Cybersecurity-ETF: Warum KI das Thema jetzt für dich spannend macht
KI heizt das Wettrüsten zwischen Hackern und Sicherheitsanbietern an. Für Anleger entstehen neue Chancen. So investierst du mit einem Cybersecurity-ETF breit gestreut in den Trend.
Nvidia-Chef Jensen Huang bekannte sich jüngst zu einer Affäre. Das Brisante: Dabei soll es sich vermutlich um eine chinesische Spionin handeln. Der Konzern, dessen Chips zur Schlüsseltechnik des KI-Booms wurden, leitete eine Untersuchung ein. Der Fall zeigt, dass selbst Tech-Profis anfällig sein können. Doch das ist kein fernes Szenario. In Deutschland sahen wir bereits Cyber-Attacken auf Supermärkte mit dem Ergebnis, dass die Kühlanlagen ausfielen.
Im digitalen Alltag ist es schnell geschehen: Täuschend echte Betrugsmails, schneller aufgespürte Schwachstellen, automatisierte Angriffe: Künstliche Intelligenz verschärft das digitale Wettrüsten. Die britische Sicherheitsbehörde NCSC erwartet durch KI häufigere und intensivere Cyberbedrohungen. Gleichzeitig schafft der Einsatz der Technologie zusätzliche Angriffsflächen.
Warum KI die Nachfrage nach Cybersecurity antreibt
Wie teuer Sicherheitslücken werden können, zeigt der jüngste Binance-Hack: Dabei wurden Kryptowerte im Umfang von rund 6,3 Milliarden Dollar entwendet. Eine Beteiligung von KI ist nicht belegt. Der Fall verdeutlicht aber, was bei digitalen Angriffen auf dem Spiel steht. Spätestens, wenn der Quantencomputer da ist, wird Cyber-Sicherheit zu einem großen Thema.
Zusätzlichen Schutzbedarf schaffen KI-Agenten. Die digitalen Helfer erledigen selbstständig Aufgaben und greifen dafür auf Anwendungen und vertrauliche Daten zu. Unternehmen müssen kontrollieren, welche Rechte diese Programme erhalten und welche Informationen sie nutzen dürfen. Je mehr Verantwortung KI übernimmt, desto wichtiger wird ihre Absicherung.
Cybersecurity-Aktien: Welche Anbieter vom Wettrüsten profitieren
Gute Chancen haben Anbieter, die mehrere Sicherheitsfunktionen auf einer Plattform bündeln. Sie können zusätzliche Produkte an bestehende Kunden verkaufen und sich tiefer in deren IT verankern.
„Besonders gut positioniert sind daher Anbieter mit einem hohen Anteil wiederkehrender Umsätze, steigenden Ausgaben bestehender Kunden und einer Plattform, auf der sich weitere Sicherheitsmodule ergänzen lassen“, sagt Jens Klatt, Marktanalyst beim Online-Broker XTB.
Palo Alto Networks
Palo Alto Networks (WKN: A1JZ0Q) verbindet Netzwerk-, Cloud- und weitere Sicherheitslösungen. Seine KI-Sicherheitsplattform Prisma AIRS überschritt nach Unternehmensangaben innerhalb von vier Quartalen die Marke von 100 Millionen Dollar an jährlich wiederkehrenden Erlösen. Das zeigt, dass Unternehmen für den Schutz ihrer KI-Anwendungen bezahlen.
CrowdStrike
Auch CrowdStrike (WKN: A2PK2R) wächst kräftig: Im zweiten Geschäftsquartal bis Ende Juli 2026 stieg der Umsatz um 26 Prozent auf 1,47 Milliarden Dollar. Der freie Cashflow entsprach rund 26 Prozent des Umsatzes. Das zeigt wirtschaftliche Stärke, KI-Erlöse weist das Unternehmen allerdings nicht gesondert aus.
Zscaler und Cloudflare
Weitere Anbieter sind Zscaler (WKN: A2JF28) und Cloudflare (WKN: A2PQMN). Zscaler kontrolliert Zugriffe auf Anwendungen und Daten, Cloudflare schützt den Datenverkehr über sein weltweites Netzwerk.
Doch Vorsicht: Selbst, wenn die genannten Unternehmen derzeit in einer guten Position erscheinen, Einzelaktien bergen enorme Risiken. Wir raten dir daher zu einem entsprechenden Themen-ETF, falls du dich für Cyber-Sicherheit interessierst. Denn auch ein gutes Unternehmen kann als Investment enttäuschen, wenn die Aktie zu teuer gekauft wurde. Die Unterschiede bei Streuung, Risiko und Aufwand erklärt der Ratgeber „ETFs oder Aktien?“.
Cybersecurity-ETF statt Einzelaktien: breiter gestreut investieren
Die genannten Unternehmen veranschaulichen den Trend. Einzelaktien sind grundsätzlich riskant: Produktfehler, Wettbewerbsdruck oder enttäuschte Wachstumserwartungen können erhebliche Kursverluste auslösen.
Wenn du in Cybersecurity investieren möchtest, solltest du deshalb lieber einen Cybersecurity-ETF prüfen. Er verteilt dein Investment auf mehrere Unternehmen und reduziert damit das Risiko, bei der Auswahl eines einzelnen Anbieters falschzuliegen. Das Branchen- und Bewertungsrisiko bleibt bestehen.
Ein Cybersecurity-ETF
Ein Beispiel ist der L&G Cyber Security UCITS ETF (ISIN: A14WU5). Er investiert weltweit in Unternehmen aus den Bereichen digitale Sicherheit, Netzwerkschutz und Datenschutz. Die laufenden Kosten (TER) betragen 0,69 Prozent pro Jahr, Erträge werden wieder angelegt. Derzeit umfasst der ETF 37 Aktienpositionen bei einem Volumen von rund 3,71 Milliarden Euro. Die zehn größten Positionen machen etwa 55 Prozent aus – trotz Streuung bleibt damit ein Konzentrationsrisiko. Als Branchenfonds kommt er vor allem als kleine Beimischung infrage. Basis sollte immer ein Weltportfolio sein.
Cybersecurity-ETF als Satellit im Depot
Solche Themenfonds eignen sich als begrenzte Beimischung im Rahmen einer Core-Satellite-Strategie: Ein breit gestreuter Kern, etwa aus globalen Aktien-ETFs, bildet die langfristige Basis. Lass dich hier von unserem DeepDive zu Welt-ETFs inspirieren. Ein Cybersecurity-ETF ergänzt ihn als kleiner Satellit mit zusätzlichen Chancen und Risiken. Auch der Kern unterliegt dabei Marktschwankungen. Grundsätzlich bietet sich bei der Hinzunahme von Themen-ETFs die sogenannte Core-Satellite-Strategie an.
Gewichtung im Depot prüfen: Überschneidungen erkennen
Vor dem Kauf lohnt sich der Blick auf deine vorhandenen Anlagen: Welt- und Technologie-ETFs können bereits Cybersecurity-Aktien enthalten. Ein zusätzlicher Themenfonds erhöht dann möglicherweise die Konzentration auf einzelne Unternehmen.
Die X-Ray-Analyse des extraETF Portfolio Trackers macht solche Überschneidungen sowie Länder- und Branchengewichte sichtbar. Der Soll-Ist-Vergleich hilft dir zudem, die gewünschte Aufteilung zwischen Kern und Satelliten zu kontrollieren und bei Bedarf nachzujustieren. So erkennst du, wenn deine Cybersecurity-Beimischung nach starken Kursbewegungen über das vorgesehene Gewicht hinauswächst. Nutze jetzt den extraETF Portfolio Tracker.