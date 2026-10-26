Anthropic IPO 2026: Alle Details zum Börsengang des Claude-Entwicklers
Warum der KI-Herausforderer mit 141 Milliarden Dollar Kapital an die Börse geht – und was Anleger im S-1 finden
Es ist der zweite Mega-Börsengang des Jahres – und er könnte den ersten sogar noch übertreffen. Am 26. Oktober 2026 hat Anthropic, das Unternehmen hinter dem KI-Assistenten Claude, seinen öffentlichen S-1-Prospekt bei der US-Börsenaufsicht SEC eingereicht. Damit gewährt der im Jahr 2021 gegründete KI-Entwickler erstmals tiefe Einblicke in seine Finanzen, seine Kundenbasis und seine ungewöhnliche Unternehmensverfassung. Was dabei zutage tritt, überrascht selbst Kenner der Branche: Anthropic wächst schneller als jedes andere Enterprise-Software-Unternehmen zuvor – und verbrennt zugleich Geld in historischem Ausmaß.
Die Zahlen sprechen für sich: Der Umsatz stieg von 41 Millionen US-Dollar im Jahr 2023 auf 4,59 Milliarden im Jahr 2025 und belief sich im ersten Halbjahr 2026 auf 16,3 Milliarden Dollar – das 14-Fache des Vorjahreszeitraums. Gleichzeitig weist das Unternehmen für dieselben sechs Monate einen GAAP-Nettoverlust von 80,7 Milliarden Dollar aus. Der geplante Handelsstart an der Nasdaq unter dem Ticker ANT wird für Mitte November 2026 erwartet. Medienberichten zufolge strebt das Unternehmen eine Bewertung von mehr als 2 Billionen US-Dollar an. Das wäre nach SpaceX im Juni der zweite Börsengang der Geschichte oberhalb der Billionen-Marke.
Doch das S-1-Filing hält nicht nur spektakuläre Wachstumsstorys bereit. Es offenbart auch, welche Kosten der Wettlauf um Rechenleistung verursacht, wie wenig Mitsprache Aktionäre haben werden und welche Risiken Anleger einkalkulieren müssen. Eine Analyse.
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Anthropic IPO 2026 – Die wichtigsten Fakten
|Kennzahl
|Detail
|Börsenplatz
|Nasdaq Global Select Market (USA)
|Ticker-Symbol
|$ANT
|Geplanter Handelsbeginn
|Mitte November 2026 (Medienberichte: 19./20. November)
|Emissionspreis
|noch offen (Preisspanne wird mit dem Roadshow-Start nachgereicht)
|Angestrebte Bewertung
|über 2 Billionen USD (Medienberichte; letzte private Bewertung Mai 2026: rund 965 Mrd. USD)
|Umsatz 2025
|4,59 Mrd. USD (2024: 386 Mio. USD)
|Umsatz H1 2026
|16,29 Mrd. USD (H1 2025: 1,16 Mrd. USD)
|Umsatz Q2 2026
|11,56 Mrd. USD (+1.368 % gegenüber Vorjahr)
|Operatives Ergebnis Q2 2026
|+974 Mio. USD (erstes operativ profitables Quartal)
|GAAP-Nettoverlust H1 2026
|80,7 Mrd. USD (davon 72,4 Mrd. USD Bewertungseffekte aus Wandelanleihen)
|Liquidität (30.06.2026)
|131,7 Mrd. USD (Cash + kurzfristige Anlagen)
|Bisher eingesammeltes Kapital
|141,1 Mrd. USD
|Großkunden (>100.000 USD Jahresumsatz)
|über 11.900 (Vorjahr: über 950)
|Net Revenue Retention
|ca. 900 %
|Mitarbeiter
|ca. 5.300 (Ende 2024: ca. 940)
|Rechtsform
|Public Benefit Corporation (Delaware)
|Stimmrechtskontrolle
|Long-Term Benefit Trust (Mehrheit des Boards) + Gründer-LLC (50,1 % der Stimmen)
|Aktiensplit
|10:1 (bereits am 17. September 2026 vollzogen)
|Lock-up
|bis 180 Tage nach Prospektdatum bzw. bis zu den Q1-2027-Zahlen
|Konsortialführer
|Goldman Sachs, Morgan Stanley; dazu J.P. Morgan, Citigroup, Barclays, Wells Fargo, BofA, Deutsche Bank u. a. (22 Banken)
|Dividende
