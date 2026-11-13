Altersvorsorgedepot: „Eine Lebensversicherung kann deutlich mehr als ein Depot beim Neobroker“

Am 1. Januar 2027 startet das Altersvorsorgedepot. Thomas Pollmer, Leiter Produktmanagement Leben bei der Continentale, erklärt, warum er auf die lebenslange Rente setzt und was Riester-Sparer vor einem Wechsel klären müssen.

Neobroker und Sparkassen liefern sich schon vor dem Start einen Preiskampf beim Altersvorsorgedepot. Die Continentale Versicherung und ihr Schwesterunternehmen Europa wollen Tarife für alle Modelle anbieten, Pollmer spricht also als Anbieter über das eigene Geschäft. Konditionen nennt er im Gespräch nicht. Gesetzlich gedeckelt sind die Kosten laut Bundesregierung nur im Standarddepot, auf 1,0 Prozent pro Jahr. Sein Hauptargument ist die Auszahlphase: Ein Auszahlplan muss mindestens bis zum 85. Lebensjahr laufen, eine Rente zahlt der Versicherer bis zum Lebensende.

Neobroker und Banken werben mit günstigen Altersvorsorgedepots. Warum sollte man bei einem Lebensversicherer abschließen?

Lebensversicherung heißt nicht automatisch teuer. Wir haben preislich sehr attraktive Angebote. Entscheidend ist aber nicht allein, wie günstig ein Produkt beim Vermögensaufbau ist, sondern auch, wie es später im Ruhestand funktioniert und was es zu leisten vermag.

Eine Lebensversicherung kann deutlich mehr als ein Depot beim Neobroker. Der Lebensversicherer zahlt Renten auf Wunsch lebenslang, nicht nur bis zum Alter von 85. Das bedeutet Sicherheit und Garantie. Eine lebenslang garantierte Rente hält wirklich bis zum Lebensende. Und zahlreiche Kosten wie für Wohnen, Ernährung, Krankenversicherung, Mobilität, Kommunikation hat man eben auch bis zum Lebensende und muss diese finanzieren können.

Das ist wichtiger denn je, weil die Menschen immer älter werden. Viele unterschätzen ihre Lebenserwartung deutlich, im Schnitt um rund sieben Jahre. Wer zu kurz plant, spart zu wenig oder wählt eine Lösung, die nicht bis zum Schluss reicht.

Ein weiterer wichtiger Vorteil ist die Planbarkeit: Bei uns steht schon bei Vertragsabschluss fest, wie das angesparte Kapital später in eine lebenslange Rente umgerechnet wird, denn der Rentenfaktor ist garantiert. Wie hoch das Kapital am Ende ist, hängt von der Entwicklung der Fonds ab. Aber die Umrechnung in die Rente ist verlässlich, und das schafft Planbarkeit.

