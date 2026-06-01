Indexregeln bei IPOs: Wann kommt eine neue Aktie in den ETF?
So entscheiden MSCI, Nasdaq, FTSE und S&P über die Aufnahme neuer Aktien nach einem Börsengang.
SpaceX, OpenAI, Stripe oder Revolut – die Liste möglicher Mega-Börsengänge in den kommenden Jahren ist lang. Viele Anleger stellen sich dabei die wichtige Frage: Wann wird eine neue Aktie eigentlich in einen ETF aufgenommen?
Die Antwort liefern die Indexanbieter. Ihre Regeln legen fest, welche Unternehmen nach einem IPO in Indizes wie dem MSCI World, dem S&P 500 oder dem Nasdaq 100 aufgenommen werden.
Dieser Ratgeber erklärt, welche Indexregeln bei IPOs gelten, warum Unternehmen früher oft monatelang warten mussten und weshalb neue Fast-Entry-Regeln den Weg in ETFs heute deutlich beschleunigen können.
Das Wichtigste in Kürze: Wann Aktien beim IPO in den Index kommen
Die Aufnahme einer IPO-Aktie in einen Index erfolgt nicht automatisch mit dem Börsengang. Maßgeblich sind die Regeln der jeweiligen Indexanbieter.
Zentrale Kriterien sind Größe, Streubesitz (Free Float), Liquidität und teilweise Profitabilität. Viele Indizes verlangen eine Seasoning-Phase von mehreren Monaten.
Neue Fast-Entry-Regeln ermöglichen bei Mega-IPOs teils eine Aufnahme nach wenigen Handelstagen.
Die Indexaufnahme löst zusätzliche ETF-Käufe aus und kann den Aktienkurs beeinflussen.
Glossar: Die wichtigsten Begriffe rund um IPOs und Indexaufnahme
|Begriff
|Erklärung
|IPO (Initial Public Offering)
|Der erstmalige Börsengang eines Unternehmens, bei dem Aktien öffentlich gehandelt werden können.
|Indexaufnahme
|Die Aufnahme einer Aktie in einen Börsenindex wie den MSCI World, S&P 500 oder Nasdaq 100.
|Indexanbieter
|Unternehmen wie MSCI, FTSE Russell, S&P Dow Jones oder Nasdaq, die Indizes entwickeln und deren Regeln festlegen.
|Indexmethodik
|Das Regelwerk eines Indexanbieters, das festlegt, welche Unternehmen in einen Index aufgenommen oder daraus entfernt werden.
|Marktkapitalisierung
|Der Börsenwert eines Unternehmens, berechnet aus Aktienkurs × Anzahl der ausstehenden Aktien.
|Free Float (Streubesitz)
|Der Anteil der Aktien, der frei handelbar ist und nicht dauerhaft von Gründern, Insidern oder Großaktionären gehalten wird.
|Free-Float-Marktkapitalisierung
|Die Marktkapitalisierung eines Unternehmens unter Berücksichtigung nur der frei handelbaren Aktien.
|Seasoning-Phase
|Wartezeit nach einem Börsengang, bevor eine Aktie für die Aufnahme in einen Index infrage kommt.
|Fast Entry (Fast Track)
|Beschleunigtes Verfahren, das besonders großen IPOs eine Indexaufnahme bereits wenige Tage nach dem Börsengang ermöglicht.
|Lock-up-Periode
|Zeitraum nach einem IPO, in dem Gründer, Mitarbeiter oder frühe Investoren ihre Aktien meist nicht verkaufen dürfen.
Warum die Indexaufnahme für ETF-Anleger überhaupt zählt
Ein ETF bildet seinen Referenzindex möglichst exakt nach. Ändert sich die Zusammensetzung des Index, muss der ETF entsprechend handeln und neue Titel kaufen oder bestehende verkaufen. Genau deshalb ist die Aufnahme einer Aktie in einen Index für Anleger so wichtig.
Wird eine Aktie beispielsweise in den MSCI World aufgenommen, müssen MSCI World-ETFs sie in ihre Portfolios integrieren. Dasselbe gilt für Indizes wie den S&P 500, den Nasdaq 100 oder den FTSE All-World. Dadurch kann rund um die Indexaufnahme zusätzliche Nachfrage nach der Aktie entstehen.
Für ETF-Anleger bedeutet das: Nicht der Börsengang entscheidet darüber, wann eine neue Aktie im Depot landet, sondern die Regeln des jeweiligen Indexanbieters. Gerade deshalb rücken diese Regelwerke stärker in den Fokus. Denn die erwarteten Mega-IPOs von Unternehmen wie SpaceX, OpenAI, Anthropic oder Stripe setzen die bisherigen Indexmethodiken unter Druck. Einige Anbieter haben ihre Regeln bereits angepasst oder entsprechende Änderungen angekündigt, um besonders große Börsenneulinge schneller in ihre Indizes aufnehmen zu können.
