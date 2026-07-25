Altersvorsorgedepot und Steuern: So funktioniert die nachgelagerte Besteuerung
Keine Abgeltungsteuer in der Ansparphase, dafür Einkommensteuer im Alter: Wir erklären, wie das Altersvorsorgedepot steuerlich funktioniert.
Beim Altersvorsorgedepot spielt neben der staatlichen Förderung auch die steuerliche Behandlung eine wichtige Rolle. Während der Ansparphase werden Erträge im Depot grundsätzlich nicht laufend besteuert. Auch ETF-Wechsel oder Umschichtungen lösen zunächst keine Steuer aus.
Die Besteuerung wird auf die Rentenphase verschoben. Erst bei der Auszahlung werden die Leistungen grundsätzlich mit dem persönlichen Einkommensteuersatz besteuert. Dieses Prinzip nennt sich nachgelagerte Besteuerung.
Der Vorteil: Kapital, das sonst bereits während der Ansparphase für Steuern verwendet würde, kann weiter investiert bleiben und zusätzliche Erträge erwirtschaften.
Wir erklären dir, wie das Altersvorsorgedepot besteuert wird, welche steuerlichen Vorteile es bietet und worauf du bei der Auszahlung achten solltest.
Das Wichtigste in Kürze: Steuerregeln im Überblick
Keine laufende Besteuerung im Depot: Während der Ansparphase fallen innerhalb des Altersvorsorgedepots grundsätzlich keine Abgeltungsteuer und keine Vorabpauschale an. Auch Umschichtungen lösen zunächst keine Besteuerung aus.
Besteuerung wird verschoben: Die steuerliche Belastung erfolgt erst in der Auszahlphase. Deshalb spricht man von nachgelagerter Besteuerung.
Auszahlungen sind steuerpflichtig: Leistungen aus dem Altersvorsorgedepot werden in der Rentenphase grundsätzlich mit dem persönlichen Einkommensteuersatz besteuert.
Steuerstundung stärkt den Zinseszinseffekt: Weil während der Ansparphase keine laufende Besteuerung innerhalb des Depots erfolgt, kann mehr Kapital investiert bleiben.
AVD und ETF-Depot werden unterschiedlich besteuert: Beim freien ETF-Depot werden grundsätzlich nur steuerpflichtige Kapitalerträge besteuert. Beim AVD greift dagegen die nachgelagerte Besteuerung der späteren Leistungen.
Entscheidend ist die Gesamtrechnung: Förderung, Anlagedauer, Rendite, Kosten und die persönliche Steuerbelastung im Alter entscheiden darüber, wie attraktiv das Altersvorsorgedepot für dich ist.
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Wie wird das Altersvorsorgedepot besteuert?
Das Altersvorsorgedepot folgt dem Prinzip der nachgelagerten Besteuerung. Während der Ansparphase wird die Besteuerung weitgehend aufgeschoben. Erst wenn du im Ruhestand Geld aus deinem Altersvorsorgedepot erhältst, werden die Leistungen steuerlich berücksichtigt.
Das unterscheidet das Altersvorsorgedepot von einem normalen ETF-Depot. Dort können bereits während des Vermögensaufbaus Steuern anfallen – etwa auf Ausschüttungen, realisierte Kursgewinne oder durch die Vorabpauschale.
Beim Altersvorsorgedepot bleibt dieses Kapital zunächst investiert und kann weiter Erträge erwirtschaften. Die Steuer wird also nicht vermieden, sondern in die Zukunft verschoben.
Entscheidend sind dabei drei Phasen: Einzahlung, Ansparphase und Auszahlung.
Steuern bei der Einzahlung ins Altersvorsorgedepot
Das Altersvorsorgedepot ist eine staatlich geförderte private Altersvorsorge. Wer die Voraussetzungen erfüllt und eigene Beiträge einzahlt, kann Zulagen und gegebenenfalls zusätzliche steuerliche Vorteile erhalten. Wie hoch die Förderung ausfällt, hängt von der Höhe der Beiträge und der persönlichen Situation ab. Alle Details dazu findest du in unserem Ratgeber Altersvorsorgedepot: Die Förderung im Detail.