|keine geplant
Vom Forschungslabor zum Enterprise-KI-Konzern
Im Prospekt bezeichnet sich Anthropic selbst als „in erster Linie ein Forschungslabor“. Die Realität, die sich aus dem S-1 ergibt, ist jedoch die eines hochkonzentrierten Anbieters von Enterprise-Software. Das Unternehmen verkauft „Intelligenz” nach Verbrauch: Kunden zahlen pro verarbeitetem Token, abhängig vom gewählten Modell („Pay-for-Intelligence”). Hinzu kommen Abonnements für Privatnutzer und Teams (Claude Pro, Max, Team, Enterprise). Das Angebot gliedert sich in drei Ebenen:
|Ebene
|Kerninhalte
|Bedeutung laut S-1
|Modelle
|Claude-Modellfamilie (zuletzt Opus 5.5 im September 2026; Mythos nur eingeschränkt verfügbar)
|Opus 5.5 senkte die Kosten pro Aufgabe um ca. 40 % gegenüber Opus 5
|Claude Platform
|API und Entwicklungsumgebung, über die Unternehmen eigene Anwendungen bauen
|Verfügbar über AWS, Google Cloud und Microsoft Azure; 48 % des Umsatzes in H1 2026 liefen über Cloud-Marktplätze
|Anwendungen
|Claude Code (Programmier-Agent), Claude Cowork (Büro-Agent), Claude.ai
|Über 50 % der Großkunden nutzen Platform und mindestens eine Anwendung (Ende 2025: ca. 30 %)
Entscheidend ist der Vertriebsansatz. Anthropic schließt die Verträge direkt mit den Kunden ab und zahlt den Cloud-Anbietern lediglich eine Gebühr. So behält das Unternehmen die Preishoheit, vermeidet Kanalkonflikte und profitiert selbst von Effizienzgewinnen beim Rechnen. Hinzu kommen Partnerschaften mit Systemintegratoren wie Accenture, Deloitte, KPMG und PwC sowie mit Datenplattformen wie Salesforce und Snowflake. Mit „Ode with Anthropic” hat das Unternehmen zudem gemeinsam mit Private-Equity-Firmen eine eigene KI-Dienstleistungsgesellschaft für den Mittelstand gegründet.
Der Fokus liegt klar auf Unternehmenskunden. Zum 30. September 2026 zählten über 50 % der Fortune-500-Unternehmen und über 30 % der Global-2000-Unternehmen zu den Kunden mit mehr als 100.000 US-Dollar Jahresumsatz. Allerdings weist Anthropic selbst darauf hin, dass diese Kunden im Schnitt weniger als 0,1 % ihrer Gesamtkosten für Claude ausgeben, bei den zehn größten Fortune-500-Kunden sind es weniger als 1 %. Dies soll das verbleibende Wachstumspotenzial belegen.
Enterprise-Adoption – Der Wachstumsmotor hinter dem Anthropic-Börsengang
Das eigentliche Herzstück des Prospekts ist die Umsatzkurve. Im ersten Quartal 2025 setzte Anthropic noch 376 Millionen US-Dollar um. Im zweiten Quartal 2026 waren es bereits 11,56 Milliarden – das 31-Fache innerhalb von nur fünf Quartalen. Allein von Q1 auf Q2 2026 hat sich der Umsatz mehr als verdoppelt. Der Prospekt führt diesen Schub ausdrücklich auf neue Modellgenerationen zurück: Nach dem Start von Opus 4.5 im November 2025 beschleunigte sich das Quartalswachstum von 48 auf 132 Prozent.
Bemerkenswert ist, was unter der Umsatzlinie passiert. Die Rechenkosten („Compute and Infrastructure”) sanken von 251 Prozent des Umsatzes im ersten Quartal 2025 auf 48 Prozent im zweiten Quartal 2026, wodurch sich das operative Ergebnis im zweiten Quartal 2026 erstmals ins Plus drehte: Es belief sich auf 974 Millionen US-Dollar operativen Gewinn, nachdem im Vorquartal noch ein Verlust von 1,67 Milliarden US-Dollar verzeichnet wurde. Die bereinigte operative Marge lag im ersten Halbjahr 2026 bei 10 Prozent (im Vorjahr lag sie noch bei minus 159 Prozent).
