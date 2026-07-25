Altersvorsorgedepot und Steuern: So funktioniert die nachgelagerte Besteuerung

Beim Altersvorsorgedepot spielt neben der staatlichen Förderung auch die steuerliche Behandlung eine wichtige Rolle. Während der Ansparphase werden Erträge im Depot grundsätzlich nicht laufend besteuert. Auch ETF-Wechsel oder Umschichtungen lösen zunächst keine Steuer aus.

Die Besteuerung wird auf die Rentenphase verschoben. Erst bei der Auszahlung werden die Leistungen grundsätzlich mit dem persönlichen Einkommensteuersatz besteuert. Dieses Prinzip nennt sich nachgelagerte Besteuerung.

Der Vorteil: Kapital, das sonst bereits während der Ansparphase für Steuern verwendet würde, kann weiter investiert bleiben und zusätzliche Erträge erwirtschaften.

Wir erklären dir, wie das Altersvorsorgedepot besteuert wird, welche steuerlichen Vorteile es bietet und worauf du bei der Auszahlung achten solltest.