SpaceX-IPO 2026: Alle Details zum historischen Börsengang

Bis zum offiziellen Handelsbeginn am 12. Juni 2026 ist SpaceX noch nicht direkt an der Börse handelbar. Dennoch gibt es bereits heute Möglichkeiten, am Wachstum des Unternehmens und der breiteren Space Economy zu partizipieren, wobei sich die Risiko-Rendite-Profile unterscheiden.

1. Direktkauf ab Handelsbeginn

Ab dem ersten Handelstag wird SPCX voraussichtlich über alle gängigen Online-Broker, wie beispielsweise ING, Flatex, Consorsbank oder Comdirect handelbar sein. Europäische Privatanleger können voraussichtlich ebenfalls an der Zeichnung teilnehmen, denn die Deutsche Bank, ING, Société Générale und Banco Santander sind als europäische Konsortialpartner im Gespräch. Zu beachten ist jedoch, dass bei extrem nachgefragten IPOs institutionelle Großinvestoren typischerweise Priorität erhalten. Viele Privatanleger kaufen erst am ersten Handelstag und müssen dann möglicherweise deutlich höhere Kurse zahlen. Es lohnt sich in jedem Fall, bereits jetzt ein Wertpapierdepot bei einem Broker mit vielen Börsenplatzanbindungen zu eröffnen. So kann man flexibel auf die Gegebenheiten ab Börseneinführung reagieren.

2. Space-Economy-ETFs

Wer vor einem möglichen Börsengang von SpaceX oder generell in die wachstumsstarke Raumfahrtbranche investieren möchte, kann auf spezialisierte Space-ETFs wie den VanEck Space Innovators UCITS ETF oder den ARK Space & Defence Innovation UCITS ETF setzen. Diese investieren in Unternehmen aus den Bereichen Raumfahrt, Satellitentechnologie, Kommunikation und Weltrauminfrastruktur. SpaceX dürfte aufgrund seiner Bedeutung für die Branche voraussichtlich in viele dieser ETFs aufgenommen werden. Anleger profitieren somit nicht nur von den Chancen rund um SpaceX, sondern gleichzeitig von einer breiteren Diversifikation innerhalb der gesamten Space Economy. Einen Überblick über die verfügbaren Raumfahrt- und Space-ETFs finden man in unserem ETF-Guide zum Thema Space-ETFs.

3. Private-Equity-ELTIFs

Für Anleger, die vor einem möglichen Börsengang gezielt in SpaceX investieren möchten, gibt es inzwischen Möglichkeiten im Bereich Private Markets und ELTIFs. Plattformen wie NAO bieten Zugang zu Private-Equity- und Venture-Capital-Produkten mit SpaceX-Exposure, etwa über den „ARK Private Innovation ELTIF”. Neben SpaceX investiert dieser auch in weitere nicht börsennotierte Technologieunternehmen wie Databricks oder KI-Infrastrukturunternehmen aus dem OpenAI-Umfeld. Teilweise sind bereits Investments ab vergleichsweise niedrigen Mindestbeträgen möglich.