Anthropic IPO 2026: Alle Details zum Börsengang des Claude-Entwicklers

Bis zum Handelsbeginn ist Anthropic nicht direkt an der Börse handelbar. Dennoch gibt es schon heute mehrere Wege, am Wachstum des Unternehmens zu partizipieren – mit sehr unterschiedlichen Risikoprofilen.

1. Direktkauf ab Handelsbeginn

Ab dem ersten Handelstag wird $ANT voraussichtlich über alle gängigen Online-Broker wie Trade Republic, Scalable Capital, ING, Flatex, Consorsbank oder Comdirect handelbar sein. Eine Besonderheit gegenüber vielen US-IPOs: Das Angebot umfasst laut Prospekt ausdrücklich öffentliche Platzierungen in bestimmten EWR-Staaten, der Schweiz und Großbritannien. Mit der Deutschen Bank, BNP Paribas, Crédit Agricole, Société Générale und UBS sind fünf europäische Häuser im Konsortium. Ob und über welche Broker deutsche Privatanleger zeichnen können, wird sich mit der Veröffentlichung der Preisspanne klären. Erfahrungsgemäß erhalten institutionelle Investoren bei stark nachgefragten IPOs den Vorzug; viele Privatanleger kommen erst am ersten Handelstag zum Zug – häufig zu deutlich höheren Kursen. Wer flexibel reagieren will, sollte bereits jetzt ein Depot bei einem Broker mit Zugang zu US-Börsen eröffnen.

2. KI-ETFs

Wer breiter auf das Thema setzen möchte, kann auf ETFs zur künstlichen Intelligenz zurückgreifen, zum Beispiel auf den Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF oder den WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF. Diese investieren in Chiphersteller, Cloud-Anbieter und Softwareunternehmen entlang der gesamten KI-Wertschöpfungskette. Nach dem Börsengang und der üblichen Wartefrist dürfte Anthropic in viele dieser Indizes aufgenommen werden. Bei einer Marktkapitalisierung im Billionenbereich ist auch eine rasche Aufnahme in den Nasdaq-100 und damit in entsprechende Index-ETFs wahrscheinlich. Einen Überblick finden Anleger in unserem ETF-Guide zum Thema KI-ETFs.

3. Indirekt über die Großaktionäre

Amazon und Alphabet halten über Wandelanleihen und Vorzugsaktien erhebliche Beteiligungen an Anthropic. Laut Medienberichten belaufen sie sich vor dem IPO auf rund 21 bzw. 15 Prozent. Beide sind zugleich die wichtigsten Compute-Lieferanten mit Mindestabnahmen von 110 bzw. 114,5 Mrd. USD. Wer Amazon- oder Alphabet-Aktien hält, ist also bereits indirekt in Anthropic investiert, allerdings wird diese Beteiligung durch das jeweilige Kerngeschäft stark verwässert.

4. Private-Equity-ELTIFs

Anleger, die noch vor dem Börsengang gezielt investieren möchten, haben über Plattformen wie NAO Zugang zu Private-Markets-Produkten mit Anthropic-Exposure, etwa über ELTIFs, die in nicht börsennotierte Technologieunternehmen investieren. Mindestanlagen und Liquidität unterscheiden sich hier deutlich von ETFs. In der Regel macht das Exposure gegenüber Anthropic nur einen kleinen Teil des Portfolios aus.

Trotz der enormen Wachstumsfantasie sollten Anleger die Risiken nicht unterschätzen. Gerade bei stark gehypten Börsengängen kommt es häufig zunächst zu Überbewertungen und heftigen Kursschwankungen. Es kann daher sinnvoll sein, die erste Euphoriephase abzuwarten, bis sich eine realistischere Bewertung gebildet hat. Spätestens mit dem Ende des Lock-ups im Frühjahr 2027 kommt zusätzliches Angebot auf den Markt.