollar.