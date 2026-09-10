Altersvorsorgedepot: So funktioniert die Auszahlung

Beim Altersvorsorgedepot geht es nicht nur darum, über viele Jahre Vermögen für den Ruhestand aufzubauen. Genauso wichtig ist die Frage: Wie kommst du später an dein Geld und wie viel bleibt nach Steuern davon übrig?

In der Auszahlphase hast du verschiedene Möglichkeiten. Du kannst dein angespartes Vermögen über einen Auszahlplan bis mindestens zum 85. Lebensjahr beziehen, dich für eine lebenslange Leibrente entscheiden oder bis zu 30 Prozent des Kapitals zu Beginn auf einmal entnehmen. Auch eine Kombination dieser Varianten ist möglich.

Wir zeigen dir, welche Auszahlungsmöglichkeiten du hast, wie diese versteuert werden und worauf du bei deiner Entscheidung achten solltest.