Die Grundidee: Der Staat fördert den Aufbau deiner Altersvorsorge heute, dafür werden die späteren Leistungen im Ruhestand besteuert. Ob sich das lohnt, sollte deshalb immer über den gesamten Zeitraum von der Einzahlung bis zur Auszahlung betrachtet werden.
Steuern während der Ansparphase
Während der Ansparphase können Anleger innerhalb des Altersvorsorgedepots in ETFs und andere zulässige Anlagen investieren, ohne dass Kapitalerträge laufend besteuert werden. Das betrifft insbesondere drei Bereiche:
- Ausschüttungen: Schüttet ein ETF Dividenden oder andere Erträge aus, werden diese innerhalb des Altersvorsorgedepots nicht laufend besteuert.
- Thesaurierende ETFs: Auch die aus dem freien ETF-Depot bekannte Vorabpauschale fällt während der Ansparphase nicht an.
- ETF-Verkäufe und Umschichtungen: Verkaufst du einen ETF und investierst das Geld innerhalb des Altersvorsorgedepots neu, wird ein entstandener Kursgewinn nicht unmittelbar besteuert.
So bleibt mehr Kapital investiert und kann weiter Erträge erwirtschaften. Gerade über lange Anlagezeiträume kann daraus ein relevanter Steuerstundungseffekt entstehen.
Warum die Steuerstundung den Zinseszinseffekt verstärkt
Der Vorteil der Steuerstundung zeigt sich beim Zinseszinseffekt. Werden Kapitalerträge bereits während des Vermögensaufbaus besteuert, steht das dafür verwendete Geld anschließend nicht mehr für die Geldanlage zur Verfügung.
Beim Altersvorsorgedepot wird die Besteuerung dagegen auf die Auszahlphase verschoben. Dadurch kann mehr Kapital investiert bleiben und weitere Erträge erwirtschaften.
Ein vereinfachtes Beispiel zeigt den Unterschied: Ein Anleger investiert zehn Jahre lang monatlich 150 Euro in ETFs und erzielt eine durchschnittliche Rendite von sechs Prozent pro Jahr. Insgesamt zahlt er 18.000 Euro ein.
|Ohne Steuer
|Mit Steuer (26,375 %)
|Eingezahlt (120 x 150 Euro)
|18.000,00 Euro
|18.000,00 Euro
|Ertrag vor Steuer
|6.581,91 Euro
|6.581,91 Euro
|Steuerabzug
|0,00 Euro
|-1.735,98 Euro
|Ertrag nach Steuern
|6.581,91 Euro
|4.845,93 Euro
|Endkapital
|24.581,91 Euro
|22.845,93 Euro
|Differenz
|1.735,98 Euro
Ohne Steuerabzug stehen nach zehn Jahren in diesem vereinfachten Beispiel rund 1.736 Euro mehr Kapital zur Verfügung. Beim Altersvorsorgedepot ist die Steuer damit allerdings nicht endgültig gespart: Sie wird lediglich auf die spätere Auszahlphase verschoben. Der eigentliche Vorteil entsteht dadurch, dass das zunächst nicht für Steuern verwendete Kapital länger investiert bleiben kann. Je länger der Anlagezeitraum, desto stärker kann dieser Steuerstundungseffekt wirken.
Muss ich bei einem ETF-Wechsel Steuern zahlen?
Ein weiterer Vorteil des Altersvorsorgedepots zeigt sich bei ETF-Wechseln und Umschichtungen. In einem freien ETF-Depot kann der Verkauf eines ETFs steuerpflichtige Kursgewinne realisieren. Übersteigen die steuerpflichtigen Kapitalerträge den verfügbaren Sparerpauschbetrag, kann unmittelbar Kapitalertragsteuer fällig werden.
Im Altersvorsorgedepot ist das anders: Solange das Kapital im geförderten Vorsorgesystem bleibt, führt der Wechsel zwischen zulässigen Anlagen grundsätzlich nicht zu einer unmittelbaren Besteuerung der realisierten Gewinne.
Das ist besonders praktisch, wenn du deine Anlagestrategie später anpassen möchtest. So kannst du beispielsweise vor dem Ruhestand den Aktienanteil schrittweise reduzieren und in risikoärmere Anlagen umschichten, ohne dass die Umschichtung selbst einen sofortigen Steuerabzug auslöst.
