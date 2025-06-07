Vorabpauschale bei ETFs und Fonds

Zu Jahresbeginn wundern sich viele Anleger über Abbuchungen auf dem Verrechnungskonto, obwohl sie keine Dividenden oder Ausschüttungen erhalten haben. Ursache ist in vielen Fällen die Vorabpauschale. Diese sorgt dafür, dass Erträge aus Fonds und ETFs nicht dauerhaft steuerlich aufgeschoben werden. Somit können bereits vor dem Realisieren von Gewinnen, Steuern auf die Erträge von Fonds und ETFs anfallen.

Obwohl es diese Pauschale seit der Investmentsteuerreform im Jahr 2018 gibt, ist ihre genaue Funktionsweise vielen Menschen noch immer unklar.

In diesem Ratgeber erfährst du, was die Vorabpauschale ist, wann sie anfällt, wie sie berechnet wird und welche Rolle der Freistellungsauftrag, die Teilfreistellung und die Steuererklärung spielen.