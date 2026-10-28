MSCI World war gestern: Dieser Welt-ETF investiert noch breiter

Der MSCI World ist beliebt, bildet aber längst nicht die ganze Börsenwelt ab. Ein ETF von comdirect setzt auf eine umfassendere Streuung.

Der MSCI World gehört zu den bekanntesten und beliebtesten Indizes deutscher ETF-Anleger. Kein Wunder: Mit nur einem ETF lässt sich bequem in zahlreiche Unternehmen aus verschiedenen Ländern investieren. Doch der Name täuscht ein wenig. Denn die ganze Welt steckt im MSCI World nicht. Schwellenländer wie China und Indien fehlen ebenso wie kleinere börsennotierte Unternehmen. Wer sein Geld noch breiter streuen möchte, findet inzwischen interessante Alternativen. Eine davon ist der thesaurierende comdirect S&P All World State Street UCITS ETF (Acc) (WKN: A41WW6). Eines vorab: Diesen ETF können nicht nur Kunden von comdirect handeln.

Warum der MSCI World nicht die ganze Welt abdeckt

Für viele Privatanleger ist der MSCI World der klassische Einstieg in die Geldanlage mit ETFs. Er enthält rund 1.300 große und mittelgroße Unternehmen aus 23 Industrieländern. Dazu zählen die USA, Japan, Deutschland und zahlreiche weitere entwickelte Volkswirtschaften.

Allerdings gibt es zwei Einschränkungen: Zum einen bleiben die Schwellenländer außen vor. Damit fehlen wichtige Wachstumsmärkte wie Indien, China oder Taiwan. Zum anderen berücksichtigt der Index keine Nebenwerte (Small Caps), also kleinere börsennotierte Unternehmen. Die Motivation, in Small Caps zu investieren, liegt in der sogenannten Size-Prämie. Langfristige Beobachtungen zeigen, dass die Gruppe der Nebenwerte langfristig Überrenditen erzielen kann – eine Kompensation für das höhere Risiko.

Hinzu kommt die hohe Gewichtung des US-Aktienmarktes. Weil die Unternehmen im MSCI World grundsätzlich nach ihrer Marktkapitalisierung gewichtet werden, haben besonders wertvolle US-Konzerne aus dem Tech-Sektor einen großen Einfluss auf die Wertentwicklung.

Das macht den MSCI World keineswegs zu einem schlechten Index. Er bietet weiterhin eine breite Streuung und einen einfachen Zugang zu den Aktienmärkten der Industrieländer. Wer jedoch möglichst viele Regionen und Unternehmensgrößen mit einem einzigen ETF abdecken möchte, kann einen Schritt weitergehen.