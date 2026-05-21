SpaceX-IPO 2026: Alle Details zum historischen Börsengang
Warum Elon Musk plötzlich mehr auf KI als auf Raketen setzt – und was das für Anleger bedeutet
Es ist der Börsengang, auf den die Finanzwelt seit Jahren wartet. Am 20. Mai 2026 reichte SpaceX sein öffentliches S-1-Prospekt bei der US-Börsenaufsicht SEC ein und ermöglichte damit erstmals tiefgreifende Einblicke in die Strategie, die Finanzkennzahlen und die Zukunftspläne des Unternehmens. Was dabei zutage tritt, überrascht selbst erfahrene Kapitalmarktbeobachter: SpaceX ist längst keine reine Raumfahrtfirma mehr.
Unter der Oberfläche des ikonischen Raketenunternehmens entsteht ein gigantisches Technologie-Ökosystem aus Satelliteninternet, künstlicher Intelligenz, globaler Dateninfrastruktur, Verteidigungstechnologie und langfristig sogar orbitalen Rechenzentren im Weltraum. Der geplante Handelsstart an der Nasdaq unter dem Ticker SPCX ist für den 12. Juni 2026 terminiert. Die angestrebte Bewertung liegt bei bis zu zwei Billionen US-Dollar. Ein Wert, der den Rekord-IPO von Saudi Aramco aus dem Jahr 2019 übertreffen würde.
Doch das S-1-Filing hält nicht nur spektakuläre Wachstumsstorys bereit. Es offenbart auch, welche Kosten Musks KI-Ambitionen für das Unternehmen bedeuten – und welche Risiken Anleger einkalkulieren müssen. Eine Analyse.
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SpaceX IPO 2026 – Die wichtigsten Fakten
|Kennzahl
|Detail
|Börsenplatz
|Nasdaq (USA)
|Ticker-Symbol
|$SPCX
|Geplanter Handelsbeginn
|12. Juni 2026
|Pricing
|11. Juni 2026
|Angestrebte Bewertung
|1,75 – 2,0 Billionen USD
|Emissionsvolumen
|bis zu 75 Milliarden USD (historischer Rekord)
|Umsatz 2025 (konsolidiert)
|18,67 Milliarden USD
|Q1-2026 Umsatz
|4,69 Milliarden USD
|Q1-2026 GAAP-Nettoverlust
|4,28 Milliarden USD
|Starlink-Abonnenten (Q1 2026)
|10,3 Millionen (Vorjahr: 5,0 Mio.)
|Aktiensplit
|5:1 (geplant)
|Musks Stimmrechtsanteil
|85,1 % (Dual-Class-Struktur, Klasse A + B)
|Retail-Allokation
|bis zu 30 % der Aktien (~22,5 Mrd. USD)
|Konsortialführer
|Goldman Sachs, JPMorgan, Bank of America, Citigroup, Morgan Stanley
Vom Raketenstart zum Infrastrukturkonzern
SpaceX wird oft als Raketenunternehmen bezeichnet, das vom Mars träumt. Die Realität, die sich aus dem S-1-Filing ergibt, ist jedoch komplexer und für Kapitalmarktinvestoren deutlich interessanter. SpaceX operiert heute als dreigliedriger Technologiekonzern.
|Segment
|Kerninhalte
|Beitrag 2025
|Space
|Falcon 9-Starts, Starship-Entwicklung, NASA & US-Regierungsverträge (>22 Mrd. USD Auftragsbestand)
|Profitabel (op. Ebene); R&D Starship: 3,0 Mrd. USD (2025)
|Connectivity
|Starlink-Satelliteninternet, Starshield (Militär/Regierung), Direct-to-Cell
|Umsatz ~11,4 Mrd. USD; op. Gewinn ~4,42 Mrd. USD; Adj. EBITDA ~7,2 Mrd. USD
|AI / xAI
|Grok-KI, X (ehemals Twitter), Colossus-Supercomputer, Orbital Data Centers (ab 2028)
|~60 % des Gesamt-Capex; R&D 12,7 Mrd. USD (2025); noch verlustträchtig
Das Entscheidende ist: Während die Segmente „Space” und „Connectivity” bereits profitabel arbeiten, fließen knapp 60 Prozent aller Investitionsausgaben in das KI-Segment. SpaceX nutzt die Gewinne aus Starlink, um eine KI-Infrastruktur aufzubauen. Diese soll langfristig das eigentliche Wachstumsversprechen des Unternehmens einlösen.
Starlink – Der Wachstumsmotor hinter dem SpaceX-Börsengang
Es ist zwar kein Geheimnis mehr, aber die S-1-Zahlen unterstreichen es noch einmal deutlich: Das eigentliche Herzstück von SpaceX ist nicht die Raumfahrt, sondern Starlink. Das Satelliten-Breitbandnetz generierte im Jahr 2025 einen Umsatz von rund 11,4 Milliarden US-Dollar und erwirtschaftete damit mehr als die Hälfte des Konzernumsatzes. Der operative Gewinn belief sich auf rund 4,42 Milliarden Dollar, was einer Verdopplung gegenüber dem Vorjahr entspricht.
Bemerkenswert ist auch die Wachstumsgeschwindigkeit: Im ersten Quartal 2026 zählte Starlink 10,3 Millionen aktive Abonnenten, vor genau einem Jahr waren es noch 5,0 Millionen. Das entspricht einem Wachstum von mehr als 100 Prozent in zwölf Monaten. Morgan Stanley prognostiziert für das Starlink-Segment bis 2030 einen Umsatz von rund 50 Milliarden US-Dollar bei einer EBITDA-Marge von rund 50 Prozent. Solche Kennzahlen sind selbst unter Premium-SaaS-Unternehmen selten.
Starlink ist kein Raketenprojekt mehr, sondern ein globales Abo-Geschäft mit Burggraben-Charakteristik: Es ist kapitalintensiv in der Aufbauphase, hochmargig im Betrieb und schwer zu replizieren. Genau das macht es zur tragenden Säule der IPO-Story.
Neben Privatnutzern bedient Starlink heute Schiffe, Flugzeuge, Einsatzkräfte in Krisengebieten und Militärkunden über das Starshield-Programm. Mit der US-Regierung bestehen Verträge im Wert von über 22 Milliarden US-Dollar – ein stabiler institutioneller Einnahmestrom, der das Modell krisenfester macht als rein kommerzielle Alternativen.
SpaceX und Künstliche Intelligenz: Die milliardenschwere Wette auf xAI
Die Fusion mit xAI im Februar 2026 – ein All-Share-Deal, bei dem xAI mit 250 Milliarden US-Dollar bewertet wurde – ist die strategisch kühnste Entscheidung in der Unternehmensgeschichte von SpaceX. Mit der Vollintegration am 6. Mai 2026 verschwand xAI als eigenständige Einheit. Seitdem sind Grok und X (ehemals Twitter) Teil der SpaceXAI-Division.
Das Ergebnis: SpaceX investiert inzwischen mehr in Forschung und Entwicklung im Bereich der künstlichen Intelligenz als in Raketen. So flossen im Jahr 2025 12,7 Milliarden Dollar in KI-F&E; allein im ersten Quartal 2026 waren es 7,7 Milliarden Dollar – bei einem Quartalsgesamtumsatz von 4,69 Milliarden Dollar. Damit finanziert das profitable Starlink-Segment die ambitionierten KI-Verluste.
Ein erster Beweis für das externe Marktpotenzial ist der im Mai 2026 abgeschlossene Compute-Vertrag von Anthropic mit SpaceX im Wert von monatlich 1,25 Milliarden US-Dollar. Damit positioniert sich SpaceX als Hyperscaler der nächsten Generation, vergleichbar mit AWS, Azure oder Google Cloud, aber mit einem einzigartigen Differenzierungsmerkmal: einem eigenen Satellitennetz für globale, latenzarme Datenübertragung.
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Orbital-Rechenzentren: SpaceX plant Datencenter im Weltraum
Besonders aufsehenerregend ist eine Vision aus dem S-1-Prospekt: sogenannte „Orbital Data Centers” – Rechenzentren im Weltall.
SpaceX plant das Deployment der ersten orbitalen Rechenzentren bereits ab 2028 und hat bei der US-Kommunikationsbehörde FCC Genehmigungen für den Start von bis zu einer Million Satelliten beantragt. Diese sollen als globales Datenzentrum-Netzwerk im Orbit für KI-Anwendungen fungieren.
Die dahinterstehende Logik ist bestechend: Starlink bringt bereits mehr als 10.000 aktive Satelliten in den niedrigen Erdorbit (LEO). Werden diese mit Rechenkapazitäten ausgestattet, entsteht buchstäblich eine neue Schicht globaler digitaler Infrastruktur – außerhalb nationaler Grenzen und terrestrischer Regularien mit einzigartiger Latenz-Charakteristik für KI-Anwendungen.
IPO-Zeitplan: Alle wichtigen Daten im Überblick
|Datum
|Meilenstein
|Details
|1. April 2026
|Confidential Filing
|SpaceX reicht S-1-Entwurf vertraulich bei der SEC ein; Ziel: bis zu 75 Mrd. USD Emissionsvolumen
|20. Mai 2026
|S-1 öffentlich
|Öffentliches S-1-Prospekt bei der SEC eingereicht; erste vollständige Finanzkennzahlen publiziert
|4. Juni 2026
|Roadshow-Start
|Institutionelle Roadshow beginnt; SpaceX und Konsortialbanken pitchen an Großinvestoren
|11. Juni 2026
|Pricing
|Festsetzung des finalen Ausgabepreises nach Bookbuilding
|12. Juni 2026
|Handelsbeginn
|Erstes Handeln von $SPCX an der Nasdaq; Aufnahme in Nasdaq-100 voraussichtlich unmittelbar danach
Elon Musk und die Kontrolle über SpaceX nach dem Börsengang
Auch nach dem Börsengang bleibt Elon Musk unangefochtener Herr über SpaceX. Die Dual-Class-Aktienstruktur sichert ihm 85,1 Prozent aller Stimmrechte, obwohl er nur rund 42 Prozent der Anteile wirtschaftlich hält. Musk bleibt CEO, CTO und Vorsitzender des neunköpfigen Boards. Öffentliche Aktionäre werden faktisch keine strategischen Entscheidungen beeinflussen können.
In dem S-1-Dokument werden Musks politische Aktivitäten und seine Führungsrolle in zahlreichen anderen Unternehmen – Tesla, X, xAI, Boring Company, Neuralink – explizit als Risikofaktor benannt. Als Risiken werden Interessenkonflikte, Zeitmanagement und Reputationsrisiken offiziell dokumentiert. Hinzu kommen die laufenden Rechtsstreitigkeiten aus der xAI-Fusion, deren Kosten laut S-1 auf rund 530 Millionen US-Dollar geschätzt werden.
Wer in SpaceX investiert, investiert in Elon Musks Fähigkeit, das Unmögliche möglich zu machen – und muss dabei in Kauf nehmen, dass er nach eigenen Regeln spielt. Die Governance-Struktur schützt diese Vision. Sie schützt jedoch nicht den Minderheitsaktionär.
Chancen des SpaceX IPOs
- Starlink bietet ein hochmargiges, skalierbares Abo-Geschäft mit einem Abonnentenwachstum von über 100 % pro Jahr.
- SpaceX hält eine Marktführerschaft im kommerziellen Raketenstart mit einem Marktanteil von über 90 % bei wiederverwendbaren Trägersystemen.
- KI-Infrastruktur entwickelt sich zum neuen Wachstumsfeld – der Anthropic-Vertrag über 1,25 Mrd. USD pro Monat ist der erste externe Großkunde.
- Regierungsverträge mit einem Auftragsbestand von über 22 Mrd. USD bilden einen stabilen institutionellen Einnahmeanker.
- Starship ist ein potenziell disruptiver Kostenreduzierer und bildet die Plattform für zukünftige Orbital-Rechenzentren.
