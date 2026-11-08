Lieber zum Zahnarzt als über die Rente reden: Du solltest das Altersvorsorgedepot unbedingt kennen
Fast jeder Fünfte hat noch nie über die Rente gesprochen. Dabei startet 2027 das Altersvorsorgedepot – höchste Zeit, sich jetzt zu informieren.
Über Geld spricht man nicht – und über die eigene Rente offenbar noch weniger. Fast jeder fünfte Befragte (18 Prozent) hat noch nie über seine Altersvorsorge gesprochen. Das zeigt die neue Retirement Conversation Gap Study von Fidelity International.
Wie unbeliebt das Thema ist, zeigt ein Vergleich mit anderen ungeliebten Pflichten: 30 Prozent würden lieber ihre Steuererklärung machen, als über die Rente zu reden. 28 Prozent ziehen eine Vorsorgeuntersuchung vor, 25 Prozent sogar die Kontrolle beim Zahnarzt.
Das Problem: Wer das Thema vor sich herschiebt, verschenkt Zeit. Dabei ist der Moment gerade günstig: Mit dem Altersvorsorgedepot (AVD) startet im Januar 2027 eine staatlich geförderte Altersvorsorge, mit der du erstmals konsequent in ETFs sparen kannst. Wer sich jetzt informiert, kann vom Start weg dabei sein und so die mit Unterstützung von Vaterstaat die Rentenlücke schließen.
Wer über die Rente spricht, blickt zuversichtlicher nach vorn
Die gute Nachricht der Studie: Reden wirkt. 76 Prozent der Befragten beschreiben ihr Gespräch über die eigene Altersvorsorge als hilfreich. Wer in den vergangenen zwölf Monaten ein konkretes Vorsorgegespräch geführt hat, fühlt sich zudem mehr als doppelt so häufig finanziell gut auf den Ruhestand vorbereitet.
|Vorsorgegespräch in den letzten 12 Monaten
|Letztes Gespräch länger her oder nie
|Fühlt sich finanziell gut vorbereitet
|46,5 Prozent
|20,2 Prozent
|Kennt den nächsten sinnvollen Schritt
|74,1 Prozent
|43,7 Prozent
Gespräche schaffen also vor allem Orientierung. Wer darüber spricht, weiß deutlich häufiger, was als Nächstes zu tun ist – etwa einen Sparplan einzurichten oder die bestehende Vorsorge zu überprüfen.
„Lieber die Steuererklärung machen oder zum Zahnarzt gehen als über die eigene Rente sprechen? Das müssen wir ändern. Altersvorsorge darf kein Thema sein, das wir so lange vor uns herschieben, bis es irgendwann zu spät ist“, sagt Susanna Wooders, Country Head Germany bei Fidelity International.
Der Einstieg sei einfacher, als viele denken. „Wer anfängt, darüber zu sprechen, macht aus einem abstrakten Zukunftsthema etwas Konkretes, das sich heute angehen lässt.“ Ihr Appell: „Raus mit der Rente aus der Tabuzone und rein ins Gespräch.“
Altersvorsorgedepot: Das Garantie-Missverständnis
Großen Aufklärungsbedarf sieht die Studie beim neuen Altersvorsorgedepot (AVD), das im Januar 2027 startet. Fast jeder Zweite, der das AVD kennt (47,6 Prozent), glaubt fälschlicherweise, dass die eingezahlten Beiträge zu Beginn der Auszahlungsphase vollständig garantiert sein müssen.
Tatsächlich ist beim AVD keine Beitragsgarantie vorgeschrieben – und genau darin liegt der Unterschied zur Riester-Rente. Garantien kosten Rendite, weil ein Teil des Geldes in sichere, aber renditeschwache Anlagen fließen muss. Ohne diese Pflicht kannst du einen größeren Teil deiner Beiträge in Aktien und damit etwa in breit gestreute ETFs investieren.
„Was auf den ersten Blick widersprüchlich klingt, kann für Sparer ein Vorteil sein: Der Verzicht auf eine verpflichtende Beitragsgarantie ermöglicht höhere Aktienquoten und bessere Renditechancen über lange Anlagezeiträume“, sagt Jan Schepanek, Leiter des Privatkundengeschäfts von Fidelity in Deutschland und Sprecher der Geschäftsführung der FFB.
Immerhin bringt das AVD Bewegung in die Debatte: Rund jeder Siebte (13,8 Prozent), der zuletzt konkret über seine Vorsorge gesprochen hat, nennt Nachrichten zum AVD als Auslöser für das Gespräch.
Das Interesse ist also da – das Wissen hinkt noch hinterher. Genau hier lohnt es sich, jetzt anzusetzen und sich in unsere AVD-Startliste einzutragen. Dann bleibst du am Ball.
Jetzt informieren: So bereitest du dich auf das Altersvorsorgedepot vor
Bis zum Start im Januar 2027 hast du noch Zeit, dich in Ruhe vorzubereiten. Und ein Gespräch über die Rente fällt deutlich leichter, wenn du weißt, worüber du sprichst. Diese fünf Schritte helfen dir:
- Grundlagen verstehen: Was das AVD ist, wer gefördert wird und wie die Zulagen funktionieren, erklären wir dir in unserem Ratgeber zum Altersvorsorgedepot.
- Förderung berechnen: Mit dem Altersvorsorgedepot-Rechner siehst du in wenigen Minuten deine Zulagen, dein Kapital zum Rentenbeginn und deine monatliche Nettorente – auf Wunsch im Vergleich mit einem normalen ETF-Sparplan.
- Anbieter vergleichen: Welche Banken und Broker ein AVD anbieten und zu welchen Konditionen, zeigt dir unser Altersvorsorgedepot-Vergleich.
- ETFs auswählen: Welche ETFs sich für deine geförderte Vorsorge eignen, liest du in unserem Ratgeber Welche ETFs fürs Altersvorsorgedepot?
- Überblick behalten: Mit dem extraETF Portfolio Tracker hast du deine gesamte Vorsorge an einem Ort im Blick.
Und dann: Sprich darüber – mit Partner, Familie oder Freunden und mach sie auf die extraETF-Seiten rund um das Altersvorsorgedepot aufmerksam.
Raus aus der Tabuzone
Die Fidelity-Studie zeigt: Schweigen über die Rente macht unsicher, Reden schafft Klarheit. Mit dem Altersvorsorgedepot gibt es jetzt einen konkreten Anlass, das Thema aus der Tabuzone zu holen. Informiere dich jetzt, rechne mit unserem AVD-Rechner deine Förderung aus und sehe dir bereits die Anbieter in unserem Vergleich an – dann kannst du im Januar 2027 vom Start weg dabei sein.