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Wer entscheidet über die Aufnahme? Die großen Indexanbieter im Überblick
Indizes wirken auf viele Anleger neutral und objektiv. Tatsächlich stehen dahinter jedoch private Unternehmen mit eigenen Regelwerken und Methodiken. Diese sogenannten Indexanbieter legen fest, welche Unternehmen in einen Index aufgenommen werden, wann eine Aktie wieder entfernt wird und wie stark einzelne Titel gewichtet sind.
Ihre Verantwortung ist groß: Mit ihren Regeln und Entscheidungen beeinflussen Indexanbieter weltweit Kapitalströme in Milliardenhöhe. Denn viele ETFs, Fonds und institutionelle Anleger orientieren sich direkt an ihren Indizes. Wird ein Unternehmen in einen wichtigen Index aufgenommen, kann dadurch erhebliche zusätzliche Nachfrage entstehen; fällt es heraus, kann entsprechend Verkaufsdruck entstehen.
Die wichtigsten IPO-Regeln der großen Indizes im Vergleich
|Indexreihe
|Fast-Entry
|Aufnahme frühestens
|MSCI World
|Ja
|Nach 10 Handelstagen
|Nasdaq 100
|Ja
|Nach 15 Handelstagen
|FTSE All-World
|Ja
|Nach 5 Handelstagen
|S&P 500
|Nein (in Prüfung)
|Mind. 6 Monate Handel
(geplant; aktuell 12 Monate)
|DAX
|Nein (in Prüfung)
|Aufnahme im Rahmen der
regulären Indexüberprüfungen
Die klassischen Aufnahmekriterien
Obwohl sich die Regelwerke der einzelnen Indexanbieter unterscheiden, basieren sie auf ähnlichen Grundprinzipien. Ob eine Aktie nach einem IPO in einen wichtigen Index aufgenommen wird, hängt in der Regel von Faktoren wie Unternehmensgröße, Streubesitz, Liquidität und weiteren Kriterien ab.
Die Seasoning-Phase – warum Neulinge oft warten müssen
Lange galt bei Indexaufnahmen eine einfache Logik: Ein Börsenneuling soll sich zunächst am Markt bewähren. Deshalb sehen viele Indexanbieter eine sogenannte Seasoning-Phase vor – also eine Wartezeit zwischen dem IPO und einer möglichen Indexaufnahme. Je nach Index kann diese Frist mehrere Monate betragen.
Der Grund: Nach einem Börsengang schwanken Kurse häufig stark. Die Seasoning-Phase soll sicherstellen, dass sich ein belastbarer Marktpreis bildet und die Aktie ausreichend handelbar ist.
Zwei Beispiele zeigen die Unterschiede:
Fast Entry – die neue Überholspur für Mega-IPOs
Die wohl wichtigste Entwicklung der vergangenen Jahre ist die Einführung sogenannter Fast-Entry-Regeln. Dabei handelt es sich um beschleunigte Aufnahmeverfahren, die besonders großen Börsenneulingen den schnellen Einzug in wichtige Indizes ermöglichen. Hintergrund ist die zunehmende Zahl von Unternehmen, die bereits vor ihrem Börsengang Bewertungen in dreistelliger Milliardenhöhe erreichen.
Warum Indexanbieter ihre IPO-Regeln aktuell ändern
Die traditionellen Regeln für Indexaufnahmen stammen aus einer Zeit, in der Unternehmen deutlich früher an die Börse gingen. Heute bleiben viele Wachstumsunternehmen wesentlich länger privat und erreichen bereits vor ihrem IPO Bewertungen von mehreren hundert Milliarden Dollar.
Dadurch entsteht ein Problem für die Indexanbieter: Bleiben Unternehmen wie SpaceX, OpenAI, Anthropic oder Stripe über Monate oder sogar Jahre außerhalb wichtiger Indizes, bilden diese den tatsächlichen Aktienmarkt immer ungenauer ab. Anleger, die über ETFs in den Markt investieren, würden an einigen der größten und einflussreichsten Unternehmen ihrer Zeit zunächst gar nicht partizipieren.
Um dieses Spannungsfeld zwischen Marktabbildung und Stabilität aufzulösen, haben einige Indexanbieter ihre Regeln bereits angepasst oder entsprechende Änderungen angekündigt. Ziel ist es, besonders große Börsenneulinge schneller in die Indizes integrieren zu können, ohne dabei die grundlegenden Qualitäts- und Liquiditätsanforderungen aufzugeben. So sollen die Indizes auch künftig ein möglichst realistisches Bild der globalen Aktienmärkte liefern.