- Die Retail-Allokation von bis zu 30 % (~22,5 Mrd. USD) wäre die größte je geplante Retail-Tranche in der IPO-Geschichte.
- Der Nasdaq-100-Fast-Track könnte durch eine schnelle Indexaufnahme sofortige Milliardenzuflüsse aus Passivfonds auslösen.
Risiken des SpaceX IPOs
- Die Bewertung von 1,75–2,0 Bio. USD entspricht ca. dem 94- bis 107-fachen Jahresumsatz 2025 und ist damit extrem ambitioniert.
- Der konsolidierte GAAP-Nettoverlust 2025 beträgt 4,94 Mrd. USD; die kumulativen Verluste seit Gründung liegen bei über 37 Mrd. USD.
- Das KI-Segment (xAI/Grok) wächst mit nur 22 % beim Umsatz trotz massiver Verluste – weit unter dem Branchen-Benchmark vergleichbarer KI-Unternehmen.
- Die Musk-Abhängigkeit birgt Risiken: Politische Kontroversen, Interessenkonflikte und Zeitmanagement sind als Risikofaktoren offiziell im S-1 dokumentiert.
- Die Dual-Class-Aktienstruktur beschränkt die Aktionärsrechte erheblich – öffentliche Anleger haben keinen effektiven Einfluss auf strategische Entscheidungen.
- Die Starship-Meilensteine sind noch nicht kommerziell bewiesen, womit Verzögerungen im Entwicklungsplan möglich bleiben.
- Aus der xAI-Integration resultieren rechtliche Risiken mit geschätzten Kosten laufender Verfahren von rund 530 Mio. USD.
SpaceX Aktie kaufen – So können Anleger investieren
Bis zum offiziellen Handelsbeginn am 12. Juni 2026 ist SpaceX noch nicht direkt an der Börse handelbar. Dennoch gibt es bereits heute Möglichkeiten, am Wachstum des Unternehmens und der breiteren Space Economy zu partizipieren, wobei sich die Risiko-Rendite-Profile unterscheiden.
1. Direktkauf ab Handelsbeginn
Ab dem ersten Handelstag wird SPCX voraussichtlich über alle gängigen Online-Broker, wie beispielsweise ING, Flatex, Consorsbank oder Comdirect handelbar sein. Europäische Privatanleger können voraussichtlich ebenfalls an der Zeichnung teilnehmen, denn die Deutsche Bank, ING, Société Générale und Banco Santander sind als europäische Konsortialpartner im Gespräch. Zu beachten ist jedoch, dass bei extrem nachgefragten IPOs institutionelle Großinvestoren typischerweise Priorität erhalten. Viele Privatanleger kaufen erst am ersten Handelstag und müssen dann möglicherweise deutlich höhere Kurse zahlen. Es lohnt sich in jedem Fall, bereits jetzt ein Wertpapierdepot bei einem Broker mit vielen Börsenplatzanbindungen zu eröffnen. So kann man flexibel auf die Gegebenheiten ab Börseneinführung reagieren.
2. Space-Economy-ETFs
Wer vor einem möglichen Börsengang von SpaceX oder generell in die wachstumsstarke Raumfahrtbranche investieren möchte, kann auf spezialisierte Space-ETFs wie den VanEck Space Innovators UCITS ETF oder den ARK Space & Defence Innovation UCITS ETF setzen. Diese investieren in Unternehmen aus den Bereichen Raumfahrt, Satellitentechnologie, Kommunikation und Weltrauminfrastruktur. SpaceX dürfte aufgrund seiner Bedeutung für die Branche voraussichtlich in viele dieser ETFs aufgenommen werden. Anleger profitieren somit nicht nur von den Chancen rund um SpaceX, sondern gleichzeitig von einer breiteren Diversifikation innerhalb der gesamten Space Economy. Einen Überblick über die verfügbaren Raumfahrt- und Space-ETFs finden man in unserem ETF-Guide zum Thema Space-ETFs.
