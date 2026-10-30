Weltspartag 2026: Sparlücke schrumpft – und 2027 kommt staatliche Hilfe für dich
Die Sparlücke der Deutschen schrumpft um gut ein Viertel, junge Menschen hinken aber deutlich hinterher. Die gute Nachricht zum Weltspartag 2026: Ab Januar 2027 helfen Altersvorsorgedepot und Frühstartrente beim Vermögensaufbau.
Pünktlich zum Weltspartag 2026 gibt es eine gute Nachricht: Die Menschen in Deutschland kommen ihren Sparzielen wieder näher. Das zeigt eine aktuelle Analyse des Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR, Volkswirtschaft Kompakt). Sie basiert auf einer repräsentativen Kantar-Umfrage im Auftrag des Verbands.
Ein Blick in die Studie zeigt aber auch: Gerade bei jungen Menschen klafft zwischen Wunsch und Wirklichkeit noch eine große Lücke. Ab Januar 2027 soll sich das ändern. Dann starten mit dem Altersvorsorgedepot und der Frühstartrente zwei neue staatlich geförderte Vorsorgewege.
Was ist der Weltspartag?
Der Weltspartag wurde 1924 auf dem Internationalen Sparkassenkongress in Mailand ins Leben gerufen. Er soll daran erinnern, wie wichtig regelmäßiges Sparen für die finanzielle Absicherung ist. Offizielles Datum ist der 31. Oktober. Fällt dieser auf ein Wochenende, begehen Banken und Sparkassen den Aktionstag am letzten Werktag davor. 2026 ist das Freitag, der 30. Oktober. Details dazu findest du auch in unserem Ratgeber zum Weltspartag.
Wie viel sparen die Deutschen im Monat?
Die Deutschen sparen im Schnitt rund 200 Euro pro Monat. Um ihre persönlichen Sparziele zu erreichen, halten sie etwa 275 Euro für notwendig. Die monatliche Sparlücke beträgt damit rund 75 Euro. Im Vorjahr lag sie noch bei mehr als 100 Euro. Damals hielten die Befragten knapp 300 Euro für nötig, tatsächlich gespart wurden gut 190 Euro. Die Lücke ist also um knapp 30 Euro beziehungsweise gut ein Viertel geschrumpft. Der Grund: Die Menschen sparen etwas mehr und setzen ihre Sparziele zugleich etwas niedriger an.
Die gesamtwirtschaftliche Sparquote, also der Anteil des verfügbaren Einkommens, den private Haushalte zurücklegen, bleibt laut BVR-Prognose 2026 unverändert bei 10,1 Prozent. Vor einem Jahr hatte der Verband für 2026 noch 10,6 Prozent erwartet. Für 2027 rechnet der BVR nun mit einem leichten Anstieg.
Eine aktuelle Studie von J.P. Morgan Asset Management zeigt außerdem: Die Deutschen sparen nicht zu wenig. Sie lassen aber enormes Ertragspotenzial liegen, weil sie zu sicherheitsorientiert vorgehen.
„Regelmäßiges Sparen ist die Grundlage für finanzielle Sicherheit und langfristigen Vermögensaufbau“, sagt BVR-Präsidentin Marija Kolak. Genau das ist mit dem zum 1. Januar 2027 geplanten Altersvorsorgedepot möglich. Der Altersvorsorgedepot-Rechner zeigt dir in wenigen Minuten deine Zulagen, dein Kapital zum Rentenbeginn und die monatliche Nettorente, wahlweise im Vergleich mit einem normalen ETF-Sparplan. Rechne es bereits für dich durch:
Warum viele trotz Anstrengung nicht genug sparen können
Die Sparlücke ist oft kein Disziplinproblem. Die maximale Sparfähigkeit, also der Betrag, den die Befragten nach eigener Einschätzung höchstens aufbringen könnten, liegt bei knapp 230 Euro. Selbst wer seinen Spielraum voll ausschöpft, erreicht seine Sparziele im Durchschnitt also nicht.
