LBBW plant aktive ETFs mit Amundi: Was du davon erwarten kannst

LBBW Asset Management steigt mit Amundi in den Boom-Markt aktiver ETFs ein. Klingt nach mehr Auswahl für dein Depot – doch zu Strategien, Kosten und Start ist noch nichts bekannt.

LBBW Asset Management (LBBW AM) will aktive ETFs auflegen. LBBW AM entwickelt die Strategien und managt die Portfolios. Amundi, Europas größter ETF-Anbieter, stellt Plattform und Infrastruktur. Hinter dem Kürzel „LBBW“ steht die Landesbank Baden-Württemberg.

Warum LBBW AM auf aktive ETFs setzt

LBBW AM macht den größten Teil des Geschäfts mit institutionellen Kunden. Privatanleger stehen laut Geschäftsführer Karen Armenakyan nur für rund 15 bis 20 Prozent, wie er im Sommer 2026 gegenüber der Börsen-Zeitung erklärte. Das soll sich nun offenbar ändern. „Mit aktiven ETFs werden wir unser Leistungsspektrum erweitern und unsere Investmentkompetenz in einem weiteren Anlageformat für alle zugänglich machen“, sagt Armenakyan.

Der Schritt passt zum Markt. Derzeit verwalten aktive ETFs in Europa rund 120 Milliarden Euro, mehr als viermal so viel wie Ende 2023. Klar ist damit: Aktive ETFs haben sich vom Nischenprodukt zum Wachstumsmotor entwickelt. Diese Produktgattung ist stark im Kommen, wie wir seit wenigen Jahren feststellen. Auch wenn sie wesentlich stärker wachsen als ihre passiven Gegenspieler, sind sie immer noch kaum oder gar nicht in den meisten Depots vertreten. Wir gehen davon aus, dass sich das in den kommenden Jahren ändern wird, beinahe wöchentlich erfahren wir von neuen aktiven ETFs.