Was ist ein Fondssparplan?

Ein Fondssparplan ist eine der einfachsten und zugleich effektivsten Methoden, um schon mit kleinen Beträgen breit gestreut in den Kapitalmarkt zu investieren. Anstatt eine große Summe auf einmal anzulegen, zahlst du regelmäßig in Investmentfonds ein und kannst so langfristig von den Renditechancen der Börse profitieren. Dank Risikostreuung, Zinseszinseffekt, Durchschnittskosteneffekt (Cost-Average-Effekt) und einem reichhaltigen Angebot an ETFs oder aktiven Fonds, kannst du auch mit geringen Beträgen über die Zeit Schritt für Schritt ein solides Vermögen aufbauen.

In diesem Ratgeber erklären wir dir, wie Fondssparen funktioniert, welche Fondsarten infrage kommen und welche Kosten und Risiken du beachten solltest. Wir zeigen dir auch, wie du mit einem gut gewählten Sparplan deine finanziellen Ziele erreichen kannst.