Was 30 Jahre T-Aktie über dein Altersvorsorgedepot verraten
Vor 30 Jahren ging die Deutsche Telekom an die Börse – fast zwei Millionen Privatanleger kauften Aktien. Wer bis heute dabeiblieb, hat im Vergleich zum DAX viel Geld liegen lassen. Sechs Lehren für das Altersvorsorgedepot, das 2027 startet.
Vielleicht liegt sie noch in deinem Depot oder in dem deiner Eltern: die T-Aktie der Deutschen Telekom. Im Herbst 1996 warb der Schauspieler Manfred Krug im Fernsehen für den Börsengang und Hunderttausende kauften zum ersten Mal in ihrem Leben eine Aktie. Am 18. November 2026 jährt sich dieses Ereignis zum 30. Mal.
Der Jahrestag fällt in eine Zeit, in der viele Menschen erneut vor der Entscheidung stehen, in Aktien zu investieren. Am 1. Januar 2027 startet das Altersvorsorgedepot. Der Staat fördert damit das Sparen in Fonds und ETFs. Wer bereits Geld mit der Telekom verloren hat, fragt sich zu Recht, ob er sich das noch einmal antun möchte.
Wir haben deshalb nachgerechnet. Angenommen, du hättest bei allen drei Börsengängen der Deutschen Telekom jeweils 1.000 Euro angelegt – also 1996, 1999 und 2000 –, nie verkauft und jede Dividende mitgenommen: Dann stünden heute rund 5.500 Euro auf deinem Depotauszug. Mit dem DAX wären aus denselben 3.000 Euro hingegen mehr als 18.300 Euro geworden – gut das Dreifache. Der DAX ist hier ein guter Vergleich, weil die Telekom-Aktie seit dem Börsengang enthalten ist. Mit 40 deutschen Aktien ist er selbst jedoch nur ein Ausschnitt des Marktes, während ein Welt-ETF deutlich breiter streut.
T-Aktie gegen DAX: Was aus je 1.000 Euro wurde
|Börsengang
|T-Aktie
Kaufkurs
|T-Aktie
Heute
|T-Aktie
Rendite p.a.
|DAX
Heute
|DAX
Rendite p.a.
|18.11.1996
|14,32 €
|3.442 €
|5,8 %
|9.626 €
|7,8 %
|28.06.1999
|37,50 €
|1.272 €
|1,1 %
|4.994 €
|6,0 %
|19.06.2000
|63,50 €
|740 €
|-1,3 %
|3.716 €
|5,1 %
|5.455 €
|2,8 %
|18.336 €
|6,7 %
So haben wir gerechnet: je 1.000 € Einsatz, T-Aktie zu 26,60 €, inklusive Treueaktien und ausgezahlter Dividenden (2.171 €), rechnerisch mit Bruchstücken. DAX als Performance-Index, Kauf zum Schlussstand am Tag des jeweiligen Börsengangs (2.778,89, 5.356,95 und 7.198,80 Punkte), heute 26.749,95 Punkte. Ohne Steuern und Kosten.
Was bedeutet das für dich, wenn du gerade über ein Altersvorsorgedepot nachdenkst? Aus dem Beispiel lassen sich sechs Lehren ziehen. Sie alle beginnen bei der T-Aktie und münden in die Frage, worauf du heute achten solltest.
Lehre 1: Setz nicht alles auf eine Aktie
Du hättest 1996 nichts Unvernünftiges getan. Die Telekom war damals kein Zockerpapier, sondern ein ehemaliger Staatsbetrieb, an dem der Bund maßgeblich beteiligt war. Trotzdem blieb sie bei allen drei Börsengängen hinter dem DAX zurück. Fachleute nennen das Klumpenrisiko: Eine einzelne Aktie kann auch über Jahrzehnte hinweg hinter dem Markt zurückbleiben oder im Minus liegen.
Im Altersvorsorgedepot ist diese Entscheidung bereits gefallen. Dort sind nur Fonds und ETFs bis Risikoklasse 5 sowie bestimmte Euro-Anleihen öffentlicher Emittenten zulässig. Einzelaktien sind es nicht.
Das heißt für dich: Als Kern deiner Altersvorsorge eignet sich ein breit gestreuter ETF besser als eine einzelne Aktie. Achte bei der Auswahl darauf, dass der Fonds viele Länder und Branchen abdeckt. Mehr dazu: Welche ETFs fürs Altersvorsorgedepot?
Lehre 2: Du musst nicht den perfekten Zeitpunkt treffen
Dein erster Kauf von Telekom-Aktien brachte bis heute 5,8 Prozent pro Jahr, dein dritter machte Verlust. Es handelte sich um dieselbe Aktie, die nur dreieinhalb Jahre später gekauft wurde. Beim DAX fiel der Unterschied zwischen den drei Einstiegen deutlich kleiner aus.
