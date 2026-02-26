Griechenland rauf, Indonesien runter: Wenn MSCI entscheidet, beben die Börsen

Griechenland steigt auf, Indonesien wackelt: Entscheidungen von großen Indexanbietern wie MSCI verschieben Kapitalströme – und bewegen ETF-Portfolios.

Als Indonesiens Aktienmarkt zuletzt kräftig unter Druck geriet, lag der Auslöser nicht in einer neuen Wirtschaftskrise oder einer überraschenden Zinserhöhung. Es kam zum größten Kursrutsch seit 1998. Grund: Eine Mitteilung von MSCI. Der Indexanbieter prüft wegen Investierbarkeits- und Transparenzfragen mögliche Anpassungen. Schon diese Ankündigung löste deutliche Kursverluste aus.

Parallel dazu steht Griechenland vor einer möglichen Hochstufung vom Schwellenland zurück in die Gruppe der Industrieländer. Die Anpassung soll im August erfolgen. Zwei Entwicklungen mit gegensätzlicher Richtung – und einem gemeinsamen Kern: Indexanbieter können dafür sorgen, dass Länder in den Vordergrund rücken oder auf das Abstellgleis geraten – das beeinflusst die Kapitalströme ganz wesentlich.

Der Hintergrund ist strukturell. Weltweit sind Billionen Euro in ETFs investiert, die Indizes wie den MSCI World oder den MSCI Emerging Markets exakt nachbilden. Ändert sich eine Länderklassifikation oder Gewichtung, müssen diese Fonds ihre Portfolios automatisch anpassen. Die Käufe und Verkäufe folgen festen Regeln – nicht einer Einschätzung zur Bewertung oder Konjunktur.

Griechenland: Vom Schwellen- zum Industrieland bei MSCI

Aktuell bringt Griechenland nach Zahlen von MSCI rund 0,57 Prozent Gewicht im MSCI Emerging Markets Index auf die Waage. Sollte die geplante Hochstufung umgesetzt werden, läge das Gewicht im MSCI World zwar nur noch bei etwa 0,06 Prozent, dafür spielt man jedoch wieder in der ersten Börsenliga und hätte eine ganz andere Wahrnehmung unter Investoren. Zum Vergleich: Als Griechenland im Sommer 2013 als erstes Euro-Land nach MSCI zum Schwellenland wurde lag das Gewicht kurz vor dem Ausschluss aus dem MSCI World bei 0,01 Prozent. Doch nun ist das Anlegervertrauen wieder zurück – und das schon weit vor der Wiederaufnahme in den MSCI World. So steigt der Amundi MSCI Greece UCITS ETF (Dist) (WKN: LYX0BF) bereits seit sechs Jahren kräftig.