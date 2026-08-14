Frühstartrente vs. Junior-Depot: Was ist besser fürs Kind?

Solltest du für dein Kind lieber die staatliche Frühstartrente nutzen oder einen ETF-Sparplan im Junior-Depot aufbauen? Viele Eltern glauben, sie müssten sich zwischen beiden Möglichkeiten entscheiden.

Tatsächlich erfüllen sie jedoch völlig unterschiedliche Aufgaben. Während die Frühstartrente die Altersvorsorge absichert, schafft das Junior-Depot finanziellen Spielraum für Studium, Ausbildung oder den Start ins Erwachsenenleben.

Warum sich beide Modelle ideal ergänzen und wie du sie optimal kombinierst, erfährst du in diesem Ratgeber.