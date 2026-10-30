Weltspartag 2026: Sparlücke schrumpft – und 2027 kommt staatliche Hilfe für dich

Die Sparlücke der Deutschen schrumpft um gut ein Viertel, junge Menschen hinken aber deutlich hinterher. Die gute Nachricht zum Weltspartag 2026: Ab Januar 2027 helfen Altersvorsorgedepot und Frühstartrente beim Vermögensaufbau.

Pünktlich zum Weltspartag 2026 gibt es eine gute Nachricht: Die Menschen in Deutschland kommen ihren Sparzielen wieder näher. Das zeigt eine aktuelle Analyse des Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR, Volkswirtschaft Kompakt). Sie basiert auf einer repräsentativen Kantar-Umfrage im Auftrag des Verbands.

Ein Blick in die Studie zeigt aber auch: Gerade bei jungen Menschen klafft zwischen Wunsch und Wirklichkeit noch eine große Lücke. Ab Januar 2027 soll sich das ändern. Dann starten mit dem Altersvorsorgedepot und der Frühstartrente zwei neue staatlich geförderte Vorsorgewege.

Was ist der Weltspartag?

Der Weltspartag wurde 1924 auf dem Internationalen Sparkassenkongress in Mailand ins Leben gerufen. Er soll daran erinnern, wie wichtig regelmäßiges Sparen für die finanzielle Absicherung ist. Offizielles Datum ist der 31. Oktober. Fällt dieser auf ein Wochenende, begehen Banken und Sparkassen den Aktionstag am letzten Werktag davor. 2026 ist das Freitag, der 30. Oktober. Details dazu findest du auch in unserem Ratgeber zum Weltspartag.

Wie viel sparen die Deutschen im Monat?

Die Deutschen sparen im Schnitt rund 200 Euro pro Monat. Um ihre persönlichen Sparziele zu erreichen, halten sie etwa 275 Euro für notwendig. Die monatliche Sparlücke beträgt damit rund 75 Euro. Im Vorjahr lag sie noch bei mehr als 100 Euro. Damals hielten die Befragten knapp 300 Euro für nötig, tatsächlich gespart wurden gut 190 Euro. Die Lücke ist also um knapp 30 Euro beziehungsweise gut ein Viertel geschrumpft. Der Grund: Die Menschen sparen etwas mehr und setzen ihre Sparziele zugleich etwas niedriger an.

Die gesamtwirtschaftliche Sparquote, also der Anteil des verfügbaren Einkommens, den private Haushalte zurücklegen, bleibt laut BVR-Prognose 2026 unverändert bei 10,1 Prozent. Vor einem Jahr hatte der Verband für 2026 noch 10,6 Prozent erwartet. Für 2027 rechnet der BVR nun mit einem leichten Anstieg.

Eine aktuelle Studie von J.P. Morgan Asset Management zeigt außerdem: Die Deutschen sparen nicht zu wenig. Sie lassen aber enormes Ertragspotenzial liegen, weil sie zu sicherheitsorientiert vorgehen.

„Regelmäßiges Sparen ist die Grundlage für finanzielle Sicherheit und langfristigen Vermögensaufbau“, sagt BVR-Präsidentin Marija Kolak. Genau das ist mit dem zum 1. Januar 2027 geplanten Altersvorsorgedepot möglich. Der Altersvorsorgedepot-Rechner zeigt dir in wenigen Minuten deine Zulagen, dein Kapital zum Rentenbeginn und die monatliche Nettorente, wahlweise im Vergleich mit einem normalen ETF-Sparplan. Rechne es bereits für dich durch:

