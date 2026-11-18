Morgan Stanley: Vier aktive ETFs zu KI, Energie und Europa neu auf Xetra
Morgan Stanley Investment Management ist seit Dienstag als ETF-Anbieter an der Deutschen Börse vertreten. Zum Start gibt es vier aktiv verwaltete Aktien-ETFs, die jeweils 0,29 Prozent pro Jahr kosten.
Die US-Bank Morgan Stanley steigt in den europäischen ETF-Markt ein. Seit Dienstag sind die ersten vier ETFs ihrer Vermögensverwaltungssparte Morgan Stanley Investment Management auf Xetra handelbar. Alle vier sind aktiv verwaltete Aktien-ETFs, legen Erträge automatisch wieder an und kosten 0,29 Prozent pro Jahr.
Anders als klassische Indexfonds bilden aktive ETFs keinen Index nach, ein Management wählt die Aktien aus. Bei Morgan Stanley sollen die Portfolios die Anlageideen der hauseigenen Research-Analysten umsetzen. Nach Angaben des Anbieters verbinden die Strategien fundamentale Unternehmensanalyse mit quantitativer Portfoliokonstruktion, systematischem Risikomanagement und breiter Streuung.
Drei Themen-ETFs und ein Europa-Portfolio von Morgan Stanley
Drei der vier Fonds investieren weltweit in jeweils ein Thema:
- Der Morgan Stanley AI & Tech Diffusion UCITS ETF setzt auf die breite Anwendung von Künstlicher Intelligenz (KI). Er investiert nicht nur in Technologieentwickler, sondern auch in Unternehmen anderer Branchen, die durch KI produktiver und effizienter werden sollen.
- Der Morgan Stanley Future of Energy UCITS ETF investiert in Unternehmen, die den Umbau des Energiesektors mitgestalten. Dazu zählen erneuerbare Energieerzeugung, die Modernisierung der Stromnetze, Elektrifizierung und Technologien zur Dekarbonisierung der Industrie.
- Der Morgan Stanley Multipolar World UCITS ETF zielt auf Unternehmen, die von geopolitischen Neuordnungen profitieren könnten. Im Mittelpunkt stehen wirtschaftliche Sicherheit, die Rückverlagerung von Lieferketten und technologische Souveränität.
- Der vierte Fonds, der Morgan Stanley Europe Top Picks UCITS ETF, ist ein konzentriertes Portfolio europäischer Aktien. Es basiert auf den Favoriten des europäischen Aktien-Research-Teams von Morgan Stanley.
|Name
|ISIN
|Ertragsverwendung
|TER
|Morgan Stanley AI & Tech Diffusion UCITS ETF
|IE000HIVDLU1
|thesaurierend
|0,29 %
|Morgan Stanley Future of Energy UCITS ETF
|IE000J4HQ8L0
|thesaurierend
|0,29 %
|Morgan Stanley Multipolar World UCITS ETF
|IE000M404MN7
|thesaurierend
|0,29 %
|Morgan Stanley Europe Top Picks UCITS ETF
|IE000R6NWCI1
|thesaurierend
|0,29 %
Was die aktiven ETFs von Morgan Stanley für dein Depot bedeuten
Morgan Stanley trifft auf einen Markt, der schnell wächst. In Deutschland hat sich das Vermögen in aktiven ETFs nach Daten des Analysehauses Scope binnen eines Jahres fast verdoppelt, auf 118,6 Milliarden Euro im August. Auch die Zahl der Anbieter im Markt für aktive ETFs hat sich in dieser Zeit mehr als verdoppelt. Insgesamt sind auf Xetra nach Angaben der Deutschen Börse inzwischen 3.060 ETFs handelbar, dazu 206 ETCs und 363 ETNs.
In den USA verwaltet Morgan Stanley Investment Management nach eigenen Angaben mehr als 18,5 Milliarden US-Dollar in 21 ETFs. In Europa ist es nicht der erste Anlauf: Eine frühere Reihe von Smart-Beta-ETFs hat das Haus 2024 wieder geschlossen
Ob die Auswahl der Analysten nach Kosten besser abschneidet als ein vergleichbarer Index, muss sich erst zeigen. Die Fonds haben noch keine Historie. Themen-ETFs und ein konzentriertes Aktienportfolio können zudem stärker schwanken als der breite Markt. Sie kommen deshalb allenfalls als Beimischung infrage, etwa als Satellit in einer Core-Satellite-Strategie rund um einen Welt-ETF als Basisanlage.