Besonders deutlich wird das beim Einkommen. Wer weniger als 1.000 Euro netto im Monat verdient, hält gut 220 Euro Sparbetrag für nötig, schafft aber nur knapp 90 Euro. Die Lücke liegt hier bei rund 135 Euro. Erst ab einem Nettoeinkommen zwischen 3.000 und 4.000 Euro decken sich Sparziel und tatsächlicher Sparbetrag im Schnitt weitgehend.
Sparlücke nach Alter: Junge Menschen sparen fleißig, liegen aber am weitesten zurück
Junge Menschen haben die größte Sparlücke, obwohl sie beachtliche Beträge zurücklegen. 14- bis 19-Jährige sparen im Schnitt rund 100 Euro im Monat, 20- bis 29-Jährige gut 210 Euro. Ein Blick in die zugrunde liegende Studie relativiert das Bild jedoch:
- Die 14- bis 19-Jährigen halten rund 240 Euro für nötig. Ihre Lücke liegt bei etwa 140 Euro.
- Bei den 20- bis 29-Jährigen stehen knapp 380 Euro Sparziel gut 210 Euro tatsächlicher Ersparnis gegenüber. Das ist ein Minus von knapp 170 Euro im Monat.
- Ab 50 Jahren schrumpft die Lücke auf rund 40 Euro.
- Bei den über 70-Jährigen ist sie praktisch verschwunden.
Der BVR weist selbst darauf hin, dass sich die Sparziele junger Menschen nicht nur auf die Altersvorsorge beziehen. Auch Notgroschen, Ausbildung, die erste Wohnung oder größere Anschaffungen spielen eine Rolle.
„Junge Menschen haben beim Vermögensaufbau einen großen Vorteil: Zeit“, sagt Kolak. „Wer früh beginnt und regelmäßig spart, kann auch mit überschaubaren Beträgen langfristig ein beachtliches Vermögen aufbauen.“ Das Zauberwort lautet Zinseszinseffekt: Erträge werfen selbst wieder Erträge ab, und je länger der Anlagehorizont, desto stärker wirkt er. Schau dir dazu den Zinseszinsrechner an.
Sparlücke nach Alter 2026: Sparziel und Sparrealität pro Monat
|Gruppe
|Sparziel
|Gespart
|Lücke
|Alle Befragten
|275 Euro
|200 Euro
|75 Euro
|14 bis 19 Jahre
|240 Euro
|100 Euro
|140 Euro
|20 bis 29 Jahre
|380 Euro
|210 Euro
|170 Euro
|Über 70 Jahre
|160 Euro
|165 Euro
|keine
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Deutsche Sparer meiden noch immer den Kapitalmarkt
Es gilt, die Lücke zu schließen. Doch wo das Geld landet, ist mindestens so wichtig wie die Höhe der Sparrate. Laut BVR-Studie entfielen Ende 2025 nur 37,1 Prozent des Geldvermögens deutscher Haushalte auf Wertpapiere. Das sind rund zehn Prozentpunkte weniger als im internationalen Durchschnitt.
Zwar erreichte das Geldvermögen der privaten Haushalte 2025 mit knapp zehn Billionen Euro einen Rekordwert. Inflationsbereinigt lag es im ersten Quartal 2026 aber nur geringfügig über dem Niveau von Ende 2020. Vor allem vermögensärmere Haushalte parken ihr Geld überwiegend auf Sparkonten und erzielen damit oft negative reale Renditen.
„Menschen fahren Umwege zur günstigsten Tankstelle, um beim Tanken zu sparen. Aber viele investieren kaum Zeit in ihre Finanzen, obwohl es sich lohnen würde“, sagt Katharina Lüth, Finanzexpertin und Vorständin bei Raisin.
Dabei ist es gar nicht so schwer: Für einen wirksamen Vermögensaufbau führt kein Weg am Kapitalmarkt vorbei. Am besten eignen sich global streuende ETFs. Welche infrage kommen, zeigt dir unser DeepDive zu Welt-ETFs. Ab Januar kannst du ein solches Welt-Portfolio mit staatlicher Förderung besparen.