Wie wird das Altersvorsorgedepot im Alter besteuert?
Mit Beginn der Auszahlphase endet die Steuerstundung. Entscheidend ist dann, ob das Kapital aus geförderten oder nicht geförderten Beiträgen stammt.
- Geförderte Beiträge: Die daraus resultierenden Leistungen werden vollständig nachgelagert besteuert – also nicht nur die Erträge, sondern grundsätzlich die gesamte Auszahlung. Maßgeblich ist dein persönlicher Einkommensteuersatz.
- Nicht geförderte Beiträge: Für Beiträge, für die du keine staatliche Förderung erhalten hast, gelten andere Steuerregeln. Hier kommt grundsätzlich eine Besteuerung des Ertragsanteils in Betracht. Besteht dein Altersvorsorgedepot aus beiden Beitragsarten, wird die Auszahlung steuerlich entsprechend aufgeteilt.
Das unterscheidet das AVD vom freien ETF-Depot: Dort investierst du bereits versteuertes Einkommen, sodass grundsätzlich nur die steuerpflichtigen Kapitalerträge besteuert werden. Für die Gesamtrechnung sind deshalb Förderung, Steuerstundung und spätere Besteuerung entscheidend.
Nutze dazu unseren Altersvorsorgedepot-Rechner. Damit kannst du berechnen, wie sich Förderung und Steuern auf deine Nettorendite auswirken.
Ist der Steuersatz im Alter niedriger?
Ein Vorteil der nachgelagerten Besteuerung kann entstehen, wenn dein persönlicher Steuersatz im Ruhestand niedriger ist als während des Berufslebens. Das ist häufig der Fall, weil im Alter das Erwerbseinkommen wegfällt oder sinkt.
Garantiert ist das jedoch nicht. Wie hoch deine Steuerbelastung im Ruhestand tatsächlich ausfällt, hängt von deinen gesamten steuerpflichtigen Einkünften ab – etwa aus gesetzlicher Rente, Betriebs- und Privatrenten oder Mieteinnahmen.
Wer auch im Alter hohe Einkünfte erzielt, kann deshalb weiterhin einer hohen Steuerbelastung unterliegen. Für die Attraktivität des Altersvorsorgedepots zählen daher nicht nur mögliche Unterschiede beim Steuersatz, sondern die Gesamtrechnung aus staatlicher Förderung, Steuerstundung und späterer Besteuerung.
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Altersvorsorgedepot oder ETF-Depot: Was ist steuerlich besser?
Ein direkter Vergleich ist schwieriger, als es zunächst erscheint. Denn ein freies ETF-Depot und ein Altersvorsorgedepot werden nach unterschiedlichen Systemen besteuert.
|Altersvorsorgedepot
|Freies ETF-Depot
|Staatliche Förderung
|Ja, bei Erfüllung der Voraussetzungen
|Nein
|Besteuerung in der Ansparphase
|Keine laufende Besteuerung innerhalb des AVD
|Kapitalerträge können steuerpflichtig sein
|Vorabpauschale
|Keine laufende Belastung im AVD
|Kann anfallen
|Ausschüttungen
|Keine laufende Besteuerung im AVD
|Grundsätzlich steuerpflichtig
|ETF-Verkäufe und Umschichtungen
|Innerhalb des AVD grundsätzlich ohne unmittelbare Besteuerung
|Realisierte Gewinne können steuerpflichtig sein
|Sparer-Pauschbetrag
|Während der Ansparphase nicht relevant
|Kann die Steuerbelastung reduzieren
|Teilfreistellung bei Aktienfonds
|Während der Ansparphase nicht relevant
|Kann die steuerpflichtigen Erträge reduzieren
|Besteuerung im Alter
|Geförderte Leistungen werden nachgelagert besteuert
|Grundsätzlich werden steuerpflichtige Kapitalerträge besteuert
|Steuersatz
|Persönlicher Einkommensteuersatz
|Grundsätzlich Abgeltungsteuer; ggf. persönlicher Steuersatz bei Günstigerprüfung
Der entscheidende Unterschied liegt in der Bemessungsgrundlage. Beim freien ETF-Depot werden grundsätzlich die steuerpflichtigen Kapitalerträge besteuert. Beim Altersvorsorgedepot unterliegen die geförderten Leistungen dagegen der nachgelagerten Besteuerung.
