Indexregeln bei IPOs: Wann kommt eine neue Aktie in den ETF?

SpaceX, OpenAI, Stripe oder Revolut – die Liste möglicher Mega-Börsengänge in den kommenden Jahren ist lang. Viele Anleger stellen sich dabei die wichtige Frage: Wann wird eine neue Aktie eigentlich in einen ETF aufgenommen?

Die Antwort liefern die Indexanbieter. Ihre Regeln legen fest, welche Unternehmen nach einem IPO in Indizes wie dem MSCI World, dem S&P 500 oder dem Nasdaq 100 aufgenommen werden.

Dieser Ratgeber erklärt, welche Indexregeln bei IPOs gelten, warum Unternehmen früher oft monatelang warten mussten und weshalb neue Fast-Entry-Regeln den Weg in ETFs heute deutlich beschleunigen können.