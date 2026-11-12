Strategy fliegt aus dem MSCI World: Was das für deinen Welt-ETF bedeutet

MSCI streicht Strategy zum 30. November aus dem MSCI USA und damit auch aus dem MSCI World und dem ACWI. Nach einer neuen Regel gilt der Bitcoin-Halter nicht mehr als operatives Unternehmen. Für Welt-ETFs ändert sich dadurch jedoch wenig.

Der Indexanbieter MSCI streicht das börsennotierte Unternehmen mit dem größten Bitcoin-Bestand, Strategy (ISIN: US5949724083), aus seinen globalen Aktienindizes. Die Aktie fällt damit nach Handelsschluss am 30. November aus dem MSCI USA und somit auch aus dem MSCI World und dem MSCI ACWI. Dies geht aus dem am Mittwochabend, veröffentlichten Index Review November 2026 hervor.

Grundlage ist ein neues Regelwerk für nicht-operative Unternehmen, das MSCI Mitte Oktober beschlossen hat und jetzt erstmals anwendet. Es erfasst Unternehmen, die vor allem Vermögenswerte halten und kaum operatives Geschäft betreiben. MSCI behandelt sie wie Investmentfonds, die schon bisher nicht in die Indizes aufgenommen wurden.