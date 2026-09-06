Altersvorsorgedepot vs. ETF-Sparplan: Was lohnt sich mehr?
Wir vergleichen Förderung, Steuern und Flexibilität und zeigen, welche Lösung besser zu dir passt.
Das Altersvorsorgedepot soll den langfristigen Vermögensaufbau für die private Altersvorsorge staatlich fördern. Doch lohnt sich die geförderte Vorsorge tatsächlich mehr als ein klassischer ETF-Sparplan? Die Antwort hängt nicht allein vom Vermögen zum Rentenbeginn ab. Entscheidend ist, wie viel Geld dir nach Steuern tatsächlich zur Verfügung steht.
Wir zeigen dir die wichtigsten Unterschiede zwischen Altersvorsorgedepot und ETF-Sparplan und erklären, für wen welche Variante sinnvoll sein kann.
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Das Wichtigste in Kürze: Altersvorsorgedepot oder ETF-Sparplan?
Staatliche Förderung: Beim Altersvorsorgedepot unterstützt der Staat deinen Vermögensaufbau durch Zulagen und steuerliche Vorteile. Beim freien ETF-Sparplan gibt es diese Förderung nicht.
Steuern: Das Altersvorsorgedepot bietet Vorteile während der Ansparphase, dafür werden die späteren Auszahlungen versteuert. Beim ETF-Sparplan werden Kapitalerträge bereits während der Ansparphase bzw. bei Verkauf besteuert.
Flexibilität: Beim ETF-Sparplan kannst du jederzeit auf dein Vermögen zugreifen. Bei der Entnahme aus dem Altersvorsorgedepot musst du dich hingegen an bestimmte Bedingungen halten.
Anlagefreiheit: Beim freien Depot kannst du aus einer großen Zahl von ETFs und anderen Wertpapieren wählen. Beim Altersvorsorgedepot hängt die Auswahl von den gesetzlichen Vorgaben und dem jeweiligen Anbieter ab.
Entscheidend ist die Nettorente: Ein höheres Vermögen zum Rentenbeginn bedeutet nicht automatisch, dass dir im Ruhestand entsprechend mehr Geld zur Verfügung steht. Deshalb solltest du beide Varianten nach Steuern vergleichen. Am besten mit unserem Altersvorsorgedepot-Rechner.
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Altersvorsorgedepot und ETF-Sparplan: Die wichtigsten Unterschiede
Altersvorsorgedepot und ETF-Sparplan verfolgen grundsätzlich dasselbe Ziel: Du investierst langfristig am Kapitalmarkt, um Vermögen aufzubauen. Der entscheidende Unterschied liegt darin, wie frei du über dein Geld verfügen kannst und welche Unterstützung du vom Staat erhältst.
Beim Altersvorsorgedepot beteiligt sich der Staat mit Zulagen und möglichen Steuervorteilen an deiner Altersvorsorge. Dadurch kann mehr Kapital investiert werden und langfristig vom Zinseszinseffekt profitieren. Gleichzeitig ist das angesparte Vermögen an die Altersvorsorge gebunden und für die spätere Auszahlung gelten gesetzliche Vorgaben.
Beim freien ETF-Sparplan finanzierst du deinen Vermögensaufbau dagegen vollständig selbst. Dafür genießt du deutlich mehr Freiheit: Du bestimmst Sparrate und ETF-Auswahl selbst und kannst grundsätzlich jederzeit auf dein Vermögen zugreifen.
Vereinfacht gesagt: Beim Altersvorsorgedepot tauschst du einen Teil deiner Flexibilität gegen staatliche Förderung und steuerliche Vorteile. Beim ETF-Sparplan verzichtest du auf diese Förderung, behältst dafür aber die volle Kontrolle über dein Vermögen. Wie groß die Unterschiede bei Förderung, Steuern, Kosten und Auszahlung konkret sind, zeigt der direkte Vergleich.
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Altersvorsorgedepot vs. ETF-Sparplan im direkten Vergleich
Die Unterschiede zwischen Altersvorsorgedepot und freiem ETF-Sparplan zeigen sich vor allem bei Förderung, Steuern und Flexibilität:
|Altersvorsorgedepot
|Freier ETF-Sparplan
|Staatliche Förderung
|Zulagen bis 540 € p. a. + Kinderzulagen + ggf. Steuervorteil
|Keine staatliche Förderung
|Steuern in der Ansparphase
|Keine laufende Besteuerung von Erträgen; keine Vorabpauschale
|Steuern können durch Vorabpauschale, Ausschüttungen oder Verkäufe anfallen
|Steuern im Ruhestand
|Auszahlungen werden mit dem persönlichen Steuersatz versteuert
|Besteuert werden grundsätzlich nur die erzielten Kapitalerträge; Teilfreistellung wird berücksichtigt
|Verfügbarkeit
|Grundsätzlich bis zur Auszahlphase gebunden; Ausnahmen gelten z. B. für selbst genutztes Wohneigentum
|Vermögen grundsätzlich jederzeit verfügbar
|Auszahlung
|Auszahlplan bis mindestens zum 85. Lebensjahr oder Leibrente; bis zu 30 % als Einmalauszahlung möglich
|Frei wählbar, z. B. regelmäßige Entnahmen oder Einmalauszahlung
|Kosten
|Anbieterabhängig; Kostendeckel von 1,0 % bei Standardprodukten
|Sehr kostengünstig möglich; abhängig von ETF, Depot und Broker
|Anlageauswahl
|Abhängig von gesetzlichen Vorgaben, Produktvariante und Anbieter
|Sehr große Auswahl an ETFs und anderen Wertpapieren
|Pfändungs-/Verwertungsschutz
|Gefördertes Altersvorsorgevermögen ist besonders geschützt
|Normales, frei verfügbares Vermögen
Rechenbeispiel: Altersvorsorgedepot oder ETF-Sparplan?
Wie stark du vom Altersvorsorgedepot profitierst, hängt von deiner persönlichen Situation ab. Alter, Einkommen, Sparrate, Kinder und Anlagehorizont beeinflussen sowohl die staatliche Förderung als auch das spätere Ergebnis.
Unsere vier Beispielrechnungen zeigen, wie unterschiedlich der Vergleich mit einem freien ETF-Sparplan ausfallen kann.
|Lena, 24, Berufseinsteiger
|Julia, 35, Familie 2 Kinder
|Marc, 45, Gutverdiener
|Petra, 55, Spätstarterin
|Sparrate (Monat)
|100 €
|150 €
|300 €
|150 €
|Ansparjahre
|43
|32
|22
|12
|zvE heute / Rente
|30.000 € / 15.000 €
|42.000 € / 20.000 €
|85.000 € / 40.000 €
|48.000 € / 22.000 €
|Zulagen p.a.
|390 €
|1.140 €
|540 €
|540 €
|Steuerersparnis p.a.
|54 €
|0 €
|443 €
|256 €
|Förderquote
|27,0 %
|38,8 %
|21,4 %
|30,7 %
|Kapital mit 67 (AVD)
|277.093 €
|249.034 €
|192.064 €
|43.385 €
|Kapital mit 67 (ETF-Sparplan)
|215.479 €
|160.739 €
|156.010 €
|30.872 €
|Nettorente (AVD)
|1.340 €
|1.178 €
|831 €
|211 €
|Nettorente (ETF-Sparplan)
|1.255 €
|955 €
|944 €
|203 €
|Vorteil AVD pro Monat
|+85 €
|+223 €
|-113 €
|+8 €
Die Förderung macht einen großen Unterschied – aber nicht immer
Die Beispiele zeigen zunächst einen deutlichen Effekt: In allen vier Fällen ist das Vermögen im Altersvorsorgedepot zum Rentenbeginn höher als beim freien ETF-Sparplan. Besonders stark fällt der Unterschied bei Julia aus. Durch die Kinderzulagen erreicht sie eine Förderquote von 38,8 Prozent. Doch ein höheres Vermögen zum Rentenbeginn bedeutet nicht automatisch eine höhere Nettorente.
Das zeigt besonders das Beispiel von Marc. Obwohl sein Altersvorsorgedepot mit 67 Jahren rund 36.000 Euro mehr Vermögen enthält als der freie ETF-Sparplan, fällt seine berechnete Nettorente mit 831 Euro niedriger aus. Beim freien ETF-Sparplan sind es 944 Euro monatlich.
Der Grund liegt vor allem in der unterschiedlichen Besteuerung: Auszahlungen aus dem Altersvorsorgedepot werden nachgelagert besteuert, während beim freien ETF-Depot grundsätzlich nur die Kapitalerträge steuerpflichtig sind.
Bei Julia sieht die Rechnung dagegen ganz anders aus. Sie profitiert stark von der Förderung und erhält in unserem Beispiel mit dem Altersvorsorgedepot monatlich 223 Euro mehr Nettorente.
Das zeigt: Ob sich ein Altersvorsorgedepot gegenüber einem ETF-Sparplan lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten. Entscheidend ist dein persönlicher Vergleich nach Förderung, Kosten und Steuern.
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Vorteile und Nachteile des Altersvorsorgedepots
Das Altersvorsorgedepot verbindet die Geldanlage am Kapitalmarkt mit staatlicher Förderung. Zulagen und mögliche Steuervorteile erhöhen das investierte Kapital und können besonders über lange Anlagezeiträume einen zusätzlichen Renditeeffekt entfalten.
Der Preis dafür ist eine geringere Flexibilität. Das geförderte Vermögen ist für die Altersvorsorge bestimmt, kann nicht beliebig entnommen werden und unterliegt Vorgaben für die spätere Auszahlung. Zudem werden die Leistungen im Ruhestand nachgelagert besteuert.
Die wichtigsten Vorteile:
- staatliche Zulagen und mögliche Steuervorteile
- keine laufende Besteuerung während der Ansparphase
- Förderung kann langfristig mitinvestiert werden
- gezielter Vermögensaufbau für die Altersvorsorge
Die wichtigsten Nachteile:
- Kapital langfristig für die Altersvorsorge gebunden
- gesetzliche Vorgaben für die Auszahlung
- nachgelagerte Besteuerung im Ruhestand
- Kosten und Anlageauswahl abhängig vom gewählten Anbieter und Produkt
Das Altersvorsorgedepot eignet sich damit vor allem als gezielter Baustein für die private Altersvorsorge – nicht als Ersatz für frei verfügbares Vermögen.
Vorteile und Nachteile eines ETF-Sparplans
Der größte Vorteil eines freien ETF-Sparplans ist die Flexibilität. Du entscheidest selbst über Sparrate, ETF-Auswahl und Anlagestrategie und kannst grundsätzlich jederzeit auf dein Vermögen zugreifen.
Dafür erhältst du keine staatliche Förderung. Zudem können während des Vermögensaufbaus bereits Steuern auf Ausschüttungen, realisierte Gewinne oder über die Vorabpauschale anfallen.
Die wichtigsten Vorteile:
- hohe Flexibilität bei Sparrate und Entnahmen
- Vermögen grundsätzlich jederzeit verfügbar
- sehr große Auswahl an ETFs
- kostengünstige Umsetzung möglich
- freie Gestaltung der späteren Entnahmestrategie
Die wichtigsten Nachteile:
- keine staatlichen Zulagen
- keine zusätzlichen Fördervorteile des Altersvorsorgedepots
- Besteuerung bereits während der Ansparphase
- vollständig aus eigenen Mitteln finanzierter Vermögensaufbau
Der ETF-Sparplan eignet sich damit besonders für Anleger, die langfristig Vermögen aufbauen möchten, dabei aber möglichst flexibel bleiben wollen.
Für wen lohnt sich das Altersvorsorgedepot?
Das Altersvorsorgedepot kann sich besonders lohnen, wenn du noch viele Jahre bis zum Ruhestand hast und von einer hohen staatlichen Förderung profitierst. Denn je länger Zulagen und Steuervorteile investiert bleiben, desto stärker können sie zum Vermögensaufbau beitragen.
Besonders interessant kann das Altersvorsorgedepot sein, wenn du:
- noch viele Jahre bis zur Rente hast und langfristig investieren kannst,
- Kinder hast und dadurch zusätzliche Zulagen erhältst,
- steuerlich von den geförderten Beiträgen profitierst,
- ein kostengünstiges Altersvorsorgedepot mit passenden ETFs findest und
- auf einen Teil deiner finanziellen Flexibilität verzichten kannst, weil das Geld tatsächlich für deinen Ruhestand vorgesehen ist.
Ob sich das Altersvorsorgedepot für dich tatsächlich stärker lohnt als ein freier ETF-Sparplan, hängt jedoch vom Zusammenspiel aus Förderung, Einkommen, Anlagehorizont, Kosten und späterer Besteuerung ab. Eine hohe Förderquote allein garantiert noch nicht die höhere Nettorente.
Für wen lohnt sich ein ETF-Sparplan?
Ein freier ETF-Sparplan kann die bessere Wahl sein, wenn dir Flexibilität und freie Verfügbarkeit wichtiger sind als staatliche Förderung. Du entscheidest selbst, wie viel du investierst, welche ETFs du auswählst und wann du auf dein Vermögen zugreifst.
Besonders interessant kann ein ETF-Sparplan sein, wenn du:
- finanziell flexibel bleiben möchtest und dein Vermögen nicht bis zum Ruhestand binden willst,
- auch für andere Ziele als die Altersvorsorge sparst, beispielsweise für eine Immobilie oder größere Anschaffungen,
- deine ETFs und Anlagestrategie vollständig selbst bestimmen möchtest,
- jederzeit über dein Vermögen verfügen möchtest und
- nur wenig von der staatlichen Förderung des Altersvorsorgedepots profitierst oder die spätere Besteuerung dessen Vorteil reduziert.
Ein ETF-Sparplan kann deshalb trotz fehlender Förderung die attraktivere Lösung sein. Entscheidend ist auch hier nicht allein das Vermögen zum Rentenbeginn, sondern wie viel dir nach Kosten und Steuern zur Verfügung steht – und wie wichtig dir finanzielle Flexibilität ist.
Altersvorsorgedepot und ETF-Sparplan kombinieren
Du musst dich nicht zwingend zwischen Altersvorsorgedepot und ETF-Sparplan entscheiden. Für viele Anleger kann eine Kombination aus beiden Lösungen sinnvoll sein.
Eine mögliche Strategie: Du zahlst zunächst bis zu 1.800 Euro pro Jahr beziehungsweise 150 Euro pro Monat in das Altersvorsorgedepot ein. Auf diese Beiträge kannst du die staatliche Grundzulage von bis zu 540 Euro pro Jahr erhalten. Hinzu kommen gegebenenfalls Kinderzulagen und weitere steuerliche Vorteile.
Kannst du beispielsweise 300 Euro im Monat für deine Altersvorsorge zurücklegen, könntest du 150 Euro in das Altersvorsorgedepot und die übrigen 150 Euro in einen freien ETF-Sparplan investieren. Bei einer Sparrate von 500 Euro wären beispielsweise 150 Euro für das Altersvorsorgedepot und 350 Euro für den freien ETF-Sparplan denkbar.
So verbindest du die Stärken beider Welten: staatliche Förderung für deine langfristige Altersvorsorge und finanzielle Flexibilität durch frei verfügbares ETF-Vermögen.
Wie die optimale Aufteilung aussieht, hängt von deinem Einkommen, deiner Förderung, deinem Alter, deiner Sparrate und deinen finanziellen Zielen ab. Insbesondere bei Kinderzulagen oder zusätzlichen Steuervorteilen kann eine andere Aufteilung sinnvoll sein.
Unser Tipp: Prüfe zuerst, wie viel du in das Altersvorsorgedepot einzahlen solltest, um deine persönliche Förderung optimal zu nutzen. Den darüber hinausgehenden Teil deiner Sparrate kannst du anschließend flexibel über einen ETF-Sparplan investieren.
Fazit: Altersvorsorgedepot oder ETF-Sparplan – was ist besser?
Das Altersvorsorgedepot punktet mit staatlicher Förderung und steuerlichen Vorteilen, der ETF-Sparplan mit Flexibilität und freier Verfügbarkeit. Welche Variante besser ist, hängt deshalb von deiner persönlichen Situation ab.
Entscheidend ist nicht allein das Vermögen zum Rentenbeginn, sondern was nach Kosten und Steuern tatsächlich bei dir ankommt. Wie unsere Beispiele zeigen, bedeutet mehr Vermögen nicht automatisch eine höhere Nettorente.
Für viele Anleger kann deshalb eine Kombination sinnvoll sein: staatliche Förderung mit dem Altersvorsorgedepot nutzen und zusätzlich flexibel mit einem ETF-Sparplan Vermögen aufbauen.
Mit unserem Altersvorsorgedepot-Rechner kannst du beide Varianten vergleichen und deinen persönlichen Altersvorsorgeplan berechnen
Häufige Fragen zu Altersvorsorgedepot vs. ETF-Sparplan
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