Renteninformation richtig lesen und verstehen

Einmal im Jahr landet sie im Briefkasten: die Renteninformation der Deutschen Rentenversicherung. Viele legen sie ungelesen beiseite oder werfen nur einen kurzen Blick darauf. Dabei enthält dieses Schreiben eine der wichtigsten Informationen für deine finanzielle Zukunft.

Wer die zentralen Kennzahlen richtig einordnet und die Auswirkungen der Inflation berücksichtigt, kann seine voraussichtliche Rentenlücke realistisch einschätzen und frühzeitig die passenden Maßnahmen ergreifen.

Gerade mit Blick auf das ab 2027 startende Altersvorsorgedepot gewinnt die Renteninformation zusätzlich an Bedeutung. Denn nur wer weiß, welche Leistungen er später aus der gesetzlichen Rente erwarten kann, kann sinnvoll entscheiden, wie viel private Altersvorsorge notwendig ist.