Dafür bietet das AVD staatliche Förderung und verschiebt die Besteuerung in die Auszahlphase. Deshalb lässt sich nicht pauschal sagen, welche Variante steuerlich besser ist. Entscheidend ist das Ergebnis nach Förderung, Kosten und Steuern. Einen ausführlichen Vergleich findest du in unserem Ratgeber Altersvorsorgedepot vs. ETF-Sparplan.
Altersvorsorgedepot vs. ETF-Sparplan: Ein Steuerbeispiel
Wie sich Förderung und Steuern auf das Ergebnis auswirken, zeigt ein konkretes Beispiel. Unser Anleger ist Jahrgang 1992 und investiert bis zum 67. Lebensjahr monatlich 150 Euro. Sein heutiges Einkommen beträgt 55.000 Euro, im Ruhestand rechnen wir mit 24.000 Euro Einkommen. Für beide Varianten unterstellen wir eine Bruttorendite von sechs Prozent pro Jahr. Das AVD hat laufende Kosten in Höhe von 0,20 Prozent pro Jahr, der ETF-Sparplan 0,10 Prozent.
Insgesamt zahlt der Anleger aus eigener Tasche 57.600 Euro ein. Beim Altersvorsorgedepot kommen über die gesamte Laufzeit 17.280 Euro Zulagen und 10.304 Euro Steuererstattungen hinzu. Die gesamte staatliche Förderung beträgt damit 27.584 Euro.
|Altersvorsorgedepot
|ETF-Sparplan
|Eigene Einzahlungen
|57.600 Euro
|57.600 Euro
|Staatliche Zulagen
|17.280 Euro
|-
|Steuererstattungen
|10.304 Euro
|-
|Förderung gesamt
|27.584 Euro
|-
|Vermögen zum Rentenbeginn
|237.066 Euro
|162.194 Euro
|Monatsrente brutto
|1.479,09 Euro
|1.019,28 Euro
|Monatsrente netto
|1.082,67 Euro
|966,98 Euro
|Auszahlung netto gesamt
|233.856,58 Euro
|208.868,51 Euro
|Netto-Vorteil AVD
|+24.988,07 Euro
Obwohl die späteren Leistungen aus dem geförderten Altersvorsorgedepot nachgelagert besteuert werden und die Kosten in diesem Beispiel höher sind, verbleibt ein Vorteil: Die staatliche Förderung und die Steuerstundung sorgen dafür, dass während der Ansparphase deutlich mehr Kapital investiert werden kann.
In der Auszahlphase fällt der Vorsprung dadurch kleiner aus. Trotzdem erhält der Anleger in diesem Beispiel mit dem Altersvorsorgedepot eine monatliche Nettorente von 1.082,67 Euro. Beim freien ETF-Sparplan sind es 966,98 Euro – ein Unterschied von rund 116 Euro pro Monat. Über die gesamte Auszahlphase ergibt sich ein Vorteil von rund 24.988 Euro.
Das Beispiel zeigt: Ein Vergleich allein anhand der Steuersätze greift zu kurz. Entscheidend ist, wie viel nach Förderung, Kosten und Steuern tatsächlich ausgezahlt wird.
Mit unserem Altersvorsorgedepot-Rechner kannst du den Vergleich mit deinem Alter, Einkommen, deiner Sparrate und deinen persönlichen Annahmen selbst berechnen.
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Wie wird eine Einmalzahlung aus dem Altersvorsorgedepot besteuert?
Zu Beginn der Auszahlphase kannst du bis zu 30 Prozent des angesparten Kapitals als Einmalbetrag entnehmen. Das kann beispielsweise für größere Anschaffungen oder als Liquiditätsreserve sinnvoll sein.
Steuerlich kann eine hohe Einmalzahlung jedoch nachteilig sein.
Soweit die Auszahlung aus gefördertem Kapital stammt, unterliegt sie der nachgelagerten Besteuerung und erhöht dein steuerpflichtiges Einkommen im jeweiligen Jahr. Durch den progressiven Einkommensteuertarif kann dadurch die Steuerbelastung steigen.
