Der Weltspartag wurde 1924 auf dem 1. Internationalen Sparkassenkongress in Mailand ins Leben gerufen. Das Ziel war es, den Menschen nach dem wirtschaftlich schwierigen Ersten Weltkrieg wieder einen verantwortungsvollen Umgang mit Geld zu vermitteln. Der Weltspartag findet in Deutschland statt dem international üblichen 31. Oktober, der bei uns Reformationstag ist, in der Regel am 30. Oktober statt.