LBBW plant aktive ETFs mit Amundi: Was du davon erwarten kannst
LBBW Asset Management steigt mit Amundi in den Boom-Markt aktiver ETFs ein. Klingt nach mehr Auswahl für dein Depot – doch zu Strategien, Kosten und Start ist noch nichts bekannt.
LBBW Asset Management (LBBW AM) will aktive ETFs auflegen. LBBW AM entwickelt die Strategien und managt die Portfolios. Amundi, Europas größter ETF-Anbieter, stellt Plattform und Infrastruktur. Hinter dem Kürzel „LBBW“ steht die Landesbank Baden-Württemberg.
Warum LBBW AM auf aktive ETFs setzt
LBBW AM macht den größten Teil des Geschäfts mit institutionellen Kunden. Privatanleger stehen laut Geschäftsführer Karen Armenakyan nur für rund 15 bis 20 Prozent, wie er im Sommer 2026 gegenüber der Börsen-Zeitung erklärte. Das soll sich nun offenbar ändern. „Mit aktiven ETFs werden wir unser Leistungsspektrum erweitern und unsere Investmentkompetenz in einem weiteren Anlageformat für alle zugänglich machen“, sagt Armenakyan.
Der Schritt passt zum Markt. Derzeit verwalten aktive ETFs in Europa rund 120 Milliarden Euro, mehr als viermal so viel wie Ende 2023. Klar ist damit: Aktive ETFs haben sich vom Nischenprodukt zum Wachstumsmotor entwickelt. Diese Produktgattung ist stark im Kommen, wie wir seit wenigen Jahren feststellen. Auch wenn sie wesentlich stärker wachsen als ihre passiven Gegenspieler, sind sie immer noch kaum oder gar nicht in den meisten Depots vertreten. Wir gehen davon aus, dass sich das in den kommenden Jahren ändern wird, beinahe wöchentlich erfahren wir von neuen aktiven ETFs.
Was bei LBBW noch offen ist
Nach der ersten Bekanntgabe, warten wir jetzt auf die Details. Konkrete Produkte sind noch nicht bekannt. Offen sind:
- Strategien: Welche Anlageklassen und Regionen?
- Kosten: Wie hoch ist die TER?
- Start: Wann kommen die ETFs auf den Markt?
- Struktur: Unter wessen Namen werden sie gehandelt, und wo sind sie aufgelegt?
- Sparpläne: Wird es sie bei Neobrokern als Sparplan geben?
Wie du siehst: Es ist noch relativ offen, welche ETFs konkret folgen, das werden die kommenden Tage zeigen. „Im Mittelpunkt steht für uns die Investmentidee: eine klar strukturierte Portfoliostrategie mit einem eindeutig definierten Anlageziel.“, sagt Tobias Heintzen, Leiter Produktmanagement bei LBBW AM. Entscheidend sei, dass diese Strategien auch im ETF-Format konsequent umgesetzt würden und Anleger nachvollziehen könnten, nach welchen Kriterien die Investments ausgewählt und gesteuert würden.
Aktive vs. passive ETFs: Die Unterschiede
Ein passiver ETF bildet einen Index nach. Bei aktiven ETFs entscheidet ein Fondsmanagement, welche Titel es kauft, wie es sie gewichtet und welche es weglässt. Das kann Chancen bringen, aber auch Fehlentscheidungen. Eine bessere Rendite als beim Indexfonds ist nicht garantiert. Mehr dazu erfährst du in unserem Guide zu aktiven ETFs.
Aktiver vs. passiver ETF
|Passiver ETF
|Aktiver ETF
|Wer entscheidet?
|Indexregeln
|Fondsmanagement
|Laufende Kosten
|Niedrig
|Meist etwas höher
|Handel
|fortlaufend an der Börse
|fortlaufend an der Börse
|Transparenz
|hoch, Index ist öffentlich
|je nach Anbieter täglich bis verzögert
Wichtig zur Einordnung der Tabelle: Aktiver ETF ist nicht gleich aktiver ETF. Entscheidend ist, wie stark ein aktiver ETF vom Markt abweichen darf. „Enhanced“-Strategien bleiben nah am Index, High-Conviction-Strategien setzen auf wenige Titel und weichen deutlich ab. Schau außerdem ins Factsheet, wie oft das Portfolio offengelegt wird. Dieses zeigen wir dir auf der jeweiligen ETF-Profilseite.
Kosten: Mehr als nur die TER
Zu den laufenden Kosten kommen Transaktionskosten im Fonds, Ordergebühren und der Spread. Beachte dabei: Bei neuen ETFs mit wenig Volumen ist der Spread anfangs oft größer. Mehr dazu im Überblick zu ETF-Kosten. Wie viel ein Kostenunterschied über die Jahre ausmacht, kannst du mit dem ETF-Kostenrechner ermitteln.
Erst die Details, dann die Entscheidung
Bewerten lassen sich die LBBW-ETFs erst, wenn die Produktunterlagen vorliegen. Wenn du schon breit gestreut investierst, etwa mit einem Welt-ETF, solltest du vor allem eines prüfen: Was bringt die aktive Strategie deinem Depot zusätzlich, und wo überschneidet sie sich mit dem, was du schon hast?
Dabei hilft dir der extraETF Portfolio Tracker. Er bündelt deine Depots und zeigt Wertentwicklung, Kosten und die Verteilung auf Anlageklassen, Branchen und Regionen. So siehst du, ob ein zusätzlicher Fonds wirklich mehr Streuung bringt. Gerade bei aktiven ETFs solltest du den Überblick behalten, da diese gezielt vom neutralen Markt abweichen.