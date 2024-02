Pensionsfonds

Rechtlich gesehen sind Pensionsfonds selbstständige Versorgungsträger, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern als betriebliche Altersvorsorge einen Anspruch auf die zugesagten Leistungen einräumen. Pensionsfonds bieten ein höheres Maß an Flexibilität als die herkömmlichen Modelle der betrieblichen Altersversorgung, da sie nicht den strengen Auflagen der Lebens- und Rentenversicherung unterliegen. Deshalb können Pensionsfonds ihr Vermögen auch in größeren Mengen an der Börse in Wertpapiere & Co. investieren. So steigen zwar die Renditechancen, aber auch das Risiko.