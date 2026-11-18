Vor 30 Jahren ging die Deutsche Telekom an die Börse – fast zwei Millionen Privatanleger kauften Aktien. Wer bis heute dabeiblieb, hat im Vergleich zum DAX viel Geld liegen lassen. Sechs Lehren für das Altersvorsorgedepot, das 2027 startet.

Vielleicht liegt sie noch in deinem Depot oder in dem deiner Eltern: die T-Aktie der Deutschen Telekom. Im Herbst 1996 warb der Schauspieler Manfred Krug im Fernsehen für den Börsengang und Hunderttausende kauften zum ersten Mal in ihrem Leben eine Aktie. Am 18. November 2026 jährt sich dieses Ereignis zum 30. Mal.

Der Jahrestag fällt in eine Zeit, in der viele Menschen erneut vor der Entscheidung stehen, in Aktien zu investieren. Am 1. Januar 2027 startet das Altersvorsorgedepot. Der Staat fördert damit das Sparen in Fonds und ETFs. Wer bereits Geld mit der Telekom verloren hat, fragt sich zu Recht, ob er sich das noch einmal antun möchte.