Investieren in MSCI World IMI-ETFs
Welcher ist der beste MSCI World IMI-ETF?
Der MSCI World IMI (MSCI World Investable Market Index) umfasst rund 5.200 Unternehmen aus 23 Industrieländern.
Die größten in einem Index-ETF auf den MSCI World IMI Index vertretenen Länder sind die USA (70,15 %), Japan (6,44 %), Großbritannien (3,88 %), Kanada (3,68 %) und Frankreich (2,44 %). Die größten Sektoren sind IT (24,17 %), Finanzen (16,08 %), Industrie (12,76 %), Gesundheitswesen (9,66 %) und Zyklische Konsumgüter (9,45 %).
Wir zeigen dir, in welchen Kategorien die einzelnen MSCI World IMI-ETFs am besten abschneiden und wo die Vor- und Nachteile eines solchen Investments liegen. So kannst du herausfinden, welcher der MSCI World IMI-ETFs am besten zu dir passt.
Fakten über den MSCI World IMI Index
rund 5.200
23
Nvidia (4,8 %), Apple (4,2 %), Microsoft (2,9 %)
MSCI
Quartalsweise (Februar, Mai, August, November)
Quelle: extraETF, Datenstand: 26.04.2026
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Sind MSCI World IMI-ETFs sinnvoll?
Ja, MSCI World IMI-ETFs können eine sehr gute Anlagemöglichkeit sein. Diese ETFs bieten eine sehr breite Diversifizierung, da sie Aktien aus Industrieländern inkl. Small Caps weltweit enthalten. Der MSCI World IMI (MSCI World Investable Market Index) deckt große, mittlere und kleine Unternehmen ab, wodurch das Risiko gestreut und die Chancen auf stabile Renditen erhöht werden. Durch die Abdeckung von ca. 99 % des jeweiligen investierbaren Aktienmarktes jedes Landes profitieren Anleger von einer umfassenden globalen Marktteilnahme.
Das Besondere: Nun kannst du dir erstmals mit 2 ETFs (MSCI World IMI & MSCI Emerging Markets IMI) ein Portfolio aus Industrieländern (MSCI World) und Schwellenländern (MSCI Emerging Markets) zusammenstellen und dabei auch die kleinen Unternehmen mit abdecken. Zuvor war dies nur mit einem MSCI ACWI IMI oder einer Kombination aus MSCI World, MSCI Emerging Markets IMI und einem MSCI World Small Cap möglich.
Ein weiterer Vorteil liegt in der Kosteneffizienz. MSCI World IMI-ETFs sind günstiger als aktiv gemanagte Fonds, da sie passiv verwaltet werden und lediglich die Wertentwicklung des zugrunde liegenden Index abbilden. Dies führt zu einer niedrigen Gesamtkostenquote, was langfristig die Nettorendite erhöht.
Die einfache Handhabung ist ein weiterer Vorteil der MSCI World IMI-ETFs. Sie bieten eine einfache Möglichkeit, ein global diversifiziertes Portfolio mit Fokus auf Industrieländer aufzubauen. Anleger können regelmäßig investieren, auch über einen ETF-Sparplan, und von der langfristigen Marktperformance profitieren, ohne sich intensiv mit der Auswahl einzelner Aktien beschäftigen zu müssen.
Zusammenfassend bieten MSCI World IMI-ETFs eine breite Diversifikation, Kosteneffizienz, langfristiges Wachstumspotenzial und eine einfache Handhabung, was sie zu einer attraktiven Option für Anleger macht, die weltweit in Aktien von Industrieländern investieren möchten.
Alternative zur Kombination MSCI World IMI und MSCI EM IMI
In diesem Video sprechen wir mit Markus Weis, ETF-Experte beim ETF-Anbieter Strate Street (SPDR), über den MSCI ACWI IMI Index. Dieser Index kombiniert das Investmentuniversum aus MSCI World IMI Index und MSCI Emerging Markets IMI in einem Index. Wir erklären, wie dieser Index 99 % der globalen Marktkapitalisierung abdeckt, 23 Industrie- und 24 Schwellenländer umfasst und was es für Anleger bedeutet, in ETFs zu investieren, die diesen Index abbilden.
MSCI World IMI-ETFs im Vergleich
Hier findest du die besten MSCI World IMI-ETFs. Welche dieser Welt-ETFs haben historisch die besten Renditen gebracht? Welche haben die geringsten Kosten oder das größte Fondsvolumen?
Diese und viele weitere Fragen beantworten dir die Informationen in der nachfolgenden Tabelle, sodass du schließlich eine fundierte Entscheidung treffen kannst.
Performance-Vergleich der besten MSCI World IMI-ETFs
Wie haben sich die einzelnen MSCI World IMI-ETFs im Vergleich bisher entwickelt? Hier kannst du die Wertentwicklung verschiedener MSCI World IMI-ETFs in einem Chart miteinander vergleichen.
Beachte: Die historische Kursentwicklung bietet keine Garantie für die Zukunft.
Wo kann ich MSCI World IMI-ETFs kaufen?
MSCI World IMI-ETFs können an jeder Börse gekauft werden, an der sie gelistet sind. Gängige Handelsplätze sind die Deutsche Börse (Xetra), die Börse Frankfurt, die Börse Stuttgart oder die Börse München.
Der Kauf erfolgt ähnlich wie bei Aktien über eine Bank oder einen Online-Broker. Über diese kann auch ein ETF-Sparplan eingerichtet werden. Je nach Anbieter kann die Auswahl an ETFs variieren. Um ETFs zu kaufen, muss zunächst ein Wertpapierdepot eröffnet werden.
Die größten MSCI World IMI-ETFs im Vergleich
Hier findest du die größten MSCI World IMI-ETFs im Vergleich. Ein ETF sollte über mindestens 100 Millionen Euro Fondsvolumen verfügen, damit er für den ETF-Anbieter profitabel ist. Das senkt dein Risiko, dass der ETF geschlossen wird.
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Welcher ist der günstigste MSCI World IMI-ETF?
Hier findest du die günstigsten MSCI World IMI-ETFs im Vergleich. Achte dabei auf die gesamten Kosten von ETFs.
ETF-Sparpläne auf MSCI World IMI-ETFs
Die folgende Tabelle führt dich zu unserem ETF-Sparplan Vergleich, mit dem du genau die ETF-Sparpläne findest, die am besten zu dir passen.
Vorteile von MSCI World IMI-ETFs
Wir haben dir hier die wichtigsten Vorteile von MSCI World IMI-ETFs zusammengefasst. Diese Punkte musst du beachten.
- Breite Diversifikation: MSCI World IMI-ETFs enthalten Aktien aus Industrieländern weltweit und decken große, mittlere und sogar kleine Unternehmen ab, wodurch das Risiko gestreut wird.
- Kosteneffizienz: Sie sind kostengünstiger als aktiv verwaltete Fonds, da sie passiv verwaltet werden und niedrigere Verwaltungskosten haben, was zu höheren Nettorenditen führt.
- Langfristiges Wachstumspotenzial: Der MSCI World IMI Index bietet Zugang zu den globalen Aktienmärkten von Industrieländern, einschließlich der wachstumsstarken Small Caps, und minimiert das Risiko der Marktvolatilität.
- Einfache Handhabung: MSCI World IMI-ETFs sind über Broker leicht zugänglich, bieten eine unkomplizierte Möglichkeit zur globalen Diversifikation und erfordern wenig Aufwand bei der Auswahl einzelner Aktien.
- Vereinfachte Kombination: Ein MSCI World IMI-ETF lässt sich ideal mit einem Emerging-Markets-IMI-ETF ergänzen, sodass Anleger mit nur zwei ETFs bereits weltweit Industrie- und Schwellenländer inklusive Small Caps abdecken. Eine Kombination aus MSCI World-ETF, MSCI Emerging-Markets-ETF und MSCI World Small Cap-ETF ist nun genauso wenig nötig wie ein MSCI ACWI IMI-ETF.
Nachteile von MSCI World IMI-ETFs
Wir haben dir hier die wichtigsten Nachteile von MSCI World IMI-ETFs zusammengefasst. Diese Punkte musst du beachten.
- Voreingestellte Gewichtung: Die Gewichtung nach Marktkapitalisierung kann zu einer Übergewichtung überbewerteter und einer Untergewichtung unterbewerteter Aktien führen.
- Währungsschwankungen: Wechselkursschwankungen können die Renditen beeinflussen und zu zusätzlicher Volatilität führen.
- Marktvolatilität: Globale Marktschwankungen und geopolitische Ereignisse können zu kurzfristigen Wertverlusten führen.
- Begrenzte Outperformance: MSCI World IMI-ETFs versuchen lediglich, den Index nachzubilden und können in steigenden Märkten hinter aktiv verwalteten Fonds zurückbleiben.
- Renditeeinschränkungen: Breite Diversifikation kann dazu führen, dass hohe Renditen einzelner Märkte oder Sektoren nicht voll ausgeschöpft werden.
Fazit: Der beste MSCI World IMI-ETF
Die Auswahl des besten MSCI World IMI-ETFs hängt von den individuellen Anlagezielen, den Kosten und der Liquidität ab. Eine niedrige Gesamtkostenquote (TER) ist wichtig, da sie zu geringeren Verwaltungskosten und höheren Nettorenditen führt. Eine hohe Liquidität sorgt für eine bessere Handelbarkeit und geringere Spreads. Ein guter ETF sollte den Index genau nachbilden (Tracking Difference oder Tracking Error). Größere ETFs bieten oft Kosten- und Liquiditätsvorteile, weshalb auch die Fondsgröße ein entscheidender Faktor ist.
MSCI World IMI-ETFs zeichnen sich durch eine sehr niedrige TER aus und sind die lange Zeit fehlende Ergänzung zu MSCI Emerging Markets IMI-ETFs, um ein Weltportfolio aus Industrieländern und Schwellenländer inklusive kleinerer Unternehmen abzudecken. Dies war zuvor nur mit 3 ETFs oder einem MSCI ACWI IMI-ETF möglich.
Über die ETF-Suche von extraETF können alle MSCI World IMI-ETFs analysiert werden.
Häufig gestellte Fragen zu MSCI World IMI-ETFs
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