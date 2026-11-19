Anthropic-Börsengang: Wann die KI-Aktie in deinen ETF kommt
Anthropic ist an der Börse: Mit 107,3 Milliarden US-Dollar ist es der größte Börsengang der Geschichte, die Aktie startete bei 111,50 US-Dollar. Ab Dezember steckt sie auch in deinem Welt-ETF, allerdings mit winzigem Gewicht.
Anthropic, das Unternehmen hinter dem KI-Programm Claude, schreibt mit seinem Börsengang Geschichte: Noch nie hat ein Unternehmen bei seinem Börsendebüt mehr Geld eingesammelt. Seit Donnerstag, 19. November, wird die Anthropic-Aktie (WKN: A42SXH) unter dem Kürzel ANT an der Nasdaq gehandelt. Der erste Kurs lag bei 111,50 US-Dollar, also 34,3 Prozent über dem Ausgabepreis von 83 US-Dollar. Den Preis hatte Anthropic am Mittwochabend über der geplanten Preisspanne von 70 bis 78 US-Dollar festgelegt.
Mit 980 Millionen verkauften Aktien und einem Erlös von 81,3 Milliarden US-Dollar übertrifft Anthropic den Börsengang von SpaceX, der im Juni 75 Milliarden US-Dollar brachte. Zusätzlich hat Anthropic Aktien für rund 26 Milliarden US-Dollar direkt an Investoren wie Google, Microsoft und den Chiphersteller AMD verkauft. Insgesamt brachte der Börsengang damit 107,3 Milliarden US-Dollar ein, umgerechnet knapp 98 Milliarden Euro. Voll verwässert ist Anthropic zum Ausgabepreis rund 1,5 Billionen US-Dollar wert, zum ersten Kurs rund zwei Billionen US-Dollar.
Anthropic-Aktie: Wie viel bekamen Privatanleger?
Laut Wertpapierprospekt waren bis zu 20 Prozent der Aktien für Privatanleger vorgesehen, üblich sind bei großen US-Börsengängen fünf bis zehn Prozent. Nach einem Bericht der Financial Times dürfte der tatsächliche Anteil unter den angekündigten 20 Prozent liegen; die genaue Quote veröffentlicht Anthropic mit dem Abschluss des Börsengangs.
In Deutschland lief die Zeichnung unter anderem über Trade Republic, Scalable Capital, ING und Flatex-Degiro. Weil die Nachfrage das Angebot um ein Vielfaches überstieg, gab es meist nur Teilzuteilungen. Wer leer ausging, kann die Aktie seit Handelsstart über die Börse kaufen, auch an deutschen Handelsplätzen. Alle Hintergründe zur Zeichnung findest du in unserem Überblick Anthropic-IPO: alle Details zum Börsengang.
Wann kommt Anthropic in den MSCI World und andere Indizes?
Sobald eine Aktie in einen Index aufgenommen wird, müssen alle ETFs, die ihn abbilden, sie kaufen. Bei Anthropic dauert das etwas länger als bei SpaceX, weil Thanksgiving und die Indexüberprüfungen im Dezember dazwischenliegen.
Indexaufnahme von Anthropic in große Indizes
|Index
|Voraussichtliche Aufnahme
|Hinweis
|MSCI World, MSCI ACWI
|01.12.2026
|ETFs kaufen zum Schlusskurs am 30.11.; Entscheidung bis 23.11.
|FTSE All-World
|21.12.2026
|Fast Entry, wegen Thanksgiving auf die Dezember-Überprüfung verschoben
|Nasdaq-100
|21.12.2026
|Fast Entry mit der Dezember-Neuzusammensetzung; noch nicht offiziell angekündigt
|S&P 500
|frühestens Ende 2027
|nötig: zwölf Monate Börsennotiz, Gewinne und mindestens zehn Prozent Streubesitz
Laut einer Mitteilung von MSCI legt der Indexanbieter die vorzeitige Aufnahme mit seiner regulären November-Überprüfung zusammen, deshalb kaufen die ETFs erst zum Schlusskurs am 30. November. In den S&P 500 kommt Anthropic so schnell nicht: S&P Dow Jones Indices hat seine Regeln im Juni bewusst nicht für Mega-Börsengänge gelockert. „Anthropic ist ein Spiegelbild des SpaceX-Börsengangs“, sagte Carsten Hesse, Leiter Index Events bei der Privatbank Berenberg in London, der Nachrichtenagentur Reuters. In den ersten 15 Handelstagen wirkten dieselben indexbezogenen Treiber. Wie die Aufnahme funktioniert, erklärt der Ratgeber Indexregeln bei IPOs: Wann kommt eine neue Aktie in den ETF?
Wie hoch ist das Gewicht von Anthropic im MSCI World?
Vorerst sehr gering. Indexanbieter gewichten nur frei handelbare Aktien, und das sind bei Anthropic zunächst nur fünf bis sechs Prozent des Unternehmens. Nach unserer Rechnung kommt Anthropic im MSCI World zum ersten Kurs auf rund 0,12 Prozent, zum Ausgabepreis wären es 0,09 Prozent gewesen (Basis: Indexstand Ende Oktober).
Von 10.000 Euro in einem MSCI-World-ETF entfallen damit etwa zwölf Euro auf Anthropic. Zum Vergleich: Apple, das schwerste Unternehmen im Index, kam Ende Oktober auf 5,65 Prozent. Im Nasdaq-100 zählt bei Neulingen das Dreifache des Streubesitzes, dort dürfte das Gewicht nach Schätzungen bei bis zu rund einem Prozent liegen.
Mit dem extraETF Portfolio Tracker kannst du die Gewichte einzelner Aktien in deinem Depot prüfen.
Was bedeutet der Anthropic-Börsengang für dein Depot?
Für Welt-ETF-Anleger entscheidend wird das kommende Jahr: Laufen die Haltefristen der Altaktionäre aus, steigt der Streubesitz und mit ihm das Indexgewicht. Zugleich wächst das Klumpenrisiko bei Technologiewerten, die im MSCI World schon knapp 30 Prozent ausmachen (Stand: Ende Oktober).
Anthropic-Aktie kaufen? Die Bewertung muss sich erst rechtfertigen
Als Einzelaktie ist Anthropic riskant, in deinem Welt-ETF landet die Aktie ab Dezember aber ohnehin. Zum ersten Kurs ist Anthropic rund zwei Billionen US-Dollar wert, etwa das 25-Fache des hochgerechneten Jahresumsatzes von 81 Milliarden US-Dollar. Schon zum Ausgabepreis lag das Verhältnis beim 18-Fachen. Gewinne gibt es noch keine: In den ersten neun Monaten 2026 stand laut Prospekt ein Nettoverlust von 104 Milliarden US-Dollar zu Buche, überwiegend aus Bewertungseffekten.
Hinzu kommen enge Verflechtungen mit Partnern wie Microsoft, das in Anthropic investiert und dem Unternehmen zugleich Rechenleistung verkauft. „Absatz und Beteiligungswert hängen am Erfolg desselben Kunden“, sagt Sebastian Schmider, Head of AI Solutions & Macro Analytics beim Vermögensverwalter Assenagon, der die Verflechtungen der KI-Branche in einer aktuellen Studie untersucht hat. Entscheidend sei, welche Erwartungen bereits im Kurs stecken, ergänzt sein Kollege Thomas Romig, CIO Multi Asset.
Für die meisten Anleger reicht deshalb ein breit gestreuter Welt-ETF, in dem Anthropic ab Dezember automatisch steckt, mit genau dem Gewicht, das der Markt der Aktie gibt.