Rentenlücke berechnen: Auf diese elf Schritte kommt es bei der Altersvorsorge an
Reicht deine Rente im Alter? Wir zeigen dir jetzt ganz konkret deine Rentenlücke und liefern auch gleich das geeignete Produkt zur Lösung für deine Altersvorsorge.
Die Rentenlücke wird schnell zum Problem, wenn du sie zu spät erkennst. Elf Empfehlungen aus dem OECD Pensions Outlook 2026 zeigen, worauf es bei der privaten Altersvorsorge ankommt – und warum das Altersvorsorgedepot (AVD) ab 2027 einen Blick wert ist.
Gehe jetzt deine Altersvorsorge an
Wie viel Geld brauchst du im Ruhestand – und wie viel wirst du tatsächlich bekommen? Aus diesen beiden Fragen ergibt sich deine Rentenlücke. Trotzdem beginnt die private Altersvorsorge häufig mit der Suche nach einem Produkt. Wir helfen dir jetzt ganz konkret, deine Rentenlücke zu ermitteln und mit den richtigen Produkten entgegenzusteuern. Doch eines nach dem anderen.
Der OECD Pensions Outlook 2026 setzt früher an: Erst den Bedarf ermitteln, dann ausreichende Beiträge ermöglichen. Die elf Empfehlungen richten sich an die Politik. Du kannst daraus trotzdem wichtige Anregungen für deine eigene Rentenplanung mitnehmen und wir zeigen dir auch, wie du bald mit dem staatlich geförderten Altersvorsorgedepot loslegen kannst.
- Die OECD – also die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung – empfiehlt, zuerst das Ziel-Einkommen im Alter festzulegen und erst danach über Beiträge und Produkte zu entscheiden.
- Deine Rentenlücke ist die Differenz zwischen benötigtem und erwartetem Netto-Einkommen im Ruhestand – gerechnet in heutiger Kaufkraft.
- Ab dem 1. Januar 2027 soll das staatlich geförderte Altersvorsorgedepot starten, mit einer Grundzulage von bis zu 540 Euro jährlich.
- Förderung ersetzt keine Planung: Kosten, Steuern, Anlageauswahl und Auszahlungsregeln entscheiden mit.
Elf OECD-Schritte für eine bessere Altersvorsorge
Die OECD empfiehlt sinngemäß:
- Ziel festlegen: Wie viel Einkommen wird im Alter gebraucht?
- Pflichtrenten abschätzen: Welche Leistungen sind zu erwarten?
- Beitragslücke berechnen: Wie viel zusätzliche Sparleistung fehlt?
- Sparfähigkeit prüfen: Welche Beiträge sind finanziell tragbar?
- Ersparnisse erfassen: Welche Vorsorge besteht bereits?
- Pflicht und Freiwilligkeit abwägen: Welche Beiträge helfen welchen Gruppen?
- Beitragsregeln anpassen: Stimmen Mindestbeiträge und Höchstgrenzen?
- Sparen erleichtern: Welche Anreize und Automatismen wirken?
- Produkte verbessern: Kosten, Anlagequalität und Vertragsregeln prüfen.
- Beiträge schrittweise erhöhen: Anpassungen finanzierbar machen.
- Ergebnisse kontrollieren: Bei Bedarf nachsteuern.
Was die OECD-Empfehlungen für deine private Vorsorge bedeuten
Viele Punkte lassen sich direkt auf deine Situation übertragen. Die Schritte eins bis fünf sind dein persönlicher Fahrplan: Ziel definieren, Ansprüche prüfen, Lücke berechnen, Sparrate festlegen, Bestehendes einrechnen. Die Schritte acht bis elf helfen dir beim Durchhalten: Automatisiere deinen Sparplan, achte auf Kosten, erhöhe die Rate bei Gehaltssprüngen und überprüfe deinen Plan regelmäßig.
Rentenlücke berechnen: Erst rechnen, dann vorsorgen
Für dich beginnt die Planung mit einem Kassensturz: Welche monatlichen Ausgaben erwartest du im Ruhestand? Was decken gesetzliche Rente, Betriebsrente und andere Einkünfte ab?
Ein einfaches Beispiel: Du bist jetzt 36 Jahre, arbeitest seit 2008 und hast ein Monatsbrutto von 4.000 Euro. Du wirst mit 67 in Rente gehen und benötigst dann 1.800 Euro im Monat. In dieser Konstellation ergibt sich eine Rentenlücke von 713 Euro.
Altersvorsorgedepot: Was sich ab 2027 ändert
Du hast nun hoffentlich mit dem Rentenlückenrechner deinen Fehlbetrag ermittelt und hast eine ungefähre Größenordnung für deine Rentenlücke. Doch keine Sorge: Mit dem geplanten Altersvorsorgedepot (AVD) kannst du sie schließen. So wird das Altersvorsorgedepot die Möglichkeiten für dich eröffnen. Und auch hier ist es sinnvoll, ein Gefühl zu entwickeln, was es dir bringen könnten. Behalte deine zuvor festgestellte Rentenlücke im Kopf und schaue jetzt nach, was das Altersvorsorgedepot für dich bringen wird:
Vorgesehen ist unter anderem ein staatlich gefördertes Depot ohne verpflichtende Beitragsgarantie, beispielsweise für breit gestreute Aktien-ETFs. Die Grundzulage kann bis zu 540 Euro jährlich betragen. Bestehende Riester-Verträge laufen weiter.
Die wichtigsten Regeln erklärt der Ratgeber zum Altersvorsorgedepot. Entscheidend bleibt: Förderung schützt nicht vor Kursverlusten. Allerdings sind Verluste bei breiter Streuung und langer Laufzeit sehr unwahrscheinlich und als weiterer Puffer bzw. Beschleuniger für den Vermögensaufbau dienen die Zulagen.
Und jetzt noch die Umsetzung für das AVD
Wir kennen nun grob deine voraussichtliche Rentenlücke und deinen Vorteil durch das Altersvorsorgedepot. Das zu wissen, ist schön, aber noch nicht das Ende der Geschichte. In den kommenden Wochen solltest du dich nach einem günstigen AVD-Anbieter umsehen. Und hier ist auch schön die Lösung dafür: Konkrete Angebote findest du im Altersvorsorgedepot-Vergleich.