21 Wertpapiere im Depot: Warum Fabian (39) mit einem einzigen ETF besser gefahren wäre

Mehr ETFs gleich mehr Streuung? Fabians Depot mit 21 Wertpapieren zeigt das Gegenteil. Erfahre, warum ein Welt-ETF oft reicht – und prüfe dein eigenes Portfolio.

16 ETFs, fünf Einzelaktien und eine ausgeklügelte Anlagestrategie: Fabian (39) hat sich intensiv mit seinem Vermögensaufbau beschäftigt. Doch trotz seiner breiten Streuung bleibt sein Depot hinter einem einfachen Welt-ETF zurück. Im extraETF Portfolio Review zeigen wir, warum mehr ETFs nicht automatisch mehr Rendite bedeuten und wie Anleger ihr Portfolio einfacher und effizienter gestalten können.

Fabian ist 39 Jahre alt, arbeitet als Consultant und verdient monatlich rund 5.500 Euro netto. Für seine Altersvorsorge investiert er regelmäßig 550 Euro. Inzwischen hat er ein Wertpapiervermögen von rund 27.000 Euro aufgebaut.

Seine Strategie klingt zunächst überzeugend: Mit einem Core-Satellite-Ansatz kombiniert er breit gestreute Aktien-ETFs mit gezielten Investments in einzelne Marktsegmente. Doch im Laufe der Zeit ist daraus ein ziemlich komplexes Portfolio geworden.