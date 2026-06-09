Der größte Börsengang aller Zeiten: Warum SpaceX bald in ETFs landet

Rekord-IPO, Milliarden-Zuflüsse und schnelle Indexaufnahme: Was der Mega-Börsengang von SpaceX für dich als ETF-Anleger bedeutet.

Der 12. Juni wird Börsengeschichte schreiben. Mit SpaceX wagt eines der wertvollsten privaten Unternehmen der Welt den Schritt an die Börse. Die Bewertung des von Elon Musk gegründeten Raumfahrt- und Satellitenkonzerns wird auf 1,75 Billionen US-Dollar geschätzt. Zum Vergleich: Der bisher größte Börsengang war 2019 Saudi Aramco mit 29 Milliarden US-Dollar.

„Mit sinkenden Startkosten von Weltraummissionen und zunehmender Nutzung von Satelliten entwickelt sich der Raumfahrtssektor zu einem immer wichtigeren langfristigen Anlagethema“, sagt Omar Moufti, Produktstratege für Themen- und Sektorstrategien bei Blackrock. Wobei die Sektorbeschreibung „Weltraum“ greift im Fall von SpaceX zu kurz: Jüngst wurde außerdem bekannt, dass Google bis 2029 Rechenleistung für Künstliche Intelligenz (KI) anmieten wird. Monatsmiete: 920 Millionen US-Dollar. SpaceX ist auf Anhieb eines der wertvollsten börsennotierten Unternehmen weltweit – und der größte Börsengang aller Zeiten. Der geringe Streubesitz wird jedoch auf das Gewicht in den großen Indizes drücken.

Für Anleger ist der IPO gleich aus mehreren Gründen bemerkenswert. Neben institutionellen Investoren konnten über ausgewählte Broker auch deutsche Privatanleger Zeichnungsaufträge platzieren und damit an einem der begehrtesten Börsengänge der vergangenen Jahre teilnehmen.

Doch die eigentliche Geschichte beginnt möglicherweise erst nach dem Börsengang. Denn aufgrund seiner Größe wird SpaceX schneller als nahezu jeder andere Börsenneuling in die wichtigsten Aktienindizes aufgenommen werden – mit direkten Auswirkungen auf Milliarden von ETF-Geldern und damit auch für dich als ETF-Anhänger.

Warum SpaceX ein Sonderfall ist

SpaceX hat sich längst vom Raketenhersteller zu einem globalen Technologiekonzern entwickelt. Neben den wiederverwendbaren Trägerraketen sorgt insbesondere das Satelliteninternet Starlink für hohe Wachstumsfantasie bei Investoren. Mit einer Bewertung von rund 1,75 Billionen US-Dollar würde SpaceX unmittelbar zu den größten Unternehmen der Welt gehören. Und die Zahlen sind auch sonst beeindruckend: „Laut Unternehmensangaben erzielte SpaceX im Jahr 2025 einen Umsatz von rund 18,7 Milliarden US-Dollar. Das globale Satelliteninternetnetzwerk Starlink machte dabei mehr als 60 Prozent des Umsatzes aus und generierte über vier Milliarden US-Dollar operativen Gewinn“, berichtet Ben Ritchie, Head of Developed Market Equities bei Aberdeen Investments.

Anders als viele prominente Börsengänge verfüge SpaceX über ein skalierbares Geschäftsmodell mit globaler Reichweite und klar nachvollziehbaren Umsätzen. Das Unternehmen entwickele seine Raketen selbst, bringe eigene Satelliten ins All und verdiene anschließend mit deren Nutzung – etwa über das Satelliteninternet Starlink. „Diese enge Verzahnung von Entwicklung, Operation und Vermarktung macht das Geschäftsmodell besonders und sorgt zugleich für laufende Einnahmen“, stellt Ritchie fest.