Das ist jetzt die größte Gefahr für die Aktienmärkte

Eine neue Anleger-Umfrage zeigt, welche Risiken Anleger umtreiben. Wir ordnen ein – und erklären, warum breite Streuung die beste Antwort ist.

Was fürchten Anleger derzeit am meisten? Laut dem aktuellen „Trend des Monats“ des Bundesverbands für strukturierte Wertpapiere (BSW) sind es Staatsschulden, hohe Zinsen und steigende Inflation. Knapp 40 Prozent der Befragten sehen darin die größte Gefahr für den Aktienmarkt. Dahinter folgen geopolitische Konflikte, steigende Energiepreise und die hohen Bewertungen im KI-Sektor.

Die Sorgen kommen nicht von ungefähr: Die Renditen von Staatsanleihen ziehen in Teilen Europas spürbar an, und die Schlagzeilen aus Krisenregionen reißen nicht ab. Unsere Einordnung vorweg: kein Grund zur Panik. Wer breit streut und Kurs hält, ist für solche Phasen gut aufgestellt. Warum das so ist und worauf Du jetzt achten solltest, zeigen wir Dir hier.

Das sind die größten Sorgen der Anleger

An der Online-Umfrage haben 1.242 Personen teilgenommen. Repräsentativ ist sie nicht, ein gutes Stimmungsbild aber schon:

Staatsverschuldung, hohe Zinsen, steigende Inflation: 38 Prozent

38 Prozent Geopolitische Konflikte und stark steigende Energiepreise: 32,9 Prozent

32,9 Prozent Hohe Bewertungen und Verschuldung von KI-Unternehmen: 14,8 Prozent

14,8 Prozent Keine größeren Gefahren: 8 Prozent

8 Prozent Physische und Cyber-Angriffe auf kritische Infrastruktur: 6,3 Prozent

„Ein gutes Risikomanagement trägt maßgeblich zum Anlageerfolg bei“, sagt Christian Vollmuth, geschäftsführender Vorstand des BSW. Du brauchst also ein Portfolio, das zu dir und deinem Chance-Risiko-Profil passt.