Investment-Tipp: Das ist der ETF des Monats im November 2026

Die Börse Düsseldorf, die ICF Bank und extraETF vergeben einmal im Monat den Titel „ETF des Monats“. Hier erfährst du, welcher ETF sich den prestigeträchtigen Titel für November 2026 ans Revers heften kann. Plus: alle Infos zu einer tollen Aktion der Börse Düsseldorf!

Am 19. November ist es so weit: Nach mehreren Verschiebungen erscheint mit „Grand Theft Auto VI“ das wohl meisterwartete Videospiel der vergangenen Jahre. Der Herausgeber Take-Two Interactive rechnet für das laufende Geschäftsjahr mit einem Rekordumsatz von bis zu 8,1 Milliarden US-Dollar, angetrieben vor allem durch den neuen Blockbuster. Ist Gaming damit eine Wette auf einen einzelnen Titel? Nein, denn die Branche ist weit größer als ein Spiel. Von Konsolenherstellern über Mobile-Gaming-Konzerne bis zu E-Sport-Anbietern profitieren zahlreiche Unternehmen weltweit davon, dass Videospiele längst ein Massenmedium sind. Wer nicht auf einzelne Aktien und deren Erfolg mit einzelnen Spielen setzen möchte, kann mit einem Gaming-ETF breiter in das Thema investieren.

Der ETF des Monats im November 2026

Da wir diesmal unseren Fokus auf Videospiele und E-Sport richten, sehen wir im November 2026 den VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF (WKN: A2PLDF) als „ETF des Monats“. Dieser bildet mit physischer Replikation den MVIS Global Video Gaming and eSports Index ab. Mit dem ETF erhalten Anleger Zugang zu den weltweit führenden Unternehmen der Gaming-Branche, darunter Nintendo, Tencent, NetEase und Take-Two Interactive. In den Index werden nur Unternehmen aufgenommen, die mehr als 50 Prozent ihres Umsatzes mit Videospielen und E-Sport erzielen.