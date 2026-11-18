Nach 13 Jahren Wartezeit ist GTA 6 erschienen – und hat Schätzungen zufolge schon vor dem Start rund 1,65 Milliarden Dollar eingespielt. Was das für die Take-Two-Aktie, Sony, Microsoft und Gaming-ETFs bedeutet.

Grand Theft Auto 6 (GTA 6) ist jetzt für PlayStation 5 und Xbox Series X|S erhältlich – 13 Jahre nach GTA 5. Laut dem Marktforscher Sensor Tower hatten Spieler bis Mittwoch (18. November) rund 17,1 Millionen Exemplare von GTA 6 vorbestellt und dafür 1,65 Milliarden US-Dollar ausgegeben. Die Standard Edition kostet 79,99 Euro, die Ultimate Edition 99,99 Euro.

Die 1997 gestartete Reihe von Rockstar Games zählt zu den erfolgreichsten der Spielegeschichte, allein GTA 5 verkaufte sich mehr als 230 Millionen Mal. Der Hype reicht bis ins Büro: Nach Personio-Daten, über die der SWR berichtete, nahmen in Deutschland für den Erscheinungstag 38 Prozent mehr Beschäftigte Urlaub als am 19. November 2025. In einer US-Umfrage von BambooHR erwog rund die Hälfte derer, die freinehmen wollten, stattdessen eine Krankmeldung.