3. Private-Equity-ELTIFs
Für Anleger, die vor einem möglichen Börsengang gezielt in SpaceX investieren möchten, gibt es inzwischen Möglichkeiten im Bereich Private Markets und ELTIFs. Plattformen wie NAO bieten Zugang zu Private-Equity- und Venture-Capital-Produkten mit SpaceX-Exposure, etwa über den „ARK Private Innovation ELTIF”. Neben SpaceX investiert dieser auch in weitere nicht börsennotierte Technologieunternehmen wie Databricks oder KI-Infrastrukturunternehmen aus dem OpenAI-Umfeld. Teilweise sind bereits Investments ab vergleichsweise niedrigen Mindestbeträgen möglich.
Trotz der großen Wachstumsfantasie sollten Anleger die Risiken einer Investition in SpaceX nicht unterschätzen. Gerade bei stark gehypten Börsengängen kommt es häufig zunächst zu Überbewertungen und starken Kursschwankungen. Es kann deshalb sinnvoll sein, nicht direkt in der ersten Euphoriephase eines IPOs zu investieren, sondern abzuwarten, bis sich der Markt beruhigt hat und eine realistischere Bewertung entstanden ist.
Wie groß könnte der Börsengang wirklich werden?
Analysten diskutieren eine Bewertungsspanne von 1,75 bis 2,0 Billionen US-Dollar. Zum Vergleich: Der bisher größte Börsengang der Geschichte war der von Saudi Aramco im Jahr 2019 mit einer Bewertung von rund 1,7 Billionen Dollar. SpaceX würde damit – sollten die aktuellen Erwartungen eintreten:
- das größte IPO aller Zeiten nach Bewertung,
- das größte IPO aller Zeiten nach Emissionsvolumen (geplant: ~75 Milliarden US-Dollar) und
- eines der fünf wertvollsten börsennotierten Unternehmen der Welt bei Listing.
Erfahrene IPO-Investoren empfehlen: Das öffentliche S-1-Prospekt sollte sorgfältig gelesen werden, insbesondere die Abschnitte zur Starlink-Ökonomie, zur xAI-Exposure, zur Verwendung der Emissionserlöse, zu den Lockup-Regelungen und zu den Governance-Details, bevor eine Anlageentscheidung getroffen wird.
Fazit: SpaceX Börsengang 2026
Das am 20. Mai 2026 veröffentlichte S-1-Prospekt lässt keinen Zweifel: SpaceX ist nicht mehr das Unternehmen, das die Welt von den Raketenstarts kennt. Es transformiert sich zur globalen Datenplattform, zum KI-Infrastrukturkonzern und zum potenziellen ersten Betreiber orbitaler Rechenzentren der Geschichte.
Starlink erwirtschaftet heute die Gewinne, die Musks KI-Ambitionen finanzieren. xAI und der Anthropic-Compute-Deal zeigen das Potenzial eines neuen Geschäftsmodells, durch das sich SpaceX als Hyperscaler des Weltraumzeitalters positionieren könnte. Starship soll die Startkosten so weit senken, dass auch Orbital-Rechenzentren wirtschaftlich realisierbar werden.
Ob eine Bewertung von bis zu zwei Billionen Dollar gerechtfertigt ist, wird das Bookbuilding im Juni zeigen. Eines ist jedoch schon jetzt klar: Mit dem SpaceX-Börsengang betritt eines der außergewöhnlichsten Technologieunternehmen der Geschichte erstmals den öffentlichen Kapitalmarkt. Für Anleger bedeutet das eine Chance – und die Verantwortung, das S-1 sorgfältig zu lesen.
Risikohinweis und Haftungsausschluss: Dieser Artikel wurde zu rein redaktionellen und informativen Zwecken erstellt und stellt ausdrücklich keine Anlageberatung, Anlageempfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Investitionen in Aktien und insbesondere in Börsengänge (IPOs) sind mit erheblichen Risiken verbunden, einschließlich des vollständigen Kapitalverlusts. Alle Angaben basieren auf öffentlich verfügbaren Quellen zum Redaktionsschluss (21. Mai 2026) und können sich ändern.
FAQs zum SpaceX Börsengang
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