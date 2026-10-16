„Ein Testament allein reicht bei Kryptowährungen häufig nicht aus“

Haltefrist fällt, Bestandsschutz bleibt – aber gilt er auch für Erben? Roman Przibylla, Geschäftsführer von Bitcoin Suisse Europe, erklärt, was du jetzt dokumentieren solltest.

Das Bundeskabinett wollte eigentlich hat die Reform der Krypto-Besteuerung am 14. Oktober beschließen. Das verschiebt sich nun. Relativ klar scheint jedoch: Bitcoin, die bis Ende 2026 gekauft werden, behalten ihre einjährige Haltefrist, für spätere Käufe entfällt sie. Wie bewerten Sie diese Lösung aus Sicht von Anlegern, die über Jahrzehnte Vermögen aufbauen wollen?

Grundsätzlich begrüssen wir, dass der vorliegende Entwurf mit dem vorgesehenen Bestandsschutz Planungssicherheit für bestehende Investoren schaffen soll. Gleichzeitig sehen wir die geplante Abschaffung der einjährigen Haltefrist kritisch.

Wer Bitcoin über zehn oder zwanzig Jahre hält, verfolgt eine grundlegend andere Strategie als jemand, der kurzfristig auf Kursbewegungen spekuliert. Diese Unterscheidung sollte sich auch im Steuerrecht widerspiegeln.

Bitcoin ist längst kein reines Spekulationsobjekt mehr, sondern zunehmend Bestandteil einer strategischen Vermögensallokation. Wir erleben bei unseren Kunden, dass die Diskussion nicht mehr nur darum geht, ob man in Bitcoin investieren sollte, sondern welchen Anteil digitale Vermögenswerte langfristig im Gesamtportfolio einnehmen sollen.

Eine Steuerreform sollte langfristigen Vermögensaufbau nicht erschweren, sondern Rechtssicherheit schaffen und verantwortungsvolles Investieren fördern.

Viele Ihrer Kunden halten Bitcoin seit Jahren und möchten sie an Kinder oder Enkel weitergeben. Bislang übernimmt der Empfänger dabei das ursprüngliche Anschaffungsdatum. Gehen Sie davon aus, dass der Bestandsschutz auch beim Beschenkten oder Erben erhalten bleibt, wenn die Übertragung erst nach dem Stichtag stattfindet?

Aus unserer Sicht sollte der Bestandsschutz auch bei Schenkungen und Erbschaften erhalten bleiben. Andernfalls könnte die langfristige Vermögens- und Nachfolgeplanung vieler Anleger erheblich beeinträchtigt werden.

Nach der bisherigen steuerlichen Systematik tritt der Beschenkte oder Erbe bei unentgeltlichen Übertragungen grundsätzlich in die steuerliche Position des Rechtsvorgängers ein. Ob und in welchem Umfang dieser Grundsatz im weiteren Gesetzgebungsverfahren beibehalten wird, ist jedoch noch nicht abschliessend geklärt. Entscheidend ist daher, dass der Gesetzgeber dies ausdrücklich und rechtssicher regelt.

