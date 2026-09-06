Altersvorsorgedepot vs. ETF-Sparplan: Was lohnt sich mehr?

Das Altersvorsorgedepot soll den langfristigen Vermögensaufbau für die private Altersvorsorge staatlich fördern. Doch lohnt sich die geförderte Vorsorge tatsächlich mehr als ein klassischer ETF-Sparplan? Die Antwort hängt nicht allein vom Vermögen zum Rentenbeginn ab. Entscheidend ist, wie viel Geld dir nach Steuern tatsächlich zur Verfügung steht.

Wir zeigen dir die wichtigsten Unterschiede zwischen Altersvorsorgedepot und ETF-Sparplan und erklären, für wen welche Variante sinnvoll sein kann.

Tipp: Das Altersvorsorgedepot startet 2027. Trag dich jetzt in unsere E-Mail Liste ein – wir informieren dich, sobald die ersten Altersvorsorgedepot-Anbieter mit ihren Angeboten starten. Jetzt eintragen!