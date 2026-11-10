Kapitalrente verschoben: Was jetzt für deine Altersvorsorge kommt

Bis zu 777 Euro monatlich im mittleren Szenario: Die Kapitalrente könnte die gesetzliche Rente spürbar ergänzen. Doch das Gesetz verzögert sich bis 2027. Dafür startet schon ab Januar das Altersvorsorgedepot. Das musst du jetzt wissen.

Das Rentenreformpaket sollte eigentlich noch in diesem Jahr durch den Bundestag. Nun will Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) vor Weihnachten nur die rentenrechtlichen Änderungen ins Kabinett bringen. Für die Kapitalrente sind zunächst nur Eckpunkte geplant, das Gesetz folgt 2027. Den neuen Zeitplan skizzierte Merz am 3. November bei der IHK Berlin. Nun steht das Jahr 2028 als Ziel, doch ob die Kapitalrente wie vorgeschlagen dann startet, ist offen.

Was ist die Kapitalrente?

Die gesetzliche Rente basiert auf dem Umlageverfahren. Das heißt also: Die heutigen Beiträge zahlen die heutigen Renten. Die Kapitalrente soll das System nach schwedischem Vorbild um einen kapitalgedeckten Baustein ergänzen. Das Geld wird am Kapitalmarkt angelegt und später als Zusatzrente ausgezahlt.

Laut den Empfehlungen der Rentenkommission sollen Beschäftigte und Arbeitgeber dafür zusammen zwei Prozent des Bruttolohns einzahlen, je zur Hälfte und schrittweise eingeführt. Das bedeutet: Du würdest also zusätzlich vorsorgen und weiterhin die laufenden Renten mitfinanzieren.