Die Kundenbasis wächst in ähnlichem Tempo. So stieg die Zahl der Kunden mit mehr als 100.000 US-Dollar Jahresumsatz binnen zwölf Monaten von über 950 auf über 11.900. Rund 1.900 Kunden geben mehr als eine Million und etwa 250 mehr als zehn Millionen US-Dollar pro Jahr aus. Die Net Revenue Retention von rund 900 Prozent bedeutet, dass Bestandskunden im dritten Quartal 2026 im Durchschnitt neunmal so viel ausgaben wie ein Jahr zuvor. Als Treiber nennt der Prospekt agentische Produkte wie Claude Code: Die aktivsten fünf Prozent der Enterprise-Nutzer mit Claude Code geben rund 20-mal so viel aus wie Nutzer ohne.
Auch die Effizienz fällt aus dem Rahmen: So stieg der Umsatz je Mitarbeiter innerhalb eines Jahres von 1,4 auf über 6,6 Millionen US-Dollar. Laut Prospekt wurden im September 2026 über 90 Prozent aller Beiträge zur eigenen Codebasis von Claude selbst geschrieben. Anthropic nennt dieses Prinzip „Closing the Loop“: Jede Modellgeneration hilft, die nächste zu bauen.
Der Prospekt benennt dabei selbst ein Risiko: Die fünf größten Kunden stehen für rund 25 Prozent des Umsatzes der ersten neun Monate des Jahres 2026. Zudem haben viele Großkunden keine langfristigen Verträge. Der Umsatz ist überwiegend verbrauchsabhängig und kann somit jederzeit sinken.
Die Milliardenwette auf Rechenleistung
So spektakulär das Wachstum, so gewaltig sind die Verpflichtungen, die Anthropic eingegangen ist. Das Unternehmen besitzt kaum eigene Rechenzentren, sondern mietet Kapazität bei Cloud-Anbietern – und zwar über „Take-or-pay“-Verträge, die unabhängig von der tatsächlichen Nutzung zu zahlen sind. Allein die vier größten im Prospekt beschriebenen Vereinbarungen summieren sich auf rund 390 Milliarden US-Dollar Mindestabnahme. Dazu kommen weitere 125 bis 150 Milliarden US-Dollar für TPU-Kapazität ab 2028.
|Partner
|Mindestverpflichtung
|Laufzeit
|mind. ca. 114,5 Mrd. USD (+125–150 Mrd. USD für TPU-Kapazität 2028–2031)
|April 2026 bis Juli 2033
|SpaceXAI
|bis zu 120,5 Mrd. USD; ca. 3,1 Mrd. USD pro Monat ab Vollausbau (erwartet Dezember 2026)
|bis 2029
|Amazon (AWS)
|mind. 110,0 Mrd. USD
|Mai 2026 bis April 2036
|Microsoft (Azure)
|mind. 44,9 Mrd. USD
|November 2026 bis Mai 2033
|Broadcom
|Leasing von KI-Beschleunigern; Finanzierung über bis zu 42 Mrd. USD Wandelanleihen
|ab März 2026
Der Vertrag mit SpaceX ist dabei der bemerkenswerteste: Anthropic wird der erste externe Großkunde des Compute-Geschäfts von Elon Musks Konzern, wie in unserer Analyse zum SpaceX-IPO beschrieben. Der im Mai 2026 geschlossene und seither mehrfach erweiterte Vertrag erklärt, warum Anthropic in SpaceX' Prospekt als Schlüsselkunde aufgeführt ist.
Die Logik dahinter beschreibt der Prospekt offen: Compute wird 12 bis 18 Monate im Voraus eingekauft und als „ein einziger, fungibler Pool” zwischen Forschung, Modelltraining und Kundenbetrieb verschoben. Die Kosten fallen an, bevor der zugehörige Umsatz entsteht. Anthropic warnt daher ausdrücklich, dass die operative Marge in den kommenden Quartalen wieder sinken dürfte, wenn neue Kapazitäten ans Netz gehen. Ebenso deutlich ist die Kehrseite: Der Umsatz ist verbrauchsbasiert und kurzfristig kündbar, die Verpflichtungen hingegen laufen über Jahre. Sollte das Wachstum nicht mit den Zahlungsverpflichtungen Schritt halten, drohen laut Prospekt Zahlungsausfälle und der Verlust des Zugangs zu kritischen Ressourcen.
Der Rekordverlust von 80,7 Milliarden US-Dollar im ersten Halbjahr 2026 ist allerdings nur zum kleineren Teil operativ bedingt. 72,4 Milliarden davon entfallen auf Bewertungseffekte. Anthropic hat Wandelanleihen (unter anderem an Amazon) und SAFEs ausgegeben, deren Zeitwert mit jeder höheren Unternehmensbewertung steigt und als Aufwand verbucht wird. Allein die Series-H-Runde im Mai und Juni 2026 – 45,7 Milliarden US-Dollar zu 589 US-Dollar je Aktie vor dem Split – löste im zweiten Quartal 59,6 Milliarden solcher Buchverluste aus. Mit dem Börsengang werden diese Instrumente in Aktien umgewandelt und der Effekt verschwindet aus der Gewinn- und Verlustrechnung. Real bleiben hingegen 1,5 Milliarden US-Dollar Vergleichszahlung im Urheberrechtsverfahren „Bartz v. Anthropic” (2025) sowie eine Aktienvergütung von 2,2 Milliarden US-Dollar im ersten Halbjahr 2026.
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Public Benefit Corporation: Wer Anthropic nach dem Börsengang kontrolliert
Auch nach dem Börsengang haben die Aktionäre praktisch keinen Einfluss auf die strategische Ausrichtung von Anthropic. Das Unternehmen ist als Public Benefit Corporation (PBC) nach dem Recht des Bundesstaats Delaware organisiert. Der Vorstand ist somit gesetzlich dazu verpflichtet, die finanziellen Interessen der Aktionäre gegen die Interessen aller Betroffenen sowie den satzungsgemäßen Zweck – „die verantwortungsvolle Entwicklung und Pflege fortgeschrittener KI zum langfristigen Nutzen der Menschheit” – abzuwägen. Der Prospekt betont, dass dies den finanziellen Interessen der Aktionäre zuwiderlaufen kann.
Abgesichert wird dieser Zweck durch eine fünfstufige Aktienstruktur, die der Prospekt selbst als „neuartig” bezeichnet.
|Aktienklasse
|Inhaber
|Stimmrecht
|Wirtschaftliche Rechte
|Class A
|Börsenanleger, Gründer, Investoren
|1 Stimme je Aktie – zusammen maximal 49,9 %
|Dividende und Liquidationserlös
|Class N
|strategische Partner (u. a. Amazon, Google), Public Benefit Fund
|keines (wandelt bei Verkauf in Class A)
|Dividende und Liquidationserlös
|Class T
|Long-Term Benefit Trust (1 Aktie)
|wählt und entlässt die Mehrheit des Boards
|keine
|Class F
|Gründer-LLC der sieben Mitgründer (1 Aktie)
|fest 50,1 % aller Stimmen bei Hauptversammlungsbeschlüssen
|keine
|Class E
|Mitarbeiter (noch nicht ausgegeben)
|nur in eng begrenzten Fällen
|keine
Damit teilen sich zwei Instanzen die Macht. Der Long-Term Benefit Trust (LTBT) ist ein Gremium aus fünf finanziell unbeteiligten Treuhändern mit Expertise in KI-Sicherheit, nationaler Sicherheit und Politik. Es bestimmt die Mehrheit des Verwaltungsrats. Die Gründer-LLC um CEO Dario Amodei und Präsidentin Daniela Amodei hält über eine einzige Class-F-Aktie 50,1 Prozent der Stimmen bei allen übrigen Beschlüssen – unabhängig davon, wie viele Aktien die Gründer wirtschaftlich halten. LTBT und die Gründer-LLC können gemeinsam sämtliche Direktoren bestimmen. Anthropic gilt deshalb an der Nasdaq als „controlled company”.
Zum Vergleich: Bei SpaceX sichert sich Elon Musk über eine Dual-Class-Struktur 85,1 Prozent der Stimmrechte. Anthropic geht einen anderen Weg, mit einem ähnlichen Ergebnis für Minderheitsaktionäre: Ein Übernahmeangebot, ein Aktionärsantrag oder ein Wechsel an der Spitze lassen sich ohne die Zustimmung des Trusts und der Gründer nicht durchsetzen.
