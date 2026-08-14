Frühstartrente vs. Junior-Depot: Was ist besser fürs Kind?
Frühstartrente oder Junior-Depot im Vergleich
Solltest du für dein Kind lieber die staatliche Frühstartrente nutzen oder einen ETF-Sparplan im Junior-Depot aufbauen? Viele Eltern glauben, sie müssten sich zwischen beiden Möglichkeiten entscheiden.
Tatsächlich erfüllen sie jedoch völlig unterschiedliche Aufgaben. Während die Frühstartrente die Altersvorsorge absichert, schafft das Junior-Depot finanziellen Spielraum für Studium, Ausbildung oder den Start ins Erwachsenenleben.
Warum sich beide Modelle ideal ergänzen und wie du sie optimal kombinierst, erfährst du in diesem Ratgeber.
Das Wichtigste in Kürze: Frühstartrente vs. Junior-Depot im Überblick
Zwei Ziele, zwei Lösungen: Die Frühstartrente dient der Altersvorsorge, das Junior-Depot dem Vermögensaufbau für Studium, Führerschein oder den Start ins Berufsleben.
Frühstartrente = staatlich geförderte Altersvorsorge: 10 Euro monatlich vom Staat für Kinder von 6 bis 18 Jahren (mindestens 1.440 Euro) – steuerfreies Wachstum bis zur Rente.
Junior-Depot = maximale Flexibilität: Das Vermögen gehört dem Kind und steht ab 18 Jahren für wichtige Lebensziele zur Verfügung.
Der häufigste Denkfehler: Die Frühstartrente ersetzt kein Sparen für Ausbildung oder Lebensstart.
Unsere Empfehlung: Frühstartrente mitnehmen und zusätzlich einen ETF-Sparplan im Junior-Depot aufbauen. Beste Junior-Depot Angebote finden!
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Die Frühstartrente: Altersvorsorge ab dem Grundschulalter
Die Frühstartrente ist Teil der großen Altersvorsorgereform: Der Staat zahlt für jedes Kind vom 6. bis zum 18. Lebensjahr 10 Euro monatlich in ein individuelles, kapitalgedecktes Depot – zusammen mindestens 1.440 Euro pro Kind. Das Geld muss in einem Depot am Kapitalmarkt angelegt werden.
Die Einführung erfolgt jahrgangsweise: Den Anfang macht 2026 der Geburtsjahrgang 2020 (rückwirkend zum 1. Januar 2026), danach kommt jährlich der nächste Jahrgang hinzu. Eltern eröffnen das Depot bei einem Anbieter ihrer Wahl (orientiert an den Anforderungen des Standardprodukts – kostengünstig, breit gestreut); für Kinder ohne elterliche Depoteröffnung ist eine Auffanglösung vorgesehen. Alle Details liest du in unserem Ratgeber zur Frühstartrente.
Die entscheidenden Eigenschaften:
- Zuzahlungen möglich: Eltern (oder Großeltern) können den Staatsbeitrag aufstocken; ab 18 kann das Kind selbst bis zu Höchstbeträgen weitersparen.
- Steuerfreies Wachstum: Erträge bleiben bis zum Renteneintritt steuerfrei – über 60 Jahre Zinseszins ohne Steuerbremse.
- Strikte Zweckbindung: Das Kapital ist vor staatlichem Zugriff geschützt, aber auch für das Kind selbst erst mit Erreichen der Regelaltersgrenze verfügbar. Mit 18 geht das Depot nahtlos in ein Altersvorsorgedepot über (Grundlagen: Altersvorsorgedepot).
Der Charme liegt im Zeithorizont: Aus den staatlichen 1.440 Euro können bei durchschnittlicher Aktienmarktrendite bis zur Rente Beträge in der Größenordnung von 25.000 bis 30.000 Euro werden.
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Das Junior-Depot: Freies Vermögen mit Steuervorteil
Das Junior-Depot (Minderjährigendepot) ist ein normales Wertpapierdepot auf den Namen des Kindes, das Eltern verwalten. Kein staatlicher Zuschuss – dafür zwei starke Trümpfe:
- Eigene Steuerfreibeträge des Kindes: Sparerpauschbetrag (1.000 Euro) plus Grundfreibetrag machen bei entsprechender Einrichtung (NV-Bescheinigung) Kapitalerträge in erheblichem Umfang steuerfrei – das Depot wächst praktisch brutto.
- Volle Flexibilität: Das Geld gehört dem Kind und ist ab 18 frei verfügbar – für Studium, Auslandsjahr, Führerschein, erste Wohnung. Genau die Ausgaben, die in der Realität zwischen 18 und 30 anstehen.