Drei Beispiele: Wann landen SpaceX, OpenAI und Stripe im ETF?
Wie die Regeln in der Praxis greifen, zeigt der Blick auf drei der meistdiskutierten Börsenkandidaten. Die folgenden Szenarien sind keine Prognosen, sondern illustrieren wahrscheinliche Indexwege – mit Stand Juni 2026.
Die drei Beispiele verdeutlichen das Grundprinzip: Größe allein entscheidet nicht. Maßgeblich sind der tatsächliche Börsengang, das Listing-Land, die Profitabilität, der Free Float – und vor allem die Regeln des jeweiligen Zielindex.
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Was die Indexaufnahme für den Kurs und für Anleger bedeutet
Die Aufnahme in einen wichtigen Aktienindex ist weit mehr als ein formaler Schritt. Für das Unternehmen bedeutet sie höhere Sichtbarkeit bei Investoren, für ETF-Anleger entscheidet sie darüber, wann eine Aktie automatisch ins Portfolio aufgenommen wird. Gleichzeitig kann die Indexaufnahme erhebliche Auswirkungen auf Angebot und Nachfrage am Aktienmarkt haben.
Welche ETFs von IPO-Aufnahmen profitieren
Je nach Zielindex landet ein neu börsennotiertes Unternehmen in unterschiedlichen ETFs. Wer wissen möchte, ob ihn ein IPO als ETF-Anleger betrifft, sollte daher zunächst prüfen, in welchen Index die Aktie aufgenommen wird und welche ETFs diesen Index abbilden. Mit dem extraETF Portfolio Tracker können Anleger per Look-through-Analyse bis auf die Ebene der einzelnen Aktien schauen. So wird transparent, in welche Unternehmen sie über ihre ETFs und Fonds tatsächlich investiert sind und welchen Einfluss neue Indexaufnahmen auf das eigene Portfolio haben. Jetzt Analyse durchführen.
Wird ein Unternehmen beispielsweise in den MSCI World aufgenommen, müssen alle ETFs auf diesen Index die Aktie kaufen. Dasselbe gilt für Indizes wie den FTSE All-World, den Nasdaq 100 oder den S&P 500. Je größer das auf den jeweiligen Index entfallende ETF-Vermögen ist, desto größer fällt der potenzielle Nachfrageeffekt aus.
Für Anleger ist dabei vor allem eines wichtig: Nicht der ETF-Anbieter entscheidet über die Aufnahme eines IPOs, sondern der jeweilige Indexanbieter. Welche Aktie wann im ETF erscheint, wird ausschließlich durch die Methodik und die Aufnahmeregeln des zugrunde liegenden Index bestimmt. Das gilt für alle ETFs gleichermaßen – unabhängig davon, ob sie von iShares, Vanguard, Xtrackers, Amundi oder einem anderen Anbieter stammen.
Fazit: Nicht der Börsengang entscheidet, sondern die Indexregeln
Wer verstehen möchte, wann eine neue Aktie im ETF landet, sollte weniger auf den Börsengang selbst und stärker auf die Regeln der Indexanbieter achten. Denn nicht das IPO entscheidet über die Aufnahme in MSCI World, S&P 500, Nasdaq 100 oder FTSE All-World, sondern die jeweiligen Indexmethodiken.
Dabei befinden sich die Spielregeln aktuell im Wandel. Während Börsenneulinge früher häufig mehrere Monate auf die Indexaufnahme warten mussten, ermöglichen neue Fast-Entry-Regeln bei einigen Anbietern inzwischen eine Aufnahme bereits nach wenigen Handelstagen. Hintergrund sind die immer größeren Börsenkandidaten, die schon vor ihrem IPO Bewertungen in dreistelliger Milliardenhöhe erreichen.
Für ETF-Anleger lohnt es sich daher, die Aufnahmekriterien der großen Indexanbieter im Blick zu behalten. Sie entscheiden letztlich darüber, wann ein Unternehmen Teil wichtiger Indizes wird – und damit automatisch den Weg in Millionen ETF-Depots findet.
Wie diese neuen Regeln bei einem der aktuell spannendsten Börsenkandidaten angewendet werden könnten, erfahren Sie in unserem Artikel zum möglichen SpaceX-IPO.
Häufige Fragen zu Indexregeln bei IPOs
- Wann Aktien beim IPO in den Index kommen
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- Warum die Indexaufnahme für ETF-Anleger überhaupt zählt
- Wer entscheidet über die Aufnahme? Die großen Indexanbieter im Überblick
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- Die klassischen Aufnahmekriterien
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