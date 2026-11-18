GTA 6 Aktie: Wer an der Börse vom Milliardenstart profitiert
Nach 13 Jahren Wartezeit ist GTA 6 erschienen – und hat Schätzungen zufolge schon vor dem Start rund 1,65 Milliarden Dollar eingespielt. Was das für die Take-Two-Aktie, Sony, Microsoft und Gaming-ETFs bedeutet.
Grand Theft Auto 6 (GTA 6) ist jetzt für PlayStation 5 und Xbox Series X|S erhältlich – 13 Jahre nach GTA 5. Laut dem Marktforscher Sensor Tower hatten Spieler bis Mittwoch (18. November) rund 17,1 Millionen Exemplare von GTA 6 vorbestellt und dafür 1,65 Milliarden US-Dollar ausgegeben. Die Standard Edition kostet 79,99 Euro, die Ultimate Edition 99,99 Euro.
Die 1997 gestartete Reihe von Rockstar Games zählt zu den erfolgreichsten der Spielegeschichte, allein GTA 5 verkaufte sich mehr als 230 Millionen Mal. Der Hype reicht bis ins Büro: Nach Personio-Daten, über die der SWR berichtete, nahmen in Deutschland für den Erscheinungstag 38 Prozent mehr Beschäftigte Urlaub als am 19. November 2025. In einer US-Umfrage von BambooHR erwog rund die Hälfte derer, die freinehmen wollten, stattdessen eine Krankmeldung.
GTA 6 Vorbestellungen: Milliardenumsatz vor dem Start
Drei Viertel der Vorbestellungen entfallen laut dem GTA-6-Sales-Tracker von Sensor Tower auf die PS5. Die Marke von einer Milliarde Dollar hatte das Spiel neun Tage vor dem Start überschritten. Zum Vergleich: GTA V brauchte 2013 nach dem Start drei Tage für die erste Milliarde Dollar.
Zwei Einschränkungen gehören dazu. Es sind Schätzungen, Take-Two selbst hat keine Vorbestellzahlen veröffentlicht. Und die Summe zeigt, was Spieler ausgegeben haben, nicht, was Take-Two verbucht – einen Teil behalten die Store-Betreiber. Die Investmentbank Wedbush rechnet laut „New York Times“ bis Jahresende mit 30 Millionen verkauften Exemplaren und drei Milliarden Dollar Umsatz. Das neue GTA 6, das im fiktiven Bundesstaat Leonida spielt, könnte damit unter einigen Weihnachtsbäumen landen.
Take-Two-Aktie: Ein Spiel trägt das Geschäftsjahr
Hinter Rockstar Games steht Take-Two Interactive aus New York, zu dem auch NBA 2K und der Mobile-Spezialist Zynga gehören. Laut den Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal sanken die Net Bookings – der Wert der verkauften Spiele und Inhalte – bis Ende September um 18 Prozent auf 1,60 Milliarden Dollar. Für das Geschäftsjahr bis März 2027 hält der Konzern dennoch an 8,0 bis 8,2 Milliarden Dollar fest, rund ein Fünftel mehr als im Vorjahr. Allein im Weihnachtsquartal sollen es 3,35 bis 3,50 Milliarden Dollar werden, nach 1,76 Milliarden Dollar im Vorjahr.
An der Börse ist viel davon eingepreist. Die Take-Two-Aktie (WKN: 914508) schloss am 17. November bei 203,93 Dollar und damit gut 20 Prozent unter dem Jahresschluss 2025, am Mittwoch vor dem Start zog sie vorbörslich wieder an. Konzernchef Strauss Zelnick mahnte selbst zur Vorsicht: Vorbestellungen ließen sich stornieren. Entscheidend für den Kurs sind jetzt die ersten offiziellen Verkaufszahlen und die Quartalszahlen Anfang 2027.
Gerade bei Einzelaktien gilt es, den Überblick zu behalten. Nutze dazu den extraETF Portfolio Tracker.
Sony und Microsoft verdienen an jedem GTA-6-Download mit
Sony meldete am 10. November, GTA 6 sei das meistvorbestellte Spiel in der Geschichte des PlayStation Store, Microsoft vermeldete dasselbe für den Microsoft Store. Weil drei von vier Vorbestellungen auf die PS5 entfallen, profitiert vor allem Sony: Bei jedem digitalen Kauf verdient der Store-Betreiber mit.
Den Konsolen selbst hilft das Spiel weniger. Wie der Preisverlauf bei idealo.de zeigt, sind sie deutlich teurer geworden: Sony hob die Preisempfehlungen in Deutschland zum 2. April 2026 um jeweils 100 Euro an, die PS5 Digital Edition kostet seither 599,99 Euro statt 499,99 Euro. Als Hauptgrund gelten knappe und teure Speicherchips, deren Preise der KI-Boom in die Höhe treibt. Der US-Hardwareumsatz sank laut Circana von Januar bis September um neun Prozent. Für Microsoft ist Gaming ohnehin nur ein Baustein neben Cloud und Software, für Sony eines der wichtigsten Standbeine.
Die GTA-6-Profiteure im Überblick
|Unternehmen
|Rolle bei GTA 6
|Anteil Vorbestellungen
|WKN
|Take-Two Interactive
|Publisher, Mutterkonzern von Rockstar Games
|verdient auf beiden Plattformen
|914508
|Sony
|PlayStation 5, PlayStation Store
|75 %
|853687
|Microsoft
|Xbox Series X|S, Microsoft Store
|25 %
|870747
Tipp: Take-Two, Sony und Microsoft im direkten Vergleich: Bewertung, Dividende und Wertentwicklung siehst du in unserem Aktienvergleich.
GTA 6 im ETF: Gaming-ETF statt Einzelwette
Wer von der Spielebranche profitieren will, ohne auf einen Titel zu setzen, kann zu einem Themen-ETF greifen. Ein Beispiel ist der VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF (WKN: A2PLDF): In keinem anderen ETF ist die Take-Two-Aktie so stark gewichtet. Er bündelt 25 Unternehmen, zu den größten Positionen gehören neben Take-Two auch Nintendo, Tencent und NetEase.
Auch ein Branchen-ETF bleibt eine konzentrierte Wette: Er hängt an wenigen Konzernen und deren Hits und schwankt deutlich stärker als der Gesamtmarkt. Als Beimischung im Sinne der Core-Satellite-Strategie kann er infrage kommen, als Fundament eignet er sich nicht.
Wer einen Welt-ETF als Basisanlage besitzt, ist an allen drei GTA-Profiteuren ohnehin beteiligt: Microsoft zählt zu den Schwergewichten im MSCI World, Sony und Take-Two sind mit kleineren Anteilen dabei. Der GTA-Start bewegt ein solches Depot kaum – genau das ist der Sinn breiter Streuung gegen Klumpenrisiko.