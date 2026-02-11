Ja, MSCI World IMI-ETFs können eine sehr gute Anlagemöglichkeit sein. Diese ETFs bieten eine sehr breite Diversifizierung, da sie Aktien aus Industrieländern inkl. Small Caps weltweit enthalten. Der MSCI World IMI (MSCI World Investable Market Index) deckt große, mittlere und kleine Unternehmen ab, wodurch das Risiko gestreut und die Chancen auf stabile Renditen erhöht werden. Durch die Abdeckung von ca. 99 % des jeweiligen investierbaren Aktienmarktes jedes Landes profitieren Anleger von einer umfassenden globalen Marktteilnahme.

Das Besondere: Nun kannst du dir erstmals mit 2 ETFs (MSCI World IMI & MSCI Emerging Markets IMI) ein Portfolio aus Industrieländern (MSCI World) und Schwellenländern (MSCI Emerging Markets) zusammenstellen und dabei auch die kleinen Unternehmen mit abdecken. Zuvor war dies nur mit einem MSCI ACWI IMI oder einer Kombination aus MSCI World, MSCI Emerging Markets IMI und einem MSCI World Small Cap möglich.

Ein weiterer Vorteil liegt in der Kosteneffizienz. MSCI World IMI-ETFs sind günstiger als aktiv gemanagte Fonds, da sie passiv verwaltet werden und lediglich die Wertentwicklung des zugrunde liegenden Index abbilden. Dies führt zu einer niedrigen Gesamtkostenquote, was langfristig die Nettorendite erhöht.

Die einfache Handhabung ist ein weiterer Vorteil der MSCI World IMI-ETFs. Sie bieten eine einfache Möglichkeit, ein global diversifiziertes Portfolio mit Fokus auf Industrieländer aufzubauen. Anleger können regelmäßig investieren, auch über einen ETF-Sparplan, und von der langfristigen Marktperformance profitieren, ohne sich intensiv mit der Auswahl einzelner Aktien beschäftigen zu müssen.

Zusammenfassend bieten MSCI World IMI-ETFs eine breite Diversifikation, Kosteneffizienz, langfristiges Wachstumspotenzial und eine einfache Handhabung, was sie zu einer attraktiven Option für Anleger macht, die weltweit in Aktien von Industrieländern investieren möchten.