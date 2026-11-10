Kapitalrente verschoben: Was jetzt für deine Altersvorsorge kommt
Bis zu 777 Euro monatlich im mittleren Szenario: Die Kapitalrente könnte die gesetzliche Rente spürbar ergänzen. Doch das Gesetz verzögert sich bis 2027. Dafür startet schon ab Januar das Altersvorsorgedepot. Das musst du jetzt wissen.
Das Rentenreformpaket sollte eigentlich noch in diesem Jahr durch den Bundestag. Nun will Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) vor Weihnachten nur die rentenrechtlichen Änderungen ins Kabinett bringen. Für die Kapitalrente sind zunächst nur Eckpunkte geplant, das Gesetz folgt 2027. Den neuen Zeitplan skizzierte Merz am 3. November bei der IHK Berlin. Nun steht das Jahr 2028 als Ziel, doch ob die Kapitalrente wie vorgeschlagen dann startet, ist offen.
Was ist die Kapitalrente?
Die gesetzliche Rente basiert auf dem Umlageverfahren. Das heißt also: Die heutigen Beiträge zahlen die heutigen Renten. Die Kapitalrente soll das System nach schwedischem Vorbild um einen kapitalgedeckten Baustein ergänzen. Das Geld wird am Kapitalmarkt angelegt und später als Zusatzrente ausgezahlt.
Laut den Empfehlungen der Rentenkommission sollen Beschäftigte und Arbeitgeber dafür zusammen zwei Prozent des Bruttolohns einzahlen, je zur Hälfte und schrittweise eingeführt. Das bedeutet: Du würdest also zusätzlich vorsorgen und weiterhin die laufenden Renten mitfinanzieren.
Wie viel könnte die Kapitalrente bringen?
Eine Modellrechnung des Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) zeigt, was bei durchschnittlichem Verdienst im mittleren Szenario möglich wäre:
Mittleres Szenario der Kapitalrente (Median)
|Beitragsdauer
|Monatliche Kapitalrente (Median)
|20 Jahre
|151 Euro
|30 Jahre
|315 Euro
|40 Jahre
|584 Euro
|45 Jahre
|777 Euro
Anmerkung zur Tabelle: Das ZEW hat mit der sogenannten Monte-Carlo-Simulation 10.000 Börsenverläufe simuliert. Die Werte in der Tabelle zeigen das 50-Prozent-Perzentil, also genau das mittlere Szenario – weder positiv noch negativ. Läuft die Börse etwas schlechter oder besser, ändern sich die Zahlen: So liegt nach 45 Jahren die mittlere Hälfte der Ergebnisse zwischen 502 (25-Prozent-Perzentil) und 1.252 Euro (75-Prozent-Perzentil) im Monat.
Altersvorsorgedepot: Start im Januar 2027
Mit der Kapitelrente müssen wir uns noch gedulden. Die Reform der privaten Altersvorsorge ist dagegen beschlossen. Ab dem 1. Januar 2027 kannst du mit dem Altersvorsorgedepot (AVD) gefördert in ETFs und Aktienfonds investieren. Eine Beitragsgarantie gibt es nicht: Das bietet mehr Renditechancen, bedeutet aber auch, dass Verluste möglich sind. Allerdings ist das auf lange Sicht bei breiter Streuung sehr unwahrscheinlich.
Du kannst entweder selbst im Rahmen des individuellen Altersvorsorgedepots aktiv werden oder noch einfacher: das Standarddepot wählen – dann musst dich nicht um nichts mehr kümmern. Im Standarddepot sind die Effektivkosten auf ein Prozent gedeckelt, wobei wir bisher feststellen, dass der Markt so umkämpft ist, dass die Anbieter deutlich unter diesem Kostensatz liegen werden. Nutze bereits heute den Standarddepot-Vergleich.
Die AVD-Förderung im Überblick
- 50 Prozent Zulage auf die ersten 360 Euro pro Jahr
- 25 Prozent auf weitere Beiträge bis 1.800 Euro
- maximal 540 Euro Grundzulage, die du mit 150 Euro im Monat erreichst
- dazu mögliche Kinderzulagen
Tipp: Die Förderungen haben es in sich. Erfahre alles im Detail darüber: Altersvorsorgedepot-Förderung: So viel Geld gibt der Staat dazu.
Das eine ist die Förderung, das andere – gerade bei jungen Anlegern – die lange Laufzeit. Zum einen kann der Kapitalmarkt dann durch den Zinseszinseffekt seine Kräfte besser entfalten, zum anderen sind vorübergehende Rücksetzer zu verschmerzen. Spiele es jetzt durch und prüfe, was beim AVD für dich drin ist:
Kapitalrente vs. Altersvorsorgedepot
Beide setzen auf langfristige Kapitalanlage. Die Kapitalrente wäre aber verpflichtend und Teil der gesetzlichen Rente. Das AVD dagegen ist freiwillig und staatlich gefördert. Neben den Zulagen zählen beim AVD auch Kosten, Steuern und die Bindung des Geldes bis zur Rente. Ab 1. Januar kannst du deine bestehenden ETF-Sparpäne um das das AVD erweitern: Altersvorsorgedepot vs. ETF-Sparplan: Was lohnt sich mehr?
Alle Infos zum Start und zu den AVD-Angeboten. Jetzt in die Altersvorsorgedepot-Startliste eintragen.