Cybersecurity-ETF: Warum KI das Thema jetzt für dich spannend macht

KI heizt das Wettrüsten zwischen Hackern und Sicherheitsanbietern an. Für Anleger entstehen neue Chancen. So investierst du mit einem Cybersecurity-ETF breit gestreut in den Trend.

Nvidia-Chef Jensen Huang bekannte sich jüngst zu einer Affäre. Das Brisante: Dabei soll es sich vermutlich um eine chinesische Spionin handeln. Der Konzern, dessen Chips zur Schlüsseltechnik des KI-Booms wurden, leitete eine Untersuchung ein. Der Fall zeigt, dass selbst Tech-Profis anfällig sein können. Doch das ist kein fernes Szenario. In Deutschland sahen wir bereits Cyber-Attacken auf Supermärkte mit dem Ergebnis, dass die Kühlanlagen ausfielen.

Im digitalen Alltag ist es schnell geschehen: Täuschend echte Betrugsmails, schneller aufgespürte Schwachstellen, automatisierte Angriffe: Künstliche Intelligenz verschärft das digitale Wettrüsten. Die britische Sicherheitsbehörde NCSC erwartet durch KI häufigere und intensivere Cyberbedrohungen. Gleichzeitig schafft der Einsatz der Technologie zusätzliche Angriffsflächen.

Warum KI die Nachfrage nach Cybersecurity antreibt

Wie teuer Sicherheitslücken werden können, zeigt der jüngste Binance-Hack: Dabei wurden Kryptowerte im Umfang von rund 6,3 Milliarden Dollar entwendet. Eine Beteiligung von KI ist nicht belegt. Der Fall verdeutlicht aber, was bei digitalen Angriffen auf dem Spiel steht. Spätestens, wenn der Quantencomputer da ist, wird Cyber-Sicherheit zu einem großen Thema.

Zusätzlichen Schutzbedarf schaffen KI-Agenten. Die digitalen Helfer erledigen selbstständig Aufgaben und greifen dafür auf Anwendungen und vertrauliche Daten zu. Unternehmen müssen kontrollieren, welche Rechte diese Programme erhalten und welche Informationen sie nutzen dürfen. Je mehr Verantwortung KI übernimmt, desto wichtiger wird ihre Absicherung.