Wann startet das Altersvorsorgedepot?
Das Altersvorsorgedepot startet zum 1. Januar 2027 als Nachfolger der Riester-Rente. Erstmals fördert der Staat damit auch ETF-Sparpläne für die Altersvorsorge, mit Zulagen und steuerlichen Vorteilen. Auf die renditezehrende Beitragsgarantie der alten Riester-Verträge verzichtet das neue Modell.
Welche Anbieter ein Altersvorsorgedepot planen und zu welchen Konditionen, zeigt dir unser Altersvorsorgedepot-Vergleich. Wenn du es möglichst einfach und günstig willst, wirf einen Blick in unseren Standarddepot-Vergleich.
Frühstartrente: 10 Euro im Monat vom Staat
Mit der Frühstartrente zahlt der Staat ab Januar 2027 für Kinder vom sechsten bis zum 18. Lebensjahr monatlich 10 Euro in ein kapitalgedecktes Vorsorgedepot. Der Bundestag hat das Gesetz am 16. Oktober 2026 beschlossen, der Bundesrat muss noch zustimmen.
Los geht es mit dem Geburtsjahrgang 2020, der rückwirkend auch für 2026 gefördert wird. Danach kommt jedes Jahr der neue Jahrgang der Sechsjährigen hinzu. Eltern, Großeltern und Verwandte können zusätzlich einzahlen.
Wir begrüßen die Frühstartrente. Die Förderung ist zwar nicht die Welt, aber sie führt die junge Generation an die Börse, und gerade junge Sparer profitieren am stärksten vom Zinseszinseffekt. Nach dem 18. Geburtstag sollte die Vorsorge unkompliziert im geförderten Altersvorsorgedepot weiterlaufen und mit eigenen Beiträgen ergänzt werden können.
„Die Frühstartrente kann hierfür einen wichtigen Impuls geben“, sagt Kolak. Entscheidend sei, dass junge Menschen diesen Weg „einfach und unkompliziert fortsetzen können“.
Wie hoch sollte der Notgroschen sein?
Ein Notgroschen sollte drei bis sechs Nettomonatsgehälter umfassen und auf einem Tagesgeldkonto liegen. Bei allem Elan rund um Altersvorsorgedepot und Frühstartrente solltest du das ganzjährig im Blick behalten.
„Nicht nur zum Weltspartag lohnt sich ein einfacher Kassensturz. Ein Notgroschen von drei bis sechs Nettomonatsgehältern gehört auf ein gut verzinstes Tagesgeldkonto. So bleibt man flexibel und kann Zinsen mitnehmen. Geld, auf das man mittelfristig verzichten kann, legt man am besten auf ein Festgeldkonto mit höherer Verzinsung. So kann man sich am Ende vielleicht mehr leisten als noch zuvor – selbst bei hoher Inflation“, so Lüth. Die besten Konditionen findest du in unserem Tagesgeld-Vergleich.
Der beste Zeitpunkt ist jetzt
Der Weltspartag ist ein guter Anlass, die eigene Sparstrategie zu überprüfen. „Es gibt einige einfache, langfristig bewährte Anlagegrundsätze, die es bei der Kapitalanlage zu berücksichtigen gilt. Einer davon ist: Schwankungen an den Finanzmärkten sind ganz normal. Wer sich im Vorfeld auf das Auf und Ab einstellt, kann in einer schwierigen Marktphase Emotionen außen vor lassen, und gerade, wenn es um die langfristige Anlage geht, gelassen durch diese Marktphasen gehen“, betont Tilmann Galler, Kapitalmarktstratege bei J.P. Morgan Asset Management.
Wenn du bereits einen ETF-Sparplan hast, ist das hervorragend. Ab Januar kannst du zusätzlich auf das Altersvorsorgedepot setzen. So fließt ein Teil in die staatlich geförderte Variante, ein Teil bleibt flexibel. Es heißt also nicht entweder oder, sondern beides.