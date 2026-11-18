Rund 5.100 Aktien aus 23 Industrieländern, vom Großkonzern bis zum Nebenwert, für 0,07 Prozent laufende Kosten: Blackrock bringt den iShares MSCI World IMI UCITS ETF an die Börse. Er kostet weniger als halb so viel wie der bisher einzige ETF auf den Index – und genauso viel wie der noch junge allumfassende Welt-ETF von Vanguard.

Blackrock hat den iShares MSCI World IMI UCITS ETF (WKN: A42MJW) aufgelegt. Seit 18. November, ist der thesaurierende ETF auf Xetra handelbar. Die Gesamtkostenquote (TER) liegt bei 0,07 Prozent pro Jahr. Damit ist der ETF derzeit der günstigste auf den entsprechenden Index.

Der MSCI World IMI umfasst laut MSCI-Factsheet 5.105 große, mittelgroße und kleine Unternehmen aus 23 Industrieländern und deckt rund 99 Prozent der frei handelbaren Marktkapitalisierung in jedem dieser Länder ab (Stand: 30. Oktober). Der klassische MSCI World kommt mit 1.248 Titeln nur auf etwa 85 Prozent, weil ihm die Nebenwerte (Small Caps) fehlen.

Der ETF biete Anlegern nach Ansicht von Brett Pybus, Co-Leiter von iShares Europa, eine einfache und kosteneffiziente Möglichkeit, in Unternehmen jeder Größe aus Industrieländern zu investieren. Mit dem Start reagiert Blackrock auf die Nachfrage nach breit gestreuten Aktien-ETFs. Der Anbieter verweist auf seine gemeinsam mit YouGov erstellte Studie „People & Money“ von 2025: Laut Blackrock nannten darin 38 Prozent der mehr als 40.000 Befragten aus 15 europäischen Ländern die Streuung über Unternehmen und Märkte als einen Hauptgrund für die Wahl von ETFs.