Hinzu kommt ein gewollter Verwässerungsmechanismus: Anthropic hat bereits fünf Prozent der voll verwässerten Aktien (846,8 Millionen Class-N-Aktien) in einen eigenen Public Benefit Fund eingebracht. Jedes Mal, wenn der Aktienkurs um 50 Prozent über den vorherigen Meilenstein steigt, kann der Vorstand weitere zwei Prozent der ausstehenden Aktien an diesen Fonds ausgeben – beginnend beim Ausgabepreis. Die sieben Mitgründer haben zudem zugesagt, 80 Prozent ihrer persönlichen Anteile für wohltätige Zwecke zu spenden.
IPO-Zeitplan: Alle wichtigen Daten im Überblick
|Datum
|Meilenstein
|Details
|1. Juni 2026
|Confidential Filing
|Anthropic reicht S-1-Entwurf vertraulich bei der SEC ein
|12. Juni 2026
|Exportkontrollen
|US-Handelsministerium sperrt die Modelle Fable 5 und Mythos 5 weltweit; Freigabe am 30. Juni
|17. September 2026
|Aktiensplit
|10:1-Split der Class-A- und Class-N-Aktien
|26. Oktober 2026
|S-1 öffentlich
|Öffentliches Prospekt bei der SEC; erste vollständige Finanzkennzahlen
|ca. 10. November 2026
|Roadshow-Start (erwartet)
|Frühestens 15 Tage nach Veröffentlichung; Preisspanne wird mit dem Nachtrag bekannt
|ca. 19./20. November 2026
|Pricing und Handelsbeginn (erwartet)
|Erster Handel von $ANT an der Nasdaq laut Medienberichten
|Mai 2027
|Lock-up-Ende
|Spätestens 180 Tage nach Prospektdatum bzw. zwei Handelstage nach den Q1-2027-Zahlen
Chancen des Anthropic IPOs
- Das Umsatzwachstum ist beispiellos: von 4,6 Mrd. USD im Gesamtjahr 2025 auf 11,6 Mrd. USD allein im zweiten Quartal 2026.
- Die operative Wende ist geschafft – Q2 2026 brachte erstmals einen operativen Gewinn (974 Mio. USD), die Rechenkosten sanken auf 48 % des Umsatzes.
- Eine Net Revenue Retention von rund 900 % zeigt, dass Bestandskunden ihre Ausgaben massiv ausweiten; über 50 % der Fortune 500 sind bereits Großkunden.
- Der Enterprise-Fokus mit Direktverträgen sichert Preishoheit und höhere Margen als im Konsumentengeschäft.
- Mit 131,7 Mrd. USD Liquidität und 77 Mrd. USD ungenutzten Kreditlinien von Google, Amazon und Broadcom ist die Finanzierung der nächsten Jahre gesichert.
- Die Multi-Chip-Strategie (Trainium, TPUs, NVIDIA, AMD) reduziert die Abhängigkeit von einem einzelnen Zulieferer.
- Der Umsatz je Mitarbeiter von über 6,6 Mio. USD liegt weit über dem Niveau etablierter Software-Konzerne.
- Das öffentliche Angebot schließt explizit Privatanleger in EWR-Staaten, der Schweiz und Großbritannien ein.
Risiken des Anthropic IPOs
- Eine Bewertung von 2 Bio. USD entspräche etwa dem 43-Fachen des annualisierten Q2-2026-Umsatzes – selbst bei anhaltendem Wachstum extrem ambitioniert.
- Der kumulierte Verlust seit Gründung beträgt 132,9 Mrd. USD; der GAAP-Nettoverlust im ersten Halbjahr 2026 lag bei 80,7 Mrd. USD.
- Nicht kündbare Compute-Verpflichtungen von über 390 Mrd. USD stehen einem Umsatz gegenüber, der überwiegend verbrauchsbasiert und jederzeit reduzierbar ist.
- Anthropic warnt selbst, dass die operative Marge wieder sinken dürfte, sobald neue Rechenkapazität in Betrieb geht.
- Die fünf größten Kunden stehen für rund 25 % des Umsatzes; 48 % laufen über die Marktplätze von Amazon, Google und Microsoft – Partner, die zugleich Konkurrenten mit eigenen KI-Modellen sind.
- Die Aktienstruktur beschränkt Class-A-Aktionäre auf maximal 49,9 % der Stimmen; Trust und Gründer-LLC bestimmen das gesamte Board.
