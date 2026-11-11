Rentenlücke berechnen: Auf diese elf Schritte kommt es bei der Altersvorsorge an

Reicht deine Rente im Alter? Wir zeigen dir jetzt ganz konkret deine Rentenlücke und liefern auch gleich das geeignete Produkt zur Lösung für deine Altersvorsorge.

Die Rentenlücke wird schnell zum Problem, wenn du sie zu spät erkennst. Elf Empfehlungen aus dem OECD Pensions Outlook 2026 zeigen, worauf es bei der privaten Altersvorsorge ankommt – und warum das Altersvorsorgedepot (AVD) ab 2027 einen Blick wert ist.

Gehe jetzt deine Altersvorsorge an

Wie viel Geld brauchst du im Ruhestand – und wie viel wirst du tatsächlich bekommen? Aus diesen beiden Fragen ergibt sich deine Rentenlücke. Trotzdem beginnt die private Altersvorsorge häufig mit der Suche nach einem Produkt. Wir helfen dir jetzt ganz konkret, deine Rentenlücke zu ermitteln und mit den richtigen Produkten entgegenzusteuern. Doch eines nach dem anderen.

Der OECD Pensions Outlook 2026 setzt früher an: Erst den Bedarf ermitteln, dann ausreichende Beiträge ermöglichen. Die elf Empfehlungen richten sich an die Politik. Du kannst daraus trotzdem wichtige Anregungen für deine eigene Rentenplanung mitnehmen und wir zeigen dir auch, wie du bald mit dem staatlich geförderten Altersvorsorgedepot loslegen kannst.