Günstigster ETF auf den MSCI World IMI: iShares verlangt nur 0,07 Prozent
Rund 5.100 Aktien aus 23 Industrieländern, vom Großkonzern bis zum Nebenwert, für 0,07 Prozent laufende Kosten: Blackrock bringt den iShares MSCI World IMI UCITS ETF an die Börse. Er kostet weniger als halb so viel wie der bisher einzige ETF auf den Index – und genauso viel wie der noch junge allumfassende Welt-ETF von Vanguard.
Blackrock hat den iShares MSCI World IMI UCITS ETF (WKN: A42MJW) aufgelegt. Seit 18. November, ist der thesaurierende ETF auf Xetra handelbar. Die Gesamtkostenquote (TER) liegt bei 0,07 Prozent pro Jahr. Damit ist der ETF derzeit der günstigste auf den entsprechenden Index.
Der MSCI World IMI umfasst laut MSCI-Factsheet 5.105 große, mittelgroße und kleine Unternehmen aus 23 Industrieländern und deckt rund 99 Prozent der frei handelbaren Marktkapitalisierung in jedem dieser Länder ab (Stand: 30. Oktober). Der klassische MSCI World kommt mit 1.248 Titeln nur auf etwa 85 Prozent, weil ihm die Nebenwerte (Small Caps) fehlen.
Der ETF biete Anlegern nach Ansicht von Brett Pybus, Co-Leiter von iShares Europa, eine einfache und kosteneffiziente Möglichkeit, in Unternehmen jeder Größe aus Industrieländern zu investieren. Mit dem Start reagiert Blackrock auf die Nachfrage nach breit gestreuten Aktien-ETFs. Der Anbieter verweist auf seine gemeinsam mit YouGov erstellte Studie „People & Money“ von 2025: Laut Blackrock nannten darin 38 Prozent der mehr als 40.000 Befragten aus 15 europäischen Ländern die Streuung über Unternehmen und Märkte als einen Hauptgrund für die Wahl von ETFs.
MSCI World IMI: iShares-ETF kostet weniger als halb so viel wie Xtrackers
Viel Auswahl gab es bei ETFs auf den MSCI World IMI bisher nicht, wie du auf unserer Website Investieren in MSCI World IMI-ETFs sehen kannst. Im April 2026 kam mit dem Xtrackers MSCI World IMI UCITS ETF (WKN: DBX0YJ) der erste ETF auf den MSCI World IMI auf den Markt. Er verlangt 0,15 Prozent TER und hat bislang laut der extraETF-Datenbank gut 21 Millionen Euro eingesammelt (Stand: 18. November). In der ETF-Suche taucht unter dem Indexnamen sonst nur der Amundi MSCI World IMI Value Advanced UCITS ETF (WKN: ETF212) auf. Er folgt aber einer Value- und ESG-Variante des Index und ist damit kein direkter Konkurrent.
Der neue iShares-ETF kostet damit weniger als halb so viel wie das Xtrackers-Produkt. Bei einer Anlage von 10.000 Euro fallen über die TER gerechnet sieben Euro pro Jahr statt 15 Euro an.
Die TER ist allerdings nur ein Teil der Rechnung. Laut Produktseite von iShares bildet der ETF den Index physisch und optimiert ab, hält also nicht zwingend alle 5.105 Aktien. Wie genau er dem Index folgt und wie eng die Spreads im Handel ausfallen, kannst du in nächster Zeit auf unserer Profilseite zum ETF in den kommenden Wochen verfolgen, einfach den ETF-Namen, WKN oder ISIN in die ETF-Suche kopieren.
iShares vs. Vanguard: gleicher Preis, anderes Anlageuniversum
In der MSCI-World-IMI-Sparte ist der neue iShares-ETF aktuell unschlagbar günstig. Doch es gibt einen gleich teuren Welt-ETF, der noch breiter ist. Mit 0,07 Prozent TER liegt der neue iShares-ETF gleichauf mit dem noch relativ jungen Vanguard-Welt-ETF auf den FTSE Global All Cap (WKN: A42B1M). Beide Indizes enthalten große, mittlere und kleine Unternehmen. Der Unterschied liegt bei den Ländern: Der FTSE Global All Cap nimmt auch Schwellenländer wie China, Indien und Taiwan auf und kommt so auf gut doppelt so viele Titel.
Wie gefragt solche Komplettlösungen sind, zeigt der Vanguard-ETF: Seit dem Start am 18. August hat er rund 4,56 Milliarden Euro eingesammelt (Stand: 18. November), wie die extraETF-Datenbank zeigt. Sehen wir uns nun die Indizes an, die sich hinter den beiden günstigen Welt-ETFs verbergen.
MSCI World IMI und FTSE Global All Cap im Vergleich
|MSCI World IMI
|FTSE Global All Cap
|Indexanbieter
|MSCI
|FTSE Russell
|Länder
|23 Industrieländer
|49 Industrie- und Schwellenländer
|Unternehmensgrößen
|Large, Mid und Small Caps
|Large, Mid und Small Caps
|Titel im Index
|5.105
|10.211
|US-Anteil
|71,7 %
|62,9 %
|Anteil Top 10
|23,8 %
|21,7 %
|Günstigster ETF
|iShares MSCI World IMI UCITS ETF (0,07 %)
|Vanguard FTSE Global All-Cap UCITS ETF (0,07 %)
Welt-ETF mit oder ohne Schwellenländer: Für wen welcher Index passt
Der größte Unterschied zeigt sich beim US-Anteil: Im MSCI World IMI liegt er rund neun Prozentpunkte höher als im FTSE Global All Cap. Wer mit einem einzigen ETF möglichst den ganzen Weltaktienmarkt abdecken will, bekommt mit dem Vanguard-ETF die breitere Streuung. Selbstverständlich kannst du auch einen Industrie- und einen Schwellenländer wählen, dann solltest du aber regelmäßig an das Rebalancing denken.
Der iShares-ETF kommt eher für Anleger infrage, die bewusst auf Schwellenländer verzichten oder deren Gewicht selbst steuern wollen. Eine Möglichkeit ist ein zusätzlicher Schwellenländer-ETF als zweiter Baustein – warum der Anteil vieler Anleger dort oft unter dem Marktgewicht liegt, zeigt unser Beitrag zum Comeback der Schwellenländer.
Erfahre in unserem DeepDive, welche Welt-ETFs sowohl Industrie- als auch Schwellenländer abdecken.
Du hast noch keinen Welt-ETF, der auch Schwellenländer und Nebenwerte enthält? Wer bereits einen MSCI-World-ETF im Depot hat, muss nicht umschichten: Ein Verkauf kann Steuern auf Kursgewinne auslösen, während sich die Ersparnis bei der TER erst über viele Jahre summiert. Einfacher ist es, künftige Sparraten in den breiteren ETF zu lenken und den bestehenden liegen zu lassen.