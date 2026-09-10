Welche Altersvorsorge zuerst? So setzt du deine Sparrate richtig ein

Betriebliche Altersvorsorge, das neue Altersvorsorgedepot, ein freier ETF-Sparplan oder vielleicht noch eine Basisrente: Wer fürs Alter vorsorgen möchte, hat viele Möglichkeiten. Doch welcher Baustein sollte zuerst kommen?

Entscheidend ist dabei nicht nur, welche Form der Altersvorsorge grundsätzlich attraktiv ist. Ebenso wichtig ist, die verschiedenen Möglichkeiten sinnvoll miteinander zu kombinieren und das verfügbare Sparbudget richtig zu verteilen.

Denn nicht jeder Euro ist in jedem Vorsorge-Baustein gleich gut aufgehoben. Manche Anlagen bringen staatliche Förderung oder Zuschüsse vom Arbeitgeber, andere bieten maximale Flexibilität.

Mit der richtigen Reihenfolge kannst du attraktive Vorteile nutzen und gleichzeitig frei verfügbares Vermögen aufbauen.