In unserem Junior-Depot-Vergleich kannst du Anbieter, Konditionen und Details zur Kontoeröffnung vergleichen. Die Strategie (Welt-ETF-Sparplan, langer Horizont) findest du im Ratgeber „Sparen für Kinder”.
Frühstartrente vs. Junior-Depot im direkten Vergleich
Frühstartrente und Junior-Depot verfolgen unterschiedliche Ziele und lassen sich deshalb nur bedingt direkt vergleichen. Die folgende Übersicht zeigt die wichtigsten Unterschiede bei Förderung, Verfügbarkeit, Steuern, Anlage und Flexibilität auf einen Blick.
|Frühstartrente
|Junior-Depot
|Eigentümer
|Kind
|Kind
|Zugriff Eltern
|Verwaltung bis 18
|Verwaltung bis 18
|Staatlicher Zuschuss
|10 €/Monat (6.–18. Lebensjahr)
|Keiner
|Auszahlung
|Erst zur Regelaltersgrenze
|Ab 18 frei (davor für Zwecke des Kindes)
|Steuern
|Erträge steuerfrei bis Renteneintritt
|Freibeträge des Kindes nutzbar, darüber Abgeltungsteuer
|Zweck
|Ausschließlich Altersvorsorge
|Ausbildung, Lebensstart, freie Ziele
|Anlage
|Reguliert (Standardprodukt)
|Freie ETF-/Wertpapierwahl
|Zuzahlungen
|Möglich (Rahmen per Gesetz/Verordnung)
|Unbegrenzt
|Risiko "Geld verjubelt mit 18"
|Ausgeschlossen (gebunden)
|Vorhanden (Kind hat ab 18 Vollzugriff)
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Frühstartrente und Junior-Depot sinnvoll kombinieren
Wer die Stärken beider Modelle nutzt, schafft die beste Grundlage für die finanzielle Zukunft seines Kindes. So könnte eine sinnvolle Strategie aussehen:
- Schritt 1: Frühstartrente nutzen. Nimm die staatliche Förderung auf jeden Fall mit. Die monatlichen 10 Euro werden über Jahrzehnte steuerfrei angelegt und profitieren vom Zinseszinseffekt. Eröffne das Depot, sobald dein Kind anspruchsberechtigt ist, und lasse die Förderung für dich arbeiten.
- Schritt 2: Sparziele trennen. Überlege dir, wofür du Geld ansparen möchtest. Für Studium, Führerschein oder den Start ins Berufsleben eignet sich das Junior-Depot, da das Vermögen ab 18 Jahren verfügbar ist. Die Frühstartrente hingegen ist für die Altersvorsorge gedacht und aufgrund der langen Bindung nicht für diese Ziele geeignet. Zusätzliche Einzahlungen lohnen sich deshalb vor allem dann, wenn du gezielt die spätere Rente deines Kindes stärken möchtest.
- Schritt 3: Eigene Vorsorge nicht vergessen. So wichtig das Sparen für Kinder auch ist: Die finanzielle Absicherung der Eltern sollte immer Vorrang haben. Wer im Alter selbst ausreichend versorgt ist, entlastet später auch seine Kinder. Deshalb solltest du zunächst deine eigene Altersvorsorge – einschließlich staatlicher Förderungen – ausschöpfen und erst danach zusätzlich Vermögen für dein Kind aufbauen.
Typisches Familien-Setup: Die staatliche Frühstartrente mit 10 Euro monatlich (optional ergänzt durch 10 bis 25 Euro Eigenbeitrag) für das Kind, kombiniert mit einem ETF-Sparplan über 25 bis 50 Euro im Junior-Depot sowie der vollständigen Ausschöpfung der staatlichen Förderung für die Altersvorsorge der Eltern.
Fazit: Zwei Werkzeuge, klare Arbeitsteilung
Die Frühstartrente (ab Januar 2027) und das Junior-Depot ergänzen sich ideal, statt miteinander zu konkurrieren.
Die Frühstartrente sorgt mit staatlicher Förderung und steuerfreiem Vermögensaufbau für einen frühen Start in die Altersvorsorge.
Das Junior-Depot mit einem ETF-Sparplan für Kinder schafft dagegen finanziellen Spielraum für Studium, Ausbildung oder den Start ins Berufsleben..
Unsere Empfehlung lautet daher: Nutze die staatliche Frühstartrente für die langfristige Altersvorsorge deines Kindes und ergänze sie durch einen ETF-Sparplan im Junior-Depot für Ausbildung, Studium und den Start ins Berufsleben. So profitierst du von staatlicher Förderung und maximaler Flexibilität zugleich.
Häufige Fragen zu Frühstartrente vs. Junior-Depot
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