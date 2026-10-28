MSCI World war gestern: Dieser Welt-ETF investiert noch breiter
Der MSCI World ist beliebt, bildet aber längst nicht die ganze Börsenwelt ab. Ein ETF von comdirect setzt auf eine umfassendere Streuung.
Der MSCI World gehört zu den bekanntesten und beliebtesten Indizes deutscher ETF-Anleger. Kein Wunder: Mit nur einem ETF lässt sich bequem in zahlreiche Unternehmen aus verschiedenen Ländern investieren. Doch der Name täuscht ein wenig. Denn die ganze Welt steckt im MSCI World nicht. Schwellenländer wie China und Indien fehlen ebenso wie kleinere börsennotierte Unternehmen. Wer sein Geld noch breiter streuen möchte, findet inzwischen interessante Alternativen. Eine davon ist der thesaurierende comdirect S&P All World State Street UCITS ETF (Acc) (WKN: A41WW6). Eines vorab: Diesen ETF können nicht nur Kunden von comdirect handeln.
Warum der MSCI World nicht die ganze Welt abdeckt
Für viele Privatanleger ist der MSCI World der klassische Einstieg in die Geldanlage mit ETFs. Er enthält rund 1.300 große und mittelgroße Unternehmen aus 23 Industrieländern. Dazu zählen die USA, Japan, Deutschland und zahlreiche weitere entwickelte Volkswirtschaften.
Allerdings gibt es zwei Einschränkungen: Zum einen bleiben die Schwellenländer außen vor. Damit fehlen wichtige Wachstumsmärkte wie Indien, China oder Taiwan. Zum anderen berücksichtigt der Index keine Nebenwerte (Small Caps), also kleinere börsennotierte Unternehmen. Die Motivation, in Small Caps zu investieren, liegt in der sogenannten Size-Prämie. Langfristige Beobachtungen zeigen, dass die Gruppe der Nebenwerte langfristig Überrenditen erzielen kann – eine Kompensation für das höhere Risiko.
Hinzu kommt die hohe Gewichtung des US-Aktienmarktes. Weil die Unternehmen im MSCI World grundsätzlich nach ihrer Marktkapitalisierung gewichtet werden, haben besonders wertvolle US-Konzerne aus dem Tech-Sektor einen großen Einfluss auf die Wertentwicklung.
Das macht den MSCI World keineswegs zu einem schlechten Index. Er bietet weiterhin eine breite Streuung und einen einfachen Zugang zu den Aktienmärkten der Industrieländer. Wer jedoch möglichst viele Regionen und Unternehmensgrößen mit einem einzigen ETF abdecken möchte, kann einen Schritt weitergehen.
Ein Welt-ETF mit mehr als 4.700 Unternehmen
Genau hier setzt der comdirect S&P All World State Street UCITS ETF (Acc) an. Der im Januar 2026 aufgelegte und mittlerweile über 100 Millionen US-Dollar schwere ETF bildet den S&P Global Select Capped Index ab. Dieser umfasst mehr als 4.700 Unternehmen aus 45 Ländern.
Anders als der klassische MSCI World berücksichtigt der Index sowohl Industrie- als auch Schwellenländer. Anleger investieren damit nicht nur in etablierte Unternehmen aus den USA, Europa oder Japan, sondern erhalten auch Zugang zu Unternehmen aus aufstrebenden Volkswirtschaften.
Eine weitere Besonderheit: Der Index setzt auch relativ stark auf Nebenwerte (Small Caps). Bei jeder regulären Neugewichtung entfallen 80 Prozent auf große und mittelgroße Unternehmen sowie 20 Prozent auf Small Caps. Für deren Auswahl gelten zusätzliche Qualitäts- und Liquiditätskriterien. Ingesamt deckt der ETF den Weltaktienmarkt zu 90 Prozent ab. Damit bietet der comdirect-ETF eine breitere Abdeckung des globalen Aktienmarktes als ein klassischer MSCI-World-ETF.
Breiter investieren, ohne mehrere ETFs kombinieren zu müssen
Selbstverständlich können Privatanleger mehrere ETFs kombinieren, um die Weltwirtschaft möglichst nah abzubilden. Wesentlich einfacher ist es jedoch auf einen allumfassenden Welt-ETF zu setzen. Mit dem comdirect S&P All World State Street UCITS ETF erhalten Anleger Zugang zu verschiedenen Regionen und Unternehmensgrößen in einem einzigen Produkt.
Dabei geht der Index auch bei der Gewichtung eigene Wege. Eine Begrenzung besonders großer Positionen soll verhindern, dass einzelne Unternehmen das Portfolio übermäßig dominieren. Wie genau dieser Mechanismus funktioniert, beleuchten wir im zweiten Teil unserer Serie.
Der Welt-ETF im Überblick
Mehr als 4.700 Unternehmen aus Industrie- und Schwellenländern, die Einbeziehung von Nebenwerten und eine besondere Gewichtungsmethode sorgen für eine umfassendere Abdeckung des globalen Aktienmarktes.
Für Anleger, die möglichst unkompliziert und weltweit investieren möchten, kann dieser Ansatz interessant sein. Der ETF ist thesaurierend. Erträge werden also innerhalb des Fonds wieder angelegt, statt an die Anleger ausgeschüttet zu werden. Die Gesamtkostenquote (TER) beträgt 0,40 Prozent.
Wichtig bleibt: Eine breitere Streuung optimiert das Chance-Risiko-Profil, es beseitigt nicht dennoch nicht das allgemeine Aktienmarktrisiko. Auch ein weltweit investierender ETF kann bei Börsenkrisen deutlich an Wert verlieren.