Im Altersvorsorgedepot verteilt ein Sparplan den Einstieg über viele Jahre. Das verringert das Risiko, zum falschen Zeitpunkt einzusteigen.
Das heißt für dich: Warte nicht auf den richtigen Moment. Wichtiger ist es, regelmäßig zu sparen und den Sparplan auch dann weiterlaufen zu lassen, wenn die Kurse fallen.
Lehre 3: Zeit heilt den Markt, nicht jede Aktie
Im Juni 2002 stand die T-Aktie bei 8,14 Euro. Ein Kauf aus dem Jahr 2000 hätte damals knapp 90 Prozent verloren und liegt bis heute im Minus – trotz aller Dividenden. Der DAX hat sich von diesem Einbruch erholt: Selbst wer ihn im Jahr 2000 zum Höchststand kaufte, hat sein Geld bis heute mehr als verdreifacht.
Das Altersvorsorgedepot kommt ohne Beitragsgarantie aus. Kursverluste sind also grundsätzlich möglich, auch über Jahre hinweg. Wenn du dein Kapital aber breit streust und über lange Zeit hältst, sinkt dein Verlustrisiko deutlich.
Das heißt für dich: Lege im Altersvorsorgedepot nur Geld an, das du bis zur Rente nicht brauchst. Je näher der Ruhestand rückt, desto wichtiger wird der Anteil sicherer Anlagen.
Lehre 4: Lass deine Erträge im Depot arbeiten
Was deine Position an Telekom-Aktien rettet, sind die Dividenden. Sie machen rund 40 Prozent des Ergebnisses aus. Bei Aktien fließen sie direkt aufs Konto. Beim DAX werden sie dagegen sofort wieder angelegt, das erklärt einen Teil des Renditeabstands.
In deinem Altersvorsorgedepot bleiben Erträge während der Ansparphase steuerfrei im Depot. Besteuert wird erst die Auszahlung, das ist die nachgelagerte Besteuerung.
Das heißt für dich: Mit einem ETF, der Erträge automatisch wieder anlegt (thesaurierend), musst du dich um nichts kümmern. Plane außerdem ein, dass im Ruhestand Steuern auf die Auszahlung anfallen.
Lehre 5: Die Förderung ist ein Startvorteil, mehr nicht
Auch die T-Aktie lockte mit Extras: einem Preisnachlass für Privatanleger und einer Treueaktie je zehn Aktien für alle, die lange genug hielten. Geholfen hat das in unserem Beispiel bei zwei von drei Käufen wenig.
Die Förderung im Altersvorsorgedepot fällt höher aus. Auf 1.800 Euro Eigenbeitrag im Jahr gibt der Staat 540 Euro dazu. Zusätzlich gibt es Zulagen für Kinder und junge Menschen. Alle Details zur Förderung beim Altersvorsorgedepot.
Das heißt für dich: Nimm die Zulage mit, aber wähle den Anbieter nicht nach ihr aus, denn sie ist überall gleich. Den Unterschied machen die Kosten und die Fondsauswahl.
Lehre 6: Lass dich vom Andrang nicht anstecken
Beim zweiten und dritten Börsengang der Telekom warst du in bester Gesellschaft: Beide Börsengänge waren mehrfach überzeichnet. Es waren gleichzeitig die beiden teuersten Einstiege.
Zum Start des Altersvorsorgedepots werben die Anbieter ebenfalls um Aufmerksamkeit, wie der Preiskampf um das Altersvorsorgedepot zeigt.
Das heißt für dich: Du musst nicht am ersten Tag abschließen. Vergleiche in Ruhe die laufenden Kosten und prüfe, ob dein Wunsch-ETF beim Anbieter verfügbar ist. Solange du im Jahr 2027 deine Einzahlung leistest, hast du Anspruch auf die Förderung.
Was du heute anders machen würdest
Stell dir vor, du hättest die 3.000 Euro von damals heute noch einmal. Was würdest du anders machen? Du würdest sie nicht in eine einzige Aktie investieren, sondern in viele. Du würdest nicht dreimal viel einzahlen, sondern regelmäßig wenig. Du würdest die Erträge im Depot lassen und die Zulage mitnehmen. Genau so ist das neue Altersvorsorgedepot angelegt.
Es ist allerdings nur geeignet, wenn du das Geld bis zur Rente nicht brauchst, denn die Auszahlung aus dem Altersvorsorgedepot beginnt frühestens mit 65 Jahren.
Die T-Aktie darf trotzdem in deinem Depot bleiben – als Beimischung und als Erinnerung. Deine Rente sollte jedoch nicht von ihr abhängen.
Tipp: Welche Anbieter zum Start dabei sind und was sie kosten, zeigt dir unser Altersvorsorgedepot-Vergleich.