Es kann deshalb sinnvoll sein, nicht nur die Höhe der Einmalzahlung, sondern auch die Verteilung der Auszahlungen über die Rentenphase zu betrachten. Mehr dazu erfährst du in unserem Ratgeber Altersvorsorgedepot: Die Auszahlphase.
Welche Steuern fallen bei einer vorzeitigen Entnahme an?
Das Altersvorsorgedepot ist für die langfristige Altersvorsorge vorgesehen. Im Gegenzug für staatliche Förderung und steuerliche Vorteile kannst du über das angesparte Vermögen nicht so flexibel verfügen wie bei einem freien ETF-Depot.
Eine vorzeitige Auszahlung außerhalb der gesetzlich vorgesehenen Möglichkeiten kann förderschädlich sein. Dann können erhaltene Zulagen und Steuervorteile zurückgefordert werden und zusätzliche steuerliche Folgen entstehen.
Geld, das du möglicherweise schon in einigen Jahren für ein Auto, eine Immobilie oder andere größere Ausgaben benötigst, solltest du deshalb nicht allein wegen der Förderung in das AVD einzahlen.
Grundsätzlich gehört ins Altersvorsorgedepot nur Kapital, das tatsächlich für deine Altersvorsorge bestimmt ist.
Altersvorsorgedepot und ETF-Sparplan kombinieren
Für viele Anleger muss die Entscheidung nicht Altersvorsorgedepot oder ETF-Sparplan lauten. Eine Kombination kann sinnvoll sein.
Mit dem Altersvorsorgedepot nutzt du staatliche Förderung und steuerliche Vorteile für deine langfristige Altersvorsorge. Mit einem freien ETF-Sparplan baust du zusätzlich flexibel verfügbares Vermögen auf. So verbindest du zwei Ziele: geförderte Altersvorsorge und flexiblen Vermögensaufbau.
Wie du AVD, ETF-Sparplan und weitere Vorsorge-Bausteine sinnvoll priorisierst, zeigen wir in unserem Ratgeber Welche Altersvorsorge zuerst? Die richtige Reihenfolge für deinen Vermögensaufbau.
Für wen lohnt sich das Altersvorsorgedepot steuerlich?
Das Altersvorsorgedepot kann steuerlich besonders attraktiv sein, wenn du noch viele Jahre bis zum Ruhestand hast. Dann kann der Steuerstundungseffekt lange wirken. Eine hohe staatliche Förderung verbessert die Gesamtrechnung zusätzlich.
Ein weiterer Vorteil kann entstehen, wenn dein persönlicher Steuersatz im Ruhestand niedriger ist als während des Berufslebens. Dann profitierst du neben der Steuerstundung möglicherweise auch von einer geringeren Besteuerung der späteren Leistungen.
Wer dagegen hohe Einkünfte im Alter erwartet oder vor dem Ruhestand flexibel auf sein Vermögen zugreifen möchte, sollte genauer rechnen.
Entscheidend ist deshalb nicht, möglichst viele Steuern zu sparen, sondern nach Förderung, Steuern, Rendite und Kosten möglichst viel für die Altersvorsorge herauszuholen – ohne auf die benötigte Flexibilität zu verzichten.
Fazit: Steuervorteile immer in der Gesamtrechnung betrachten
Das Altersvorsorgedepot verschiebt die Besteuerung in die Rentenphase. Während der Ansparphase können Erträge und realisierte Gewinne grundsätzlich ohne laufenden Steuerabzug innerhalb des Depots weiter investiert bleiben. Über lange Zeiträume kann das den Zinseszinseffekt stärken.
Im Gegenzug werden die späteren geförderten Leistungen nachgelagert besteuert. Ob sich das AVD lohnt, entscheidet deshalb nicht der Steuersatz allein, sondern die Gesamtrechnung aus staatlicher Förderung, Steuerstundung, Rendite, Kosten und späterer Steuerbelastung.
Gerade bei langen Anlagezeiträumen kann diese Kombination attraktiv sein. Wer zusätzlich flexibel bleiben möchte, kann das Altersvorsorgedepot mit einem freien ETF-Sparplan kombinieren.
Tipp: Mit unserem Altersvorsorgedepot-Rechner kannst du berechnen, wie sich Förderung und Steuern auf deine persönliche Nettorendite auswirken.
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