US-Midterms: Startet die Börse nach der Wahl durch?

Die USA wählen ihren Kongress. Prognosemärkte sehen die Demokraten bei den Midterms klar vorn. Was die Börsenhistorie für Anleger bedeutet.

Am 3. November wählen die USA alle Abgeordneten des Repräsentantenhauses und ein Drittel des Senats neu. Das beherrschende Wahlkampfthema: die Bezahlbarkeit des Alltags. „Die Wahl wird faktisch zum Referendum über Inflation und Lebenshaltungskosten“, sagt Thorsten Fischer, Head of Portfolio Management bei Moventum AM. Für Anleger zähle aber etwas anderes: „Für die Märkte zählt weniger der Gewinner als vielmehr, dass die Unsicherheit endet.“

Midterms: Demokraten im Aufwind

Noch halten die Republikaner beide Kammern, im Repräsentantenhaus allerdings nur mit fünf Sitzen Vorsprung. Die Umfragen sprechen gegen sie: Trumps Zustimmungswerte liegen bei 37 bis 38 Prozent, im Generic Ballot führten die Demokraten Anfang Oktober mit acht bis neun Punkten.

Die Prognosemärkte gehen noch weiter. Auf Polymarket werden die Demokraten fürs Repräsentantenhaus mit 92 Prozent gehandelt, und auch beim Senat liegen sie vorn. Fischer selbst hält dagegen einen geteilten Kongress für am wahrscheinlichsten. Klar ist: Quoten sind Momentaufnahmen, keine Prognosen.