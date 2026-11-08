Lieber zum Zahnarzt als über die Rente reden: Du solltest das Altersvorsorgedepot unbedingt kennen

Fast jeder Fünfte hat noch nie über die Rente gesprochen. Dabei startet 2027 das Altersvorsorgedepot – höchste Zeit, sich jetzt zu informieren.

Über Geld spricht man nicht – und über die eigene Rente offenbar noch weniger. Fast jeder fünfte Befragte (18 Prozent) hat noch nie über seine Altersvorsorge gesprochen. Das zeigt die neue Retirement Conversation Gap Study von Fidelity International.

Wie unbeliebt das Thema ist, zeigt ein Vergleich mit anderen ungeliebten Pflichten: 30 Prozent würden lieber ihre Steuererklärung machen, als über die Rente zu reden. 28 Prozent ziehen eine Vorsorgeuntersuchung vor, 25 Prozent sogar die Kontrolle beim Zahnarzt.

Das Problem: Wer das Thema vor sich herschiebt, verschenkt Zeit. Dabei ist der Moment gerade günstig: Mit dem Altersvorsorgedepot (AVD) startet im Januar 2027 eine staatlich geförderte Altersvorsorge, mit der du erstmals konsequent in ETFs sparen kannst. Wer sich jetzt informiert, kann vom Start weg dabei sein und so die mit Unterstützung von Vaterstaat die Rentenlücke schließen.