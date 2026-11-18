Morgan Stanley Investment Management ist seit Dienstag als ETF-Anbieter an der Deutschen Börse vertreten. Zum Start gibt es vier aktiv verwaltete Aktien-ETFs, die jeweils 0,29 Prozent pro Jahr kosten.

Die US-Bank Morgan Stanley steigt in den europäischen ETF-Markt ein. Seit Dienstag sind die ersten vier ETFs ihrer Vermögensverwaltungssparte Morgan Stanley Investment Management auf Xetra handelbar. Alle vier sind aktiv verwaltete Aktien-ETFs, legen Erträge automatisch wieder an und kosten 0,29 Prozent pro Jahr.

Anders als klassische Indexfonds bilden aktive ETFs keinen Index nach, ein Management wählt die Aktien aus. Bei Morgan Stanley sollen die Portfolios die Anlageideen der hauseigenen Research-Analysten umsetzen. Nach Angaben des Anbieters verbinden die Strategien fundamentale Unternehmensanalyse mit quantitativer Portfoliokonstruktion, systematischem Risikomanagement und breiter Streuung.