- Als Public Benefit Corporation darf der Vorstand die Aktionärsinteressen hinter den Unternehmenszweck zurücksetzen – etwa durch verzögerte Modellfreigaben wie bei Mythos.
- Regulierung bleibt unberechenbar: Im Juni 2026 musste Anthropic seine Modelle Fable 5 und Mythos 5 wegen US-Exportkontrollen für alle Kunden abschalten.
- Urheberrechtsklagen laufen weiter: Nach dem 1,5-Mrd.-USD-Vergleich im Fall Bartz sind unter anderem Verfahren von Musikverlagen (Concord, BMG) anhängig.
- Der geplante Verwässerungsmechanismus (bis zu 2 % neue Aktien je 50 % Kursanstieg) und das Ende des Lock-ups im Frühjahr 2027 können den Kurs belasten.
Anthropic Aktie kaufen – So können Anleger investieren
Bis zum Handelsbeginn ist Anthropic nicht direkt an der Börse handelbar. Dennoch gibt es schon heute mehrere Wege, am Wachstum des Unternehmens zu partizipieren – mit sehr unterschiedlichen Risikoprofilen.
1. Direktkauf ab Handelsbeginn
Ab dem ersten Handelstag wird $ANT voraussichtlich über alle gängigen Online-Broker wie Trade Republic, Scalable Capital, ING, Flatex, Consorsbank oder Comdirect handelbar sein. Eine Besonderheit gegenüber vielen US-IPOs: Das Angebot umfasst laut Prospekt ausdrücklich öffentliche Platzierungen in bestimmten EWR-Staaten, der Schweiz und Großbritannien. Mit der Deutschen Bank, BNP Paribas, Crédit Agricole, Société Générale und UBS sind fünf europäische Häuser im Konsortium. Ob und über welche Broker deutsche Privatanleger zeichnen können, wird sich mit der Veröffentlichung der Preisspanne klären. Erfahrungsgemäß erhalten institutionelle Investoren bei stark nachgefragten IPOs den Vorzug; viele Privatanleger kommen erst am ersten Handelstag zum Zug – häufig zu deutlich höheren Kursen. Wer flexibel reagieren will, sollte bereits jetzt ein Depot bei einem Broker mit Zugang zu US-Börsen eröffnen.
2. KI-ETFs
Wer breiter auf das Thema setzen möchte, kann auf ETFs zur künstlichen Intelligenz zurückgreifen, zum Beispiel auf den Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF oder den WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF. Diese investieren in Chiphersteller, Cloud-Anbieter und Softwareunternehmen entlang der gesamten KI-Wertschöpfungskette. Nach dem Börsengang und der üblichen Wartefrist dürfte Anthropic in viele dieser Indizes aufgenommen werden. Bei einer Marktkapitalisierung im Billionenbereich ist auch eine rasche Aufnahme in den Nasdaq-100 und damit in entsprechende Index-ETFs wahrscheinlich. Einen Überblick finden Anleger in unserem ETF-Guide zum Thema KI-ETFs.
3. Indirekt über die Großaktionäre
Amazon und Alphabet halten über Wandelanleihen und Vorzugsaktien erhebliche Beteiligungen an Anthropic. Laut Medienberichten belaufen sie sich vor dem IPO auf rund 21 bzw. 15 Prozent. Beide sind zugleich die wichtigsten Compute-Lieferanten mit Mindestabnahmen von 110 bzw. 114,5 Mrd. USD. Wer Amazon- oder Alphabet-Aktien hält, ist also bereits indirekt in Anthropic investiert, allerdings wird diese Beteiligung durch das jeweilige Kerngeschäft stark verwässert.
4. Private-Equity-ELTIFs
Anleger, die noch vor dem Börsengang gezielt investieren möchten, haben über Plattformen wie NAO Zugang zu Private-Markets-Produkten mit Anthropic-Exposure, etwa über ELTIFs, die in nicht börsennotierte Technologieunternehmen investieren. Mindestanlagen und Liquidität unterscheiden sich hier deutlich von ETFs. In der Regel macht das Exposure gegenüber Anthropic nur einen kleinen Teil des Portfolios aus.
Trotz der enormen Wachstumsfantasie sollten Anleger die Risiken nicht unterschätzen. Gerade bei stark gehypten Börsengängen kommt es häufig zunächst zu Überbewertungen und heftigen Kursschwankungen. Es kann daher sinnvoll sein, die erste Euphoriephase abzuwarten, bis sich eine realistischere Bewertung gebildet hat. Spätestens mit dem Ende des Lock-ups im Frühjahr 2027 kommt zusätzliches Angebot auf den Markt.
Wie groß könnte der Börsengang wirklich werden?
Die Preisspanne steht noch nicht fest, doch die Messlatte ist hoch: SpaceX kam im Juni 2026 mit einer Bewertung von 1,77 Billionen US-Dollar und einem Emissionsvolumen von rund 75 Milliarden an die Nasdaq. Damit löste das Unternehmen Saudi Aramco (2019, rund 1,7 Billionen) als größten Börsengang der Geschichte ab. Für Anthropic kursieren Bewertungen von mehr als zwei Billionen US-Dollar. Laut Medienberichten wurde die letzte private Finanzierungsrunde (Series H, Mai/Juni 2026) mit rund 965 Milliarden US-Dollar bewertet – der Börsengang käme somit einer Verdopplung binnen eines halben Jahres gleich.
Sollten die Erwartungen eintreten, wäre Anthropic:
- das größte IPO aller Zeiten nach Bewertung und das zweite innerhalb von fünf Monaten oberhalb der Billionen-Marke.
- eines der fünf wertvollsten börsennotierten Unternehmen der Welt bei Listing und
- mit einem annualisierten Umsatz von rund 46 Milliarden Dollar (Basis Q2 2026) würde das Unternehmen mit dem 43-fachen seines Umsatzes bewertet werden – im Vergleich zum 94- bis 107-fachen bei SpaceX.
Die entscheidende Unbekannte ist der Umsatz des dritten Quartals 2026. Dieser ist im veröffentlichten Prospekt noch nicht ausgefüllt und soll mit dem Nachtrag zur Preisspanne nachgereicht werden. Ebenso offen ist die Frage, ob Google seine im Prospekt beschriebene Option zieht und parallel zum IPO Class-N-Aktien im Wert von bis zu 10 Milliarden US-Dollar zum Ausgabepreis erwirbt. Erfahrene IPO-Investoren empfehlen, insbesondere die Abschnitte zu den Compute-Verpflichtungen, zur Kundenkonzentration, zur Verwendung der Emissionserlöse und zur Governance-Struktur sorgfältig zu lesen, bevor eine Anlageentscheidung getroffen wird.
Fazit: Anthropic Börsengang 2026
Der am 26. Oktober 2026 veröffentlichte S-1-Prospekt lässt keinen Zweifel: Anthropic hat sich innerhalb von drei Jahren vom Forschungslabor zum umsatzstärksten Anbieter von Enterprise-KI entwickelt. Das Geschäftsmodell ist einfach: Intelligenz nach Verbrauch. Die Nachfrage der Großkunden scheint vorerst keine Grenze zu kennen.
Die Kehrseite ist ebenso klar. Anthropic hat sich für weit über 390 Milliarden US-Dollar Rechenleistung verpflichtet, die unabhängig vom Geschäftsverlauf zu bezahlen ist. Damit finanziert das Unternehmen eine Wette darauf, dass sich das Wachstum der vergangenen Quartale fortsetzt. Wer in $ANT investiert, investiert in diese Wette und akzeptiert, dass ein Trust und sieben Gründer die Regeln bestimmen und nicht die Aktionäre.
Ob eine Bewertung von zwei Billionen Dollar gerechtfertigt ist, wird das Bookbuilding im November zeigen. Eines ist jedoch schon jetzt klar: Nach SpaceX betritt mit Anthropic das zweite Unternehmen binnen weniger Monate den Kapitalmarkt, das an der Spitze der KI-Transformation steht. Für Anleger bedeutet das eine Chance – und die Verantwortung, das S-1 sorgfältig zu lesen.
Risikohinweis und Haftungsausschluss: Dieser Artikel wurde zu rein redaktionellen und informativen Zwecken erstellt und stellt ausdrücklich keine Anlageberatung, Anlageempfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Investitionen in Aktien und insbesondere in Börsengänge (IPOs) sind mit erheblichen Risiken verbunden, einschließlich des vollständigen Kapitalverlusts. Alle Angaben basieren auf öffentlich verfügbaren Quellen zum Redaktionsschluss (26. Oktober 2026) und können sich ändern.
FAQs zum Anthropic Börsengang
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