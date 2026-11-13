Altersvorsorgedepot: „Eine Lebensversicherung kann deutlich mehr als ein Depot beim Neobroker“
Am 1. Januar 2027 startet das Altersvorsorgedepot. Thomas Pollmer, Leiter Produktmanagement Leben bei der Continentale, erklärt, warum er auf die lebenslange Rente setzt und was Riester-Sparer vor einem Wechsel klären müssen.
Neobroker und Sparkassen liefern sich schon vor dem Start einen Preiskampf beim Altersvorsorgedepot. Die Continentale Versicherung und ihr Schwesterunternehmen Europa wollen Tarife für alle Modelle anbieten, Pollmer spricht also als Anbieter über das eigene Geschäft. Konditionen nennt er im Gespräch nicht. Gesetzlich gedeckelt sind die Kosten laut Bundesregierung nur im Standarddepot, auf 1,0 Prozent pro Jahr. Sein Hauptargument ist die Auszahlphase: Ein Auszahlplan muss mindestens bis zum 85. Lebensjahr laufen, eine Rente zahlt der Versicherer bis zum Lebensende.
Neobroker und Banken werben mit günstigen Altersvorsorgedepots. Warum sollte man bei einem Lebensversicherer abschließen?
Lebensversicherung heißt nicht automatisch teuer. Wir haben preislich sehr attraktive Angebote. Entscheidend ist aber nicht allein, wie günstig ein Produkt beim Vermögensaufbau ist, sondern auch, wie es später im Ruhestand funktioniert und was es zu leisten vermag.
Eine Lebensversicherung kann deutlich mehr als ein Depot beim Neobroker. Der Lebensversicherer zahlt Renten auf Wunsch lebenslang, nicht nur bis zum Alter von 85. Das bedeutet Sicherheit und Garantie. Eine lebenslang garantierte Rente hält wirklich bis zum Lebensende. Und zahlreiche Kosten wie für Wohnen, Ernährung, Krankenversicherung, Mobilität, Kommunikation hat man eben auch bis zum Lebensende und muss diese finanzieren können.
Das ist wichtiger denn je, weil die Menschen immer älter werden. Viele unterschätzen ihre Lebenserwartung deutlich, im Schnitt um rund sieben Jahre. Wer zu kurz plant, spart zu wenig oder wählt eine Lösung, die nicht bis zum Schluss reicht.
Ein weiterer wichtiger Vorteil ist die Planbarkeit: Bei uns steht schon bei Vertragsabschluss fest, wie das angesparte Kapital später in eine lebenslange Rente umgerechnet wird, denn der Rentenfaktor ist garantiert. Wie hoch das Kapital am Ende ist, hängt von der Entwicklung der Fonds ab. Aber die Umrechnung in die Rente ist verlässlich, und das schafft Planbarkeit.
Immer mehr Anbieter nennen ihre Konditionen. Vergleiche die Angebote zum Altersvorsorgedepot.
Für wen eignet sich das Altersvorsorgedepot und für wen nicht?
Es eignet sich als Zusatzbaustein zur privaten Altersvorsorge für alle, die die Förderung erhalten können: etwa für Berufseinsteiger mit 200 Euro Startbonus, Familien mit bis zu 300 Euro Zulage pro Kind oder Selbstständige, die erstmals gefördert werden. Allerdings muss man in der Lage und bereits sein, dafür erst einmal zu investieren. Der Kunde muss nämlich im Unterschied zum alten Riester immer erst einmal Beiträge einzahlen, um in den Genuss der Förderung zu kommen. Das ist ja aber auch der Sinn der Sache. Die Beiträge finanzieren einen Bestandteil der eigenen Altersvorsorge, die Zulagen leisten einen wichtigen Beitrag zum Vermögensaufbau.
Besonders interessant ist es für Menschen, die noch einen längeren Anlagehorizont bis zum Renteneintritt haben und bereit sind, für höhere Renditechancen auch Schwankungen an den Kapitalmärkten in Kauf zu nehmen.
Weniger geeignet ist das Altersvorsorgedepot für Menschen, die jederzeit auf ihr Erspartes zugreifen möchten. Denn frühestens mit 65 kommt man in den Genuss von Auszahlungen. Maximal 30 Prozent können als einmaliges Kapital entnommen werden, die restlichen mindestens 70 Prozent finanzieren die Rente.
Versicherungsprodukte galten oft als teuer. Welche Kosten kommen beim Altersvorsorgedepot auf Sparer zu?
Na ja, „das kommt darauf an“. Es wird sehr einfache Produkte geben, die preiswert sind, dafür aber kaum Gestaltungsspielraum bieten. Andererseits wird es Produkte mit Gestaltungsoptionen und Komfort geben, die etwas mehr kosten. Das ist ein bisschen wie bei der Wahl eines Autos. Will man einfach nur ans Ziel kommen, reicht der günstige Kleinwagen. Legt man Wert auf Komfort und Sicherheit, muss man bereit sein, etwas mehr zu investieren.
Welche Anlagemöglichkeiten gibt es in Ihrem Altersvorsorgedepot und wie frei können Sparer wählen?
Zusätzlich zu ihrer bewährten Produktpalette wird die Continentale zusammen mit ihrem Schwesterunternehmen Europa attraktive Tarife für alle Modelle des Altersvorsorgedepots anbieten. Sie reichen vom Standarddepot, bei dem zwei Fonds für den Kunden vorgegeben sind, bis hin zu Produkten mit einem breiten Repertoire an Fondsanlageoptionen.
Die verpflichtende Beitragsgarantie fällt weg. Für wen lohnt sich eine Garantie trotz geringerer Renditechancen noch?
Je näher man an die Rente und die Auszahlphase kommt, desto weniger Risiko möchte man eingehen. Es wäre bitter, wenn auf der Zielgeraden eine Börsenverwerfung den Wert der Altersvorsorge noch schmälert. Für alle, die kurz vor dem Ruhestand stehen, ist eine Garantie deshalb auf jeden Fall sinnvoll. Wer dagegen noch mehrere Jahrzehnte bis zur Rente hat, kann gut und gern auf Garantien verzichten, denn der lange Anlagezeitraum verringert das Risiko. Wo die eigene Grenze liegt, klärt man am besten im Beratungsgespräch.
Lebenslange Rente oder Auszahlplan: Welche Vor- und Nachteile haben die beiden Wege bei der Auszahlung des Altersvorsorgedepots?
Die lebenslange Rente ist ein verlässliches Einkommen. Das ist wichtig, um laufende Kosten ein Leben lang finanzieren zu können, und zwar auch dann, wenn man deutlich älter wird als gedacht. Der Kunde weiß, dass regelmäßig Geld fließt, unabhängig davon, wie lange er lebt.
Bei einem Auszahlplan besteht immer das Risiko, dass das Kapital vor dem Lebensende aufgebraucht ist, und das wird bei steigender Lebenserwartung nicht unwahrscheinlicher. Gut passen kann es trotzdem, etwa wenn weiteres Einkommen oder Vermögen vorhanden ist. Man sollte dann aber nicht allein darauf angewiesen sein, damit den Lebensunterhalt zu finanzieren. Auch hier gilt, wer sich nicht auskennt oder nicht sicher ist, sollte in einem Beratungsgespräch mit einem Experten klären, was der richtige Weg für die eigene Situation ist.
Sollten Sparer ihren Riester-Vertrag ins Altersvorsorgedepot übertragen oder abwarten?
Auch das lässt sich nicht pauschal beantworten, es hängt von der individuellen Situation ab. Man kann auch im bestehenden Riester-Vertrag bleiben und sich trotzdem zwischen alter und neuer Förderung entscheiden. Deshalb ist es immer eine zweistufige Entscheidung. Erstens: Welche Förderung ist dauerhaft die Beste, die alte oder die neue? Zweitens: Welches Produkt passt am besten zum Kunden und zu seiner Anlegermentalität?
Gerade hier ist Beratung unverzichtbar, denn es spielen viele Faktoren hinein: ob man mittelbar oder unmittelbar zulageberechtigt ist, das Alter, Kinderzulagen, der Steuersatz und aktueller Beitrag. Das kann sich im Lauf des Lebens auch ändern, zum Beispiel wenn Kinderzulagen hinzukommen oder wegfallen. Die Berechnungen sind durchaus komplex. Deshalb lohnt sich der Einsatz unseres Förderrechners, mit dem sich alte und neue Förderung vergleichen lassen. Er liefert eine fundierte erste Orientierung, ersetzt aber nicht das persönliche Gespräch mit dem Berater.
Auch die Basisrente sollte man im Blick behalten. Sie bleibt neben dem Altersvorsorgedepot ein wichtiger Baustein, weil ihre Beiträge steuerlich absetzbar sind. Das ist besonders für Selbstständige, Freiberufler und besserverdienende Angestellte interessant. Je nach Einkommen, Steuersatz und Familiensituation kann auch die Kombination aus Basisrente und Altersvorsorgedepot sinnvoll sein.
Eine Entscheidung über einen Wechsel sollte deshalb erst getroffen werden, wenn alle relevanten Informationen vorliegen und eine unabhängige, objektive Beratung stattgefunden hat.
Wichtig ist dabei: Der Wechsel in die neue Fördersystematik ist endgültig. Eine Rückkehr zur bisherigen Riester-Förderung ist nicht möglich. Außerdem kann der Wechsel Auswirkungen auf weitere Riester-Verträge und die Förderberechtigung des Ehepartners haben. Deshalb sollte unbedingt die gesamte familiäre Vorsorgesituation berücksichtigt werden.
Tipp: Alle Infos zum Start und zu den Angeboten bekommst du über die AVD-Startliste.