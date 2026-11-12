Strategy fliegt aus dem MSCI World: Was das für deinen Welt-ETF bedeutet
MSCI streicht Strategy zum 30. November aus dem MSCI USA und damit auch aus dem MSCI World und dem ACWI. Nach einer neuen Regel gilt der Bitcoin-Halter nicht mehr als operatives Unternehmen. Für Welt-ETFs ändert sich dadurch jedoch wenig.
Der Indexanbieter MSCI streicht das börsennotierte Unternehmen mit dem größten Bitcoin-Bestand, Strategy (ISIN: US5949724083), aus seinen globalen Aktienindizes. Die Aktie fällt damit nach Handelsschluss am 30. November aus dem MSCI USA und somit auch aus dem MSCI World und dem MSCI ACWI. Dies geht aus dem am Mittwochabend, veröffentlichten Index Review November 2026 hervor.
Grundlage ist ein neues Regelwerk für nicht-operative Unternehmen, das MSCI Mitte Oktober beschlossen hat und jetzt erstmals anwendet. Es erfasst Unternehmen, die vor allem Vermögenswerte halten und kaum operatives Geschäft betreiben. MSCI behandelt sie wie Investmentfonds, die schon bisher nicht in die Indizes aufgenommen wurden.
So prüft MSCI, wer als operatives Unternehmen gilt
Bitcoin kommt in der Regel nicht vor. Ein erster Vorschlag aus dem Oktober 2025 zielte noch auf Unternehmen mit einem Krypto-Anteil von mindestens 50 Prozent in der Bilanz ab. MSCI stellte ihn jedoch im Januar zurück.
Nun prüft MSCI zunächst, ob ein Unternehmen über wesentliche operative Vermögenswerte verfügt. Wer diese Hürde nicht nimmt, wird anhand von fünf branchenunabhängigen Finanzkennzahlen gemessen. Schlagen davon vier in zwei Berichtsjahren hintereinander an, verliert ein Indexmitglied seinen Platz. Neben Strategy trifft das unter anderem den japanischen Bitcoin-Halter Metaplanet.
Strategy nennt die MSCI-Regel diskriminierend
Das Unternehmen Strategy hieß früher MicroStrategy und hält mehr als 850.000 Bitcoin, was einem Anteil von über vier Prozent der maximal möglichen Menge entspricht. Das operative Geschäft besteht aus Analysesoftware für Unternehmen.
Die Einstufung weist das Unternehmen zurück. In einem offenen Brief vom 31. August bezeichneten Verwaltungsratschef Michael Saylor und Vorstandschef Phong Le die Methodik als diskriminierend und willkürlich. Die Begriffe „operativ” und „nicht-operativ” seien in den Rechnungslegungsstandards nicht definiert und die Regel ziele in Wahrheit auf Bitcoin-Halter ab.
Was die Streichung für deinen Welt-ETF bedeutet
ETFs auf die betroffenen Indizes müssen die Aktie bis zum Stichtag verkaufen. In einem MSCI-World-ETF fällt das jedoch kaum ins Gewicht: Im iShares Core MSCI World macht die Aktie rund 0,04 Prozent aus, im Xtrackers MSCI USA rund 0,06 Prozent. Von 10.000 Euro in einem Welt-ETF sind weniger als vier Euro in der Aktie investiert. Du musst nichts tun. Der Fonds vollzieht die Indexänderung selbst nach.
Wie viel Strategy über ETFs in deinem Depot steckt, zeigt dir der X-Ray im Portfolio Tracker.
Für die Aktie selbst ist entscheidend, wie viele Indexfonds sie verkaufen müssen. Die US-Bank JPMorgan schätzte die möglichen Abflüsse im November 2025 auf rund 2,8 Milliarden Dollar, allerdings bezogen sich diese Schätzungen auf einen früheren Krypto-Vorschlag. Strategy beziffert den Anteil der Indexfonds auf 3,1 Prozent der ausstehenden Aktien - weniger als ein üblicher Tagesumsatz. Die Aktie schloss am Mittwoch bei 122,35 US-Dollar und gab nach Börsenschluss leicht nach.
Im Nasdaq 100 bleibt Strategy enthalten und hat dort ein höheres Gewicht: Im Nasdaq-100-ETF von Invesco beträgt der Anteil rund 0,2 Prozent. In seinem jüngsten Quartalsbericht warnt das Unternehmen, dass andere Indexanbieter dem Beispiel von MSCI folgen könnten. Warum solche Entscheidungen die Kurse bewegen, zeigt unser Beitrag über die Marktmacht der MSCI-Indexentscheidungen.
Wer mit Strategy gezielt auf Bitcoin setzt, hält eine Einzelaktie mit hohem Schwankungsrisiko. Sie kommt allenfalls als kleine Beimischung zu einem breit gestreuten Welt-ETF als Basisanlage infrage. Welche Möglichkeiten es gibt, direkt in die Kryptowährung zu investieren, erklärt unser Ratgeber „Krypto-ETP oder Direktkauf”.