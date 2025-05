Die Deutsche Bank ist eine der führenden deutschen Großbanken mit internationalem Investmentbanking, Asset Management und Firmenkundengeschäft. Die Commerzbank ist eine führende Geschäftsbank in Deutschland, die klassische Bankdienstleistungen für mittelständische Unternehmen und Privatkunden anbietet. HSBC Holdings ist eine weltweit tätige Bankengruppe mit Sitz in London, die insbesondere in Asien stark vertreten ist und dort ein umfangreiches Filial- und Investmentbanking-